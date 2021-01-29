Рыбы могут найти свое предназначение, а Овнам лучше не вести себя агрессивно: гороскоп на 29 января

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 29 января 2021 для Овнов

Опасайтесь общения и ведения общих дел с теми людьми, которым не доверяете. Дело в том, что сегодня возможны предательства и обман со стороны окружающих. Не ведите себя агрессивно, чтобы не нарваться на ответный удар.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 29 января 2021 для Тельцов

Проведите этот день с семьей. Если вы работаете сегодня, то хотя бы вечер посвятите тем, кого любите. Астрологи советуют дарить близким подарки и оказывать знаки внимания. Стремитесь к сближению со второй половинкой.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 29 января 2021 для Близнецов

Это очень благоприятный день для занятий домашними делами, планирования дел на будущее. Можно также совершать дорогостоящие покупки. Не упустите шанс воспользоваться скидками на необходимые товары или услуги.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 29 января 2021 для Раков

Это идеальный день для развлечений, личных удовольствий. Астрологи не рекомендуют проявлять излишний азарт. Мотивации будет хоть отбавляй, так что можно и поработать, и отдохнуть. Главное - не переутомляться.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 29 января 2021 для Львов

Получение новых знаний - лучшее занятие на сегодня. Очень хорошо пройдут занятия по повышению и приобретению профессиональных навыков. Это крайне эмоциональный день, в который нужно помнить о своих желаниях.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 29 января 2021 для Дев

В такие дни, как этот, на вас может найти вдохновение. Звезды помогут обрести новую мотивацию, что в будущем обеспечит увеличение доходов. Работа - это хорошо, но сегодня лучше не переутомляться. Заботьтесь о своем здоровье.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 29 января 2021 для Весов

Будьте осторожнее на дорогах, причем не только в роли водителя, но и в роли пешехода. Дома и на рабочем месте должен быть полный порядок. Что касается отношений с людьми, то лучше строить их на искренности и честности.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 29 января 2021 для Скорпионов

Звезды повысят ваше трудолюбие, дадут большое количество энергии. Занимайтесь работой и бизнесом, но не забывайте про важность порядочности. К вечеру ваше самочувствие может немного ухудшиться.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 29 января 2021 для Стрельцов

Посвятите этот день любви, браку, семье. Если у вас нет второй половинки, ночные светила помогут ее найти. Для противоположного пола вы станете более обаятельными. Ваша энергетика усилится, поэтому будет больше удачи в целом.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 29 января 2021 для Козерогов

Звезды и планеты хотят, чтобы люди сегодня заботились друг о друге. Старайтесь помогать близким и друзьям. Отзывчивость сегодня приведет к успехам завтра. Не оставляйте без внимания самые остро стоящие проблемы.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 29 января 2021 для Водолеев

Очень благоприятный день для любви и романтики. Астрологи отмечают, что сегодня можно знакомиться, играть свадьбу, признаться в любви, проводить время со второй половинкой. Работа и бизнес должны отойти на второй план.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 29 января 2021 для Рыб