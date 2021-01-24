Скорпионам лучше не жадничать, а Стрельцам - не грубить: гороскоп на 24 января

В этот день появятся много новых идей, смелых и неожиданных. Очень благоприятный день с точки зрения личных отношений.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 24 января 2021 для Овнов

Старайтесь заниматься только теми делами, которые вы ранее запланировали на этот день. Не перенапрягайтесь, не берите на себя лишних обязательств. Научитесь говорить "нет" окружающим. Посвятите свободное время себе.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 24 января 2021 для Тельцов

Отличный день для генеральной уборки в квартире или доме. Сегодня можно сделать приятный сюрприз второй половинке или родственнику. Удача ожидает вас в финансовой сфере и в работе. Можно смело заключать сделки.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 24 января 2021 для Близнецов

Идеальный день для смены работы и поисков новых увлечений. Старайтесь избегать многозадачности. Сегодня можно выбрасывать старые вещи, делать генеральную уборку. Вечером лучше как следует отдохнуть.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 24 января 2021 для Раков

Весьма удачный день для того, чтобы взять подработку, заняться домашними делами. Звезды и планеты в благоприятном положении, поэтому можно ждать хороших новостей на работе.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 24 января 2021 для Львов

Энергия, подпитываемая звездами, сегодня будет очень мощной и созидательной. Можно посвятить день тем делам, которые наиболее важны конкретно для вас. Не унывайте и не закрывайтесь от окружающих. Уединение не пойдет на пользу.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 24 января 2021 для Дев

В такие дни, как этот, лучше не принимать спонтанные решения. Ночные светила будут воздействовать на вас не лучшим образом. Не отклоняйтесь от стандартного распорядка дня. Основу успеха будет составлять осмотрительность.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 24 января 2021 для Весов

Постарайтесь не объяснять причины своих поступков окружающим, если они того же самого не будут делать для вас. Ведите себя зеркально по отношению к людям. Если кто-то будет очень добр к вам, отвечайте добром.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 24 января 2021 для Скорпионов

В такие дни, как этот, лучше действовать в привычном ритме. Не торопите события и не бездельничайте. В приоритете должна быть экономия времени, а не денег. Астрологи советуют не жадничать, если дело коснется вас или вашей семьи.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 24 января 2021 для Стрельцов

Будьте предельно осторожными в амурной сфере. В такие дни открываются не самые приятные тайны, а люди могут быть лживыми, скрытными и очень хитрыми. Помните о тактичности и сдержанности, старайтесь не грубить.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 24 января 2021 для Козерогов

Звезды и планеты не в духе, поэтому ждать большой удачи не стоит. Постарайтесь не впадать в крайности. Не удивляйтесь, если утром ваше сознание посетит целый ворох дурных мыслей. Вечер лучше провести с семьей или друзьями.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 24 января 2021 для Водолеев

Астрологи советуют раскрыть тему партнерства. На работе и в бизнесе необходимо будет избегать чрезмерной самостоятельности. Лучше лишний раз спросить совет у коллег. Также сегодня желательно избегать интенсивной самокритики.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 24 января 2021 для Рыб