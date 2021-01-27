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Среда, 27.01.2021
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Львам стоит заняться своим здоровьем, а Весам не принимать поспешных решений: гороскоп на 27 января

Львам стоит заняться своим здоровьем, а Весам не принимать поспешных решений: гороскоп на 27 января
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Начало дня порадует. Это гармоничный и благоприятный период, когда даже у пессимистов появятся новые надежды и смелые планы на будущее. Возможны интересные знакомства, будет шанс найти людей, разделяющих ваши увлечения и взгляды. Во второй половине дня много времени могут отнять домашние заботы, но они будут не утомительными, а приятными.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 27 января 2021 для Овнов 

Проблема, которую вы уже давно считали решенной, внезапно предстанет пред вами во всей красе. Придется поднапрячься. Если в окружении появится новый человек, то в скором времени он сыграет в вашей жизни значимую роль.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 27 января 2021 для Тельцов 

Этот день подходит для того, чтобы успокоиться, обрести внутреннюю гармонию. Если родственники или друзья будут нуждаться в вашей помощи, не отвечайте отказом. Сейчас можно заниматься оформлением документов и приводить в порядок дела.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 27 января 2021 для Близнецов 

Вы будете активно претворять свои планы в жизнь. Но не переусердствуйте с требованиями к сотрудникам или подчиненным и не перекладывайте свои обязанности на чужие плечи. С возникшими вопросами вряд ли кто-то сумеет справиться лучше, чем вы сами.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 27 января 2021 для Раков

Сегодня приоритетными для вас будут вопросы личного характера, все остальное же прекрасно может подождать. Если кто-то что-то вам и скажет по этому поводу, то только слова одобрения и поддержки.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 27 января 2021 для Львов   

Наиболее перспективными будут дела, связанные с переговорами. Вам потребуется помощь коллег или знакомых, и вы обязательно ее получите. Вечером займитесь своим здоровьем.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 27 января 2021 для Дев  

Общение с новыми знакомыми окажется приятным и продуктивным. Но держитесь подальше от людей, предлагающих заработать легкие деньги. Будьте внимательны, выбирая человека, на которого собираетесь понадеяться.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 27 января 2021 для Весов 

В этот день возникнет немало рабочих вопросов, с которыми придется справляться самостоятельно. Не горячитесь и не принимайте поспешных решений. Смотрите на вещи проще, у вас наверняка гораздо меньше оснований нервничать, чем вам кажется.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 27 января 2021 для Скорпионов 

Возможно, в это время вам предстоит попробовать себя в новом деле. Но постарайтесь быть более дальновидными: не гонитесь за высокими одноразовыми прибылями, лучше подумайте об увеличении своего постоянного дохода.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 27 января 2021 для Стрельцов 

He допускайте споров и выяснения отношений с коллегами по работе, родными и просто окружающими людьми. Не пытайтесь сегодня вмешиваться в чьи-либо дела. Ваше желание помочь оценено не будет.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 27 января 2021 для Козерогов

День пройдет довольно спокойно. На работе могут появиться интересные перспективы. Но действовать нужно быстро. Если начнете откладывать или затягивать решение вопросов, то можете упустить свой шанс. Доверяйте своей интуиции.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 27 января 2021 для Водолеев

Сегодня у вас может возникнуть впечатление, что вы бегаете в колесе. Так и есть, вы тратите впустую непозволительно много энергии. Надо бы сбавить темп.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 27 января 2021 для Рыб

Рыбам, честно выполняющим свои обязанности, не стоит остро реагировать на возможные упреки начальства. В этот день вы можете переоценить свои силы, что неблагоприятным образом скажется на состоянии здоровья.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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