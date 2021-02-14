Скорпионам стоить проявить самостоятельность, а Стрельцам - быть реалистами: гороскоп на 14 февраля

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 14 февраля 2021 для Овнов

Займитесь домашними хлопотами. Это будет идеальный день для уборки, стирки, мытья посуды, приготовления пищи. Желательно делать все это вместе с близкими людьми. Вечером можно посвятить себя развлечениям и хобби.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 14 февраля 2021 для Тельцов

Старайтесь в этот день иметь про запас план "Б". Возможно, что звезды и планеты сорвут ваши основные планы и внесут корректировки в ваши дела. Вечером вам нужны будут тишина и покой. Не нужно задерживаться на работе.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 14 февраля 2021 для Близнецов

Старайтесь не обижать людей с тонкой душевной организацией. Сегодня стоит помогать окружающим. В работе и бизнесе самым важным станет чувство долга. Не откладывайте на завтра то, что вы обязаны сделать сегодня.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 14 февраля 2021 для Раков

Астрологи настоятельно советуют не делать то, что может нанести вред вашей репутации на работе, в бизнесе. Отмыться от этого будет невозможно, так что лучше не рисковать. Стремитесь к конструктивному диалогу.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 14 февраля 2021 для Львов

В этот день действует правило трех "С" - станьте самими собой. Не нужно изобретать заново колесо, выдумывать что-то, идти на хитрости. Покажите окружающим свое истинное лицо. Это подарит вам их уважение.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 14 февраля 2021 для Дев

Займитесь сменой имиджа. Поменяйте прическу, обновите гардероб. Это очень хорошо скажется на энергетике и удаче во всех сферах. Не бойтесь заниматься коллективным трудом. В одиночку решать задачи станет труднее.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 14 февраля 2021 для Весов

В этот день звезды и планеты могут сделать вас мечтательными. Не стоит витать в облаках. Помните о важности настоящего момента. Не унывайте и не утопайте в мыслях о прошлом. Это подействует на вас даже хуже, чем чрезмерный оптимизм.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 14 февраля 2021 для Скорпионов

Наступает время перемен. Это очень благоприятный день для всех людей вашего Знака. Для максимально быстрой реализации планов придется действовать активно, динамично и проявлять самостоятельность.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 14 февраля 2021 для Стрельцов

Эксперты не советуют сегодня принимать желаемое за действительное. Будьте реалистами и оставайтесь самими собой. Успех ждет всех, кто не только жаждет перемен, но и готов что-то сделать для того, чтобы они стали явью.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 14 февраля 2021 для Козерогов

Не рискуйте в амурных делах. Если вы одиноки и хотите познакомиться с кем-то, стоит сначала закинуть удочку. Узнайте побольше об этом человеке. Считается, что знакомятся первыми мужчины, но женщинам толика инициативности не помешает.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 14 февраля 2021 для Водолеев

Это прекрасный день для изучения языков, получения новых знаний. В общении с малознакомыми и незнакомыми людьми лучше проявить сдержанность. В сфере любви жизнь повернет в новое русло.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 14 февраля 2021 для Рыб