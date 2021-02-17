Львов ждут приятные подарки, а Козерогам стоит быть ответственней: гороскоп на 17 января

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 17 февраля 2021 для Овнов

Гороскоп на 17 февраля 2021 года предупреждает - у Овнов вероятны проблемы, которые заставят поступиться своими принципами. Не пытайтесь выделяться из толпы.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 17 февраля 2021 для Тельцов

Сегодня вы почувствуете потрясающую решимость добиться цели. Тем не менее ваши амбиции могут быть слишком мощными и не всегда реалистичными, потому не спешите с выводами и принятием решений.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 17 февраля 2021 для Близнецов

Сегодня Близнецам удастся восстановить утраченную гармонию и выйти из сложных ситуаций, без особых потерь. Благоприятный день для примирения, проявите небывалую активность, пытаясь восстановить доверительные отношения с тем, кого обидели.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 17 февраля 2021 для Раков

Это день мечтаний, мыслей и чувств, которые вы должны проанализировать. Вы можете отложить выбор или, по крайней мере, попросить совета у знающих людей, чтобы не ошибиться и сделать то, что лучше для вас.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 17 февраля 2021 для Львов

Сегодня вас ожидают приятные сюрпризы и подарки. Если появятся затраты, не жалейте денег, так как траты оправдают себя. Благодаря обаянию и маленькой хитрости, переговоры принесут положительный результат и вас оценят по достоинству.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 17 февраля 2021 для Дев

Уделите время своему рабочему месту, давно пора привести его в порядок. Удачное время для дальних поездок и переговоров, благодаря которым вы добьетесь, повышения заработной платы и заслужите авторитет перед руководителем.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 17 февраля 2021 для Весов

Хорошее время для развития профессиональных навыков, приобретения коммерческих и личных отношений. Ваши влиятельные покровители помогут добиться финансовых успехов.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 17 февраля 2021 для Скорпионов

Разберитесь с домашними делами, которые долгое время откладывали на потом. А если же не будет особого желания трудиться, то проведите его в хорошей компании, в которой непременно вас ожидает успех.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 17 февраля 2021 для Стрельцов

Сегодня перед Стрельцами откроются хорошие возможности для продвижения на работе, в учебе, в финансовом росте или общественной деятельности. Не упустите свой шанс для замечательной плодотворной работы.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 17 февраля 2021 для Козерогов

Сегодня вам нужно составить идеальный график, если вы хотите выполнить все поставленные цели. Будьте максимально организованны и ответственны, иначе вы можете упустить много хороших возможностей.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 17 февраля 2021 для Водолеев

Сегодня возникнут кризисные ситуации, решение которых принесет вам удовлетворение. Сказанное вами слово может иметь силу приказа, поэтому подумайте прежде чем что, либо говорить. Постарайтесь в этот день избегать конфликтов и лжи.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 17 февраля 2021 для Рыб