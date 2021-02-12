Скачать
Пятница, 12.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Новый поворот в пленочном скандале: почему в СМИ "слили" разговор Ермака с Джулиани и какие выводы из него можно сделать
Новый поворот в пленочном скандале: почему в СМИ "слили" разговор Ермака с Джулиани и какие выводы из него можно сделать
От Арктики до Африки: синоптик обескуражила прогнозом погоды на пятницу 12 февраля
От Арктики до Африки: синоптик обескуражила прогнозом погоды на пятницу 12 февраля
США в ОБСЕ серьезно осадили Россию из-за Крыма и Донбасса: "Не признаём и никогда не признаем"
США в ОБСЕ серьезно осадили Россию из-за Крыма и Донбасса: "Не признаём и никогда не признаем"
"Бавария" выиграла Клубный чемпионат мира (видео)
"Бавария" выиграла Клубный чемпионат мира (видео)

Раков будет преследовать удача, а Львам стоит идти на компромиссы: гороскоп на 12 февраля

Раков будет преследовать удача, а Львам стоит идти на компромиссы: гороскоп на 12 февраля
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 12 февраля 2021 для Овнов 

Старайтесь не сходить с намеченного пути. Это может вам дорого стоить. Воздержитесь от желания изменить что-то в своей жизни. Пусть все течет так, как того хотят звезды и планеты. Не рискуйте зря.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 12 февраля 2021 для Тельцов 

Займитесь завершением дел. Сегодня лучше не начинать ничего нового. Это очень удачный день для творческой работы, для представителей креативных профессий. Также это благоприятное время, чтобы заняться шопингом.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 12 февраля 2021 для Близнецов 

Смело обращайтесь к своим должникам с требованием вернуть долги. Если все подкреплено официальными документами, можно подавать в суд. Это отличный день для покупки гаджетов, электроники и мебели.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 12 февраля 2021 для Раков

В этот день можно браться за любые сложные дела и проекты. Не переживайте по поводу удачи: она будет с вами с самого утра и до вечера. Ночные светила усилят вашу интуицию, так что в сложных ситуациях решения проблем придут сами собой.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 12 февраля 2021 для Львов   

Перестаньте навязывать окружающим свое мнение. Это может породить бурю негодования и недовольства. Выслушивайте чужую точку зрения, идите на компромиссы и не критикуйте никого без веской на то причины.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 12 февраля 2021 для Дев  

Это очень благоприятный день. Будьте уверены в том, что удача пойдет к вам в руки. Наберитесь терпения, чтобы сохранить тепло в доме и в семье. Не ругайтесь на близких. Вечер посвятите второй половинке.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 12 февраля 2021 для Весов 

Это идеальный день для романтики, отдыха, смены обстановки. Одиноким людям вашего Знака можно заниматься поисками второй половинки. Не жалейте денег на совместные развлечения, подарки и знаки внимания.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 12 февраля 2021 для Скорпионов 

Не отказывайте себе в отдыхе и в позитивных эмоциях. Если думать только о работе или делах, можно перегореть. Опасайтесь производственных травм и не нарушайте правила дорожного движения.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 12 февраля 2021 для Стрельцов 

Это идеальный день для физической активности. Ваш непростой характер может разрушить любовь и доверие близких и друзей. Постарайтесь контролировать себя и не заводиться по пустякам. Уважайте чужое личное пространство.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 12 февраля 2021 для Козерогов

Старайтесь браться за самые важные дела. Звезды дадут вам уверенность в себе. Не бойтесь отправляться в дальние поездки. Шопинг может обернуться большим провалом - лучше покупать только самое необходимое.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 12 февраля 2021 для Водолеев

Сегодня возможны семейные разборки. Вторая половинка может быть вами недовольна. Если вы одиноки, насладитесь свободой: развлекитесь, займитесь своими делами. Любые ссоры и конфликты лучше переводить в шутку.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 12 февраля 2021 для Рыб

Проведите этот день в домашних делах. Если вас ждет много работы, вечернюю уборку лучше заменить на релаксацию. Сглаживайте острые углы в общении с людьми и не требуйте от себя больше, чем нужно.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 8.02. - 14.02.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 8.02.2021 - 14.02.2021

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 221

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 США в ОБСЕ серьезно осадили Россию из-за Крыма и Донбасса: "Не признаём и никогда не признаем"
02 По Москве прокатилась серия крупных краж: следствие нашло "украинский" след
03 В Одессе мужчину переехали авто и маршрутка: шансов выжить не было
04 Зеленский на передовой объяснил последнее обострение на Донбассе
05 Названо имя военного, застреленного снайпером на Донбассе накануне визита Зеленского (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На праздновании Нового года в Китае станцевали &quot;русский&quot; гопак на фоне Кремля (видео)
На праздновании Нового года в Китае станцевали "русский" гопак на фоне Кремля (видео)
По Москве прокатилась серия крупных краж: следствие нашло &quot;украинский&quot; след
По Москве прокатилась серия крупных краж: следствие нашло "украинский" след
Зеленский на передовой объяснил последнее обострение на Донбассе
Зеленский на передовой объяснил последнее обострение на Донбассе
Какой праздник 12 февраля: народные приметы и запреты
Какой праздник 12 февраля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь