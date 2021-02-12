Раков будет преследовать удача, а Львам стоит идти на компромиссы: гороскоп на 12 февраля

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 12 февраля 2021 для Овнов

Старайтесь не сходить с намеченного пути. Это может вам дорого стоить. Воздержитесь от желания изменить что-то в своей жизни. Пусть все течет так, как того хотят звезды и планеты. Не рискуйте зря.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 12 февраля 2021 для Тельцов

Займитесь завершением дел. Сегодня лучше не начинать ничего нового. Это очень удачный день для творческой работы, для представителей креативных профессий. Также это благоприятное время, чтобы заняться шопингом.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 12 февраля 2021 для Близнецов

Смело обращайтесь к своим должникам с требованием вернуть долги. Если все подкреплено официальными документами, можно подавать в суд. Это отличный день для покупки гаджетов, электроники и мебели.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 12 февраля 2021 для Раков

В этот день можно браться за любые сложные дела и проекты. Не переживайте по поводу удачи: она будет с вами с самого утра и до вечера. Ночные светила усилят вашу интуицию, так что в сложных ситуациях решения проблем придут сами собой.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 12 февраля 2021 для Львов

Перестаньте навязывать окружающим свое мнение. Это может породить бурю негодования и недовольства. Выслушивайте чужую точку зрения, идите на компромиссы и не критикуйте никого без веской на то причины.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 12 февраля 2021 для Дев

Это очень благоприятный день. Будьте уверены в том, что удача пойдет к вам в руки. Наберитесь терпения, чтобы сохранить тепло в доме и в семье. Не ругайтесь на близких. Вечер посвятите второй половинке.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 12 февраля 2021 для Весов

Это идеальный день для романтики, отдыха, смены обстановки. Одиноким людям вашего Знака можно заниматься поисками второй половинки. Не жалейте денег на совместные развлечения, подарки и знаки внимания.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 12 февраля 2021 для Скорпионов

Не отказывайте себе в отдыхе и в позитивных эмоциях. Если думать только о работе или делах, можно перегореть. Опасайтесь производственных травм и не нарушайте правила дорожного движения.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 12 февраля 2021 для Стрельцов

Это идеальный день для физической активности. Ваш непростой характер может разрушить любовь и доверие близких и друзей. Постарайтесь контролировать себя и не заводиться по пустякам. Уважайте чужое личное пространство.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 12 февраля 2021 для Козерогов

Старайтесь браться за самые важные дела. Звезды дадут вам уверенность в себе. Не бойтесь отправляться в дальние поездки. Шопинг может обернуться большим провалом - лучше покупать только самое необходимое.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 12 февраля 2021 для Водолеев

Сегодня возможны семейные разборки. Вторая половинка может быть вами недовольна. Если вы одиноки, насладитесь свободой: развлекитесь, займитесь своими делами. Любые ссоры и конфликты лучше переводить в шутку.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 12 февраля 2021 для Рыб