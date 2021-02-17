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Среда, 17.02.2021
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Львов ждут приятные подарки, а Козерогам стоит быть ответственней: гороскоп на 17 января

Львов ждут приятные подарки, а Козерогам стоит быть ответственней: гороскоп на 17 января
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 17 февраля 2021 для Овнов 

Гороскоп на 17 февраля 2021 года предупреждает - у Овнов вероятны проблемы, которые заставят поступиться своими принципами. Не пытайтесь выделяться из толпы.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 17 февраля 2021 для Тельцов 

Сегодня вы почувствуете потрясающую решимость добиться цели. Тем не менее ваши амбиции могут быть слишком мощными и не всегда реалистичными, потому не спешите с выводами и принятием решений.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 17 февраля 2021 для Близнецов 

Сегодня Близнецам удастся восстановить утраченную гармонию и выйти из сложных ситуаций, без особых потерь. Благоприятный день для примирения, проявите небывалую активность, пытаясь восстановить доверительные отношения с тем, кого обидели.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 17 февраля 2021 для Раков

Это день мечтаний, мыслей и чувств, которые вы должны проанализировать. Вы можете отложить выбор или, по крайней мере, попросить совета у знающих людей, чтобы не ошибиться и сделать то, что лучше для вас.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 17 февраля 2021 для Львов   

Сегодня вас ожидают приятные сюрпризы и подарки. Если появятся затраты, не жалейте денег, так как траты оправдают себя. Благодаря обаянию и маленькой хитрости, переговоры принесут положительный результат и вас оценят по достоинству.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 17 февраля 2021 для Дев  

Уделите время своему рабочему месту, давно пора привести его в порядок. Удачное время для дальних поездок и переговоров, благодаря которым вы добьетесь, повышения заработной платы и заслужите авторитет перед руководителем.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 17 февраля 2021 для Весов 

Хорошее время для развития профессиональных навыков, приобретения коммерческих и личных отношений. Ваши влиятельные покровители помогут добиться финансовых успехов.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 17 февраля 2021 для Скорпионов 

Разберитесь с домашними делами, которые долгое время откладывали на потом. А если же не будет особого желания трудиться, то проведите его в хорошей компании, в которой непременно вас ожидает успех.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 17 февраля 2021 для Стрельцов 

Сегодня перед Стрельцами откроются хорошие возможности для продвижения на работе, в учебе, в финансовом росте или общественной деятельности. Не упустите свой шанс для замечательной плодотворной работы.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 17 февраля 2021 для Козерогов

Сегодня вам нужно составить идеальный график, если вы хотите выполнить все поставленные цели. Будьте максимально организованны и ответственны, иначе вы можете упустить много хороших возможностей.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 17 февраля 2021 для Водолеев

Сегодня возникнут кризисные ситуации, решение которых принесет вам удовлетворение. Сказанное вами слово может иметь силу приказа, поэтому подумайте прежде чем что, либо говорить. Постарайтесь в этот день избегать конфликтов и лжи.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 17 февраля 2021 для Рыб

Возможно, вам давно пора откорректировать свои ожидания от жизни и от любви. Сегодня будьте готовы отпустить разочарования и болезненные воспоминания, чтобы они не тянули вас якорем ко дну.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 15.02. - 21.02.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 15.02.2021 - 21.02.2021

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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