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Суббота, 23.01.2021
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Львам важно провести время с семьей, а Девам лучше обойтись без авантюр: гороскоп на 23 января

Львам важно провести время с семьей, а Девам лучше обойтись без авантюр: гороскоп на 23 января
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Благоприятный день для планирования важных дел. В это время можно помириться с человеком, с которым вы долго были в ссоре. Во второй половине дня может ухудшиться самочувствие, особенно внимательными к своему здоровью должны быть метеочувствительные люди.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 23 января 2021 для Овнов 

Это идеальный день для борьбы с вредными привычками и попыток выработать полезные. Самое опасное чувство сегодня - зависть. Не сравнивайте себя с другими. Будьте самодостаточными и цените то, что у вас есть.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 23 января 2021 для Тельцов 

Сегодня тот самый день, когда позитив и свободу приносит не что-то новое, а избавление от всего старого. Выбрасывайте ненужные вещи, делайте уборку, завершайте изжившие себя отношения. Все это позитивно скажется на будущих успехах.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 23 января 2021 для Близнецов 

Астрологи рекомендуют строить мосты, а не сжигать их. Не торопитесь говорить людям "прощай". Дайте второй шанс тем, кто вас разочаровал в прошлом или разочарует сегодня. Сами же действуйте решительно, без страха.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 23 января 2021 для Раков

Это легкий и приятный день с энергетической точки зрения. Старайтесь чаще бывать на свежем воздухе, занимайтесь спортом и не сидите на месте. В такое благоприятное время нужно быть активнее.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 23 января 2021 для Львов   

Расслабьтесь как следует, если будет возможность. Встретьтесь с друзьями, пообщайтесь с родственниками. Вечером лучше не думать о работе и делах. Астрологи советуют идти на компромиссы с окружающими. Споры до добра не доведут.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 23 января 2021 для Дев  

Перед принятием любых решений старайтесь все хорошо взвешивать и обдумывать. Риски и авантюры сегодня могут привести к большим проблемам. Это идеальный день для работников творческой и научной сферы.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 23 января 2021 для Весов 

Это очень спокойный и стабильный день. Будьте готовы принимать похвалу и добрые слова от близких и даже незнакомых людей. Если вы на славу потрудились в прошлом, то сегодня вас ждет награда.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 23 января 2021 для Скорпионов 

Больше работайте в этот непростой день, но также находите возможность отдохнуть. Это идеальный день для избавления от вредных привычек. Вечером можно заняться шопингом, обновить гардероб, посетить парикмахера.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 23 января 2021 для Стрельцов 

Позитивная энергия, подпитываемая планетами, сегодня выйдет на новый уровень. Это будет очень благоприятный день для любых дел. Трудолюбивых людей вашего Знака Зодиака ожидают приятные бонусы.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 23 января 2021 для Козерогов

Сегодня основу успеха будет составлять ваш жизненный опыт. Ни интуиция, ни советы окружающих не помогут вам стать продуктивнее. Наоборот, всё это будет только мешать. Действуйте так, как привыкли.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 23 января 2021 для Водолеев

Если придется выбирать, что экономить, время или деньги, то пусть это будет время. Это ценнейший ресурс, который сегодня будет невероятно важным. Астрологи советуют бороться с ленью и прокрастинацией.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 23 января 2021 для Рыб

Будьте осторожны, потому что в такие дни, как этот, открываются любовные треугольники, и многие люди без зазрения совести идут на обман и хитрость. Не ждите тактичности и сдержанности от окружающих, но будьте добрее сами.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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