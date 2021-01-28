Козерогам избавиться от негативных мыслей, а Водолеям не переутомляться: гороскоп на 28 января

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 28 января 2021 для Овнов

Старайтесь не гневить судьбу, жалуясь на все происходящее. Сегодня вас ожидает осознание чего-то очень приятного. Не исключено, что ваша жизнь примет совершенно новый оборот. Следуйте своим инстинктам.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 28 января 2021 для Тельцов

Постарайтесь в этот день отделить важное от напускного. Астрологи рекомендуют оставаться собранными в любое время суток. Это день, когда нельзя лениться и откладывать на потом то, что можно сделать прямо сейчас.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 28 января 2021 для Близнецов

Это идеальный день для романтического отдыха, свиданий, развлечений. Можно приглашать домой друзей и близких либо ходить в гости. Необходимо как можно больше общаться и как можно меньше унывать, думать о плохом.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 28 января 2021 для Раков

Это очень благоприятный день, но удача сегодня не улыбнется дважды. Если представится возможность сделать что-то важное, разрешить какой-то конфликт, обязательно воспользуйтесь ею. Не ждите у моря погоды.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 28 января 2021 для Львов

Звезды и планеты заняли идеальное положение. Их энергетика будет крайне позитивно влиять на ваше настроение и удачу. Не исключено, что вы потеряете интерес к чему-то, что любите, но тут же найдете себе новое увлечение.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 28 января 2021 для Дев

Постарайтесь не делиться планами с посторонними людьми. Если кто-то будет расспрашивать о них, не стоит рассказывать ничего конкретного. Не нужно давать завистникам и недоброжелателям пищу для размышлений и сплетен.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 28 января 2021 для Весов

Звезды в полной гармонии с планетами. Это значит, что взаимодействовать с людьми будет гораздо проще. Можно искать вторую половинку, ходить на собеседования. Самое главное - не поддаваться искушениям. Сейчас не время отдыхать.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 28 января 2021 для Скорпионов

В любви постарайтесь проявлять настойчивость и искренность. В делах и в работе открытость и честность тоже не будут лишними. Сомнения, скептицизм и лень - главные враги финансового успеха.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 28 января 2021 для Стрельцов

Это очень благоприятный день для обмена валюты и совершения покупок. Успех будет следовать за жизнелюбивыми людьми и за теми, кто тщательно продумывает свои планы. Не спешите с выводами - не все будет сегодня однозначным.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 28 января 2021 для Козерогов

Один из самых полезных жизненных навыков в такие дни, как сегодня, - умение забывать все плохое. Негативные мысли разрушат вашу уверенность и отпугнут удачу. Научитесь прощать людей за их проступки.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 28 января 2021 для Водолеев

Постарайтесь найти баланс между работой и отдыхом. Астрологи советуют больше отдыхать, но только в том случае, если вы сможете завершить все важные дела ровно в срок. Не переутомляйтесь - сильная усталость лишит вас успеха.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 28 января 2021 для Рыб