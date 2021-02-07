Скорпионам не меланхолить, а у Стрельцов отличное время для шопинга: гороскоп на 7 февраля

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 7 февраля 2021 для Овнов
Не исключено, что сегодня вам придется поступиться своими принципами ради достижения целей. Самое главное - не нарушать правила морали и закон. Будьте дисциплинированными и осторожными во всем, что касается работы.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 7 февраля 2021 для Тельцов
Ночные светила могут испытать вас на прочность, послав проблемы в любовной сфере. Вполне вероятно, что люди, которые находятся в отношениях, отдалятся друг от друга или поссорятся. В финансовой сфере можно ждать приятных сюрпризов.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 7 февраля 2021 для Близнецов
Пришло время поразмышлять о перспективах, о будущем. Настройте себя на что-то хорошее. Ни в коем случае не думайте о прошлых проблемах. Во второй половине дня может возникнуть острая потребность в общении. Не оставайтесь в уединении.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 7 февраля 2021 для Раков
Старайтесь обходить стороной навязчивое мнение окружающих. Посторонние люди могут давать непрошеные советы, которые собьют вас с пути и лишат уверенности. Слушайте себя и свою мощную интуицию, тогда в работе и любви будет хорошо.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 7 февраля 2021 для Львов
В этот день возможны кардинальные изменения в настроении и энергетике. Постарайтесь обратить их себе на пользу. В этом вам поможет сила внутреннего голоса и толика веры в себя. Вечером возможны судьбоносные знакомства.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 7 февраля 2021 для Дев
Не задавайте вопросов "как?" и "почему?", потому что в такие дни абсолютно не важно то, по какой причине происходят те или иные вещи. Гораздо важнее фокусироваться на решении проблем, а не на анализе причин, из-за которых они появились.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 7 февраля 2021 для Весов
Сегодня победить смогут те представители вашего Знака, которые будут ждать удобного момента, словно хищник, выслеживающий добычу. Большая удача ожидает представителей творческих профессий и тех, кто занят в сфере продаж.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 7 февраля 2021 для Скорпионов
День прекрасно подходит для романтики и встреч, знакомств и флирта. Вас будет ожидать удача и в финансовой сфере. Самое главное - не торопиться с решениями. Боритесь с меланхоличным настроением.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 7 февраля 2021 для Стрельцов
Наступает прекрасное время для обучения. Информационные потоки будут мощными и созидательными, поэтому можно приступить к отложенной ранее учебе. Также день прекрасно подходит для смены работы, шопинга.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 7 февраля 2021 для Козерогов
Первая половина дня будет не самой приятной. На работе и в делах возможны осечки и срывы планов. В конце дня можно ждать приятных сюрпризов.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 7 февраля 2021 для Водолеев
Не отказывайте близким людям в помощи и психологической поддержке. Ваш эгоизм может построить между вами непреодолимую стену из недоверия и обид. Старайтесь быть физически активными весь день.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 7 февраля 2021 для Рыб
Занять оборонительную позицию - это лучшее, что вы можете сделать в такой день, как этот. Не спешите, не рискуйте и не унывайте. Действуйте согласно планам и решайте проблемы по мере их поступления.