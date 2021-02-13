Девам стоит сменить имидж, а Весам - завершить старые дела: гороскоп на 13 февраля

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 13 февраля 2021 для Овнов

Сегодня возможны семейные конфликты. Будьте внимательнее к просьбам второй половинки и родственников. Сглаживайте острые углы и не проявляйте излишней требовательности. День идеален для творческой работы.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 13 февраля 2021 для Тельцов

Займитесь обучением, чтением книг. Это прекрасный день для запоминания больших объемов информации. Удачными будут поездки и командировки. Особенно результативными окажутся переговоры, собеседования.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 13 февраля 2021 для Близнецов

Сегодня высока вероятность случайной встречи со старыми знакомыми, бывшими вторыми половинками. Этот день прекрасно подходит для отдыха. При желании можно заняться любимым делом, прогуляться, посетить спортзал.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 13 февраля 2021 для Раков

Это хорошее время для расширения кругозора. Если близкие люди попросят о помощи, не обходите их просьбы стороной. Сегодня удачными станут любые ваши инициативы и начинания. Оставайтесь уверенными в себе.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 13 февраля 2021 для Львов

Если вам придется много общаться, не бойтесь показывать людям свою искренность. Демонстрируйте окружающим свою эрудицию и осведомленность в важных вопросах. Это поможет увеличить доходы.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 13 февраля 2021 для Дев

Займитесь сменой имиджа. Поменяйте прическу, обновите гардероб. Это очень хорошо скажется на энергетике и удаче во всех сферах. Не бойтесь заниматься коллективным трудом. В одиночку решать задачи станет труднее.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 13 февраля 2021 для Весов

Это идеальный день для любви, романтики и начала новых отношений. Можно вернуться к делам, в которых не получилось достичь успехов в прошлом. Также полезно будет заняться делами, которые вы откладывали на потом.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 13 февраля 2021 для Скорпионов

Воздержитесь от сомнительных сделок и нарушения закона. В этот день лучше зарабатывать деньги честным путем. Во второй половине дня возможны колебания настроения, неприятные воспоминания. Реагируйте на все спокойно.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 13 февраля 2021 для Стрельцов

Воздержитесь от сомнительных сделок и нарушения закона. В этот день лучше зарабатывать деньги честным путем. Во второй половине дня возможны колебания настроения, неприятные воспоминания. Реагируйте на все спокойно.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 13 февраля 2021 для Козерогов

В любви и в делах вам потребуются трезвость и рассудительность. Откажитесь от дальних поездок и постарайтесь провести вечер в кругу семьи. Одиноким людям вашего Знака можно знакомиться и флиртовать.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 13 февраля 2021 для Водолеев

Этот день принесет вам много новых возможностей самореализации. Не жалейте сил и обращайтесь почаще за советами к мудрым людям. День обещает быть очень насыщенным событиями. Реагируйте на все спокойнее.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 13 февраля 2021 для Рыб