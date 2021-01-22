Близнецам действовать и не лениться, а Ракам не тратить силы и время на споры: гороскоп на 22 января

Очень благоприятный день для начала дружеских и романтических отношений. Они быстро станут теплыми и доверительными, будут приносить много радости. Во второй половине дня нужно избегать перегрузок, особенно это касается людей с хроническими заболеваниями.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 22 января 2021 для Овнов

Старайтесь сегодня обходить любой негатив стороной. Не встревайте в споры, не общайтесь с токсичными людьми. Будьте мудрее и не находитесь в местах скопления отрицательной энергии. Уединение пойдет вам на пользу.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 22 января 2021 для Тельцов

Ночные светила помогут вам сегодня изменить свою судьбу и стать успешнее. Это очень благоприятный день, в который необходимо действовать. Не откладывайте на потом важные дела. Знакомьтесь с новыми людьми, занимайтесь шопингом.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 22 января 2021 для Близнецов

Сегодня ваши жизненные цели оправдывают любые средства. Старайтесь действовать и не лениться. Если придется потратить часть денег на то, что прямо или косвенно поможет стать счастливее, смело это делайте.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 22 января 2021 для Раков

Вполне возможно, что кому-то из ваших близких сегодня понадобится моральная поддержка. Обязательно окажите ее. Не обходите стороной просьбы о помощи со стороны коллег. Не тратьте силы и время на бесполезные споры.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 22 января 2021 для Львов

Активность звезд и планет сегодня оставляет желать лучшего. Опасайтесь людей-манипуляторов, не рассказывайте никому о своих целях и планах. Вероятность кардинальных жизненных перемен близка к нулю.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 22 января 2021 для Дев

Это очень удачный день для коллективной работы, общения с людьми, новых знакомств. Уединение сегодня может привести к повышению тревожности. Не исключено, что во второй половине дня звезды и планеты столкнут вас с дилеммами.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 22 января 2021 для Весов

Любые ваши добрые дела не останутся без внимания. Тот, кому суждено увидеть в вас доброту и позитив, обязательно это заметят. Не бойтесь осваивать новые навыки, получать знания. Звезды вам в этом помогут.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 22 января 2021 для Скорпионов

На работе и дома стоит быть отзывчивыми и внимательными. Ваша доброта не останется незамеченной. В ближайшем будущем люди отплатят вам той же монетой. Уделите вечер домашним делам, наведению порядка.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 22 января 2021 для Стрельцов

Это благоприятный день для покупок, обмена валюты, открытия счета в банке, оформления кредита. Вечером может произойти что-то, не входящее в планы. Не бойтесь внезапных изменений.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 22 января 2021 для Козерогов

Эксперты советуют не принимать спонтанных решений и не отклоняться от стандартного распорядка дня. В такое время лучше быть предусмотрительными и предельно осторожными во всем.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 22 января 2021 для Водолеев

Старайтесь доходчиво и терпеливо объяснять причины своих поступков окружающим. Это поможет избежать конфликтов и недопонимания. Живите в привычном ритме, но не бойтесь подстраиваться под внешние обстоятельства.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 22 января 2021 для Рыб