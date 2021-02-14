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Воскресенье, 14.02.2021
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Скорпионам стоить проявить самостоятельность, а Стрельцам - быть реалистами: гороскоп на 14 февраля

Скорпионам стоить проявить самостоятельность, а Стрельцам - быть реалистами: гороскоп на 14 февраля
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 14 февраля 2021 для Овнов 

Займитесь домашними хлопотами. Это будет идеальный день для уборки, стирки, мытья посуды, приготовления пищи. Желательно делать все это вместе с близкими людьми. Вечером можно посвятить себя развлечениям и хобби.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 14 февраля 2021 для Тельцов 

Старайтесь в этот день иметь про запас план "Б". Возможно, что звезды и планеты сорвут ваши основные планы и внесут корректировки в ваши дела. Вечером вам нужны будут тишина и покой. Не нужно задерживаться на работе.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 14 февраля 2021 для Близнецов 

Старайтесь не обижать людей с тонкой душевной организацией. Сегодня стоит помогать окружающим. В работе и бизнесе самым важным станет чувство долга. Не откладывайте на завтра то, что вы обязаны сделать сегодня.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 14 февраля 2021 для Раков

Астрологи настоятельно советуют не делать то, что может нанести вред вашей репутации на работе, в бизнесе. Отмыться от этого будет невозможно, так что лучше не рисковать. Стремитесь к конструктивному диалогу.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 14 февраля 2021 для Львов   

В этот день действует правило трех "С" - станьте самими собой. Не нужно изобретать заново колесо, выдумывать что-то, идти на хитрости. Покажите окружающим свое истинное лицо. Это подарит вам их уважение.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 14 февраля 2021 для Дев  

Займитесь сменой имиджа. Поменяйте прическу, обновите гардероб. Это очень хорошо скажется на энергетике и удаче во всех сферах. Не бойтесь заниматься коллективным трудом. В одиночку решать задачи станет труднее.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 14 февраля 2021 для Весов 

В этот день звезды и планеты могут сделать вас мечтательными. Не стоит витать в облаках. Помните о важности настоящего момента. Не унывайте и не утопайте в мыслях о прошлом. Это подействует на вас даже хуже, чем чрезмерный оптимизм.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 14 февраля 2021 для Скорпионов 

Наступает время перемен. Это очень благоприятный день для всех людей вашего Знака. Для максимально быстрой реализации планов придется действовать активно, динамично и проявлять самостоятельность.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 14 февраля 2021 для Стрельцов 

Эксперты не советуют сегодня принимать желаемое за действительное. Будьте реалистами и оставайтесь самими собой. Успех ждет всех, кто не только жаждет перемен, но и готов что-то сделать для того, чтобы они стали явью.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 14 февраля 2021 для Козерогов

Не рискуйте в амурных делах. Если вы одиноки и хотите познакомиться с кем-то, стоит сначала закинуть удочку. Узнайте побольше об этом человеке. Считается, что знакомятся первыми мужчины, но женщинам толика инициативности не помешает.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 14 февраля 2021 для Водолеев

Это прекрасный день для изучения языков, получения новых знаний. В общении с малознакомыми и незнакомыми людьми лучше проявить сдержанность. В сфере любви жизнь повернет в новое русло.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 14 февраля 2021 для Рыб

Судьба стреляет редко, но метко. Сегодняшний день может стать тому прямым подтверждением. Ждите успехов, но не расслабляйтесь. Это перспективное время для тех, кто не ждет у моря погоды.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 8.02. - 14.02.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 8.02.2021 - 14.02.2021

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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