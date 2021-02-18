Ракам стоит отказаться от сладкого, а Овнам исключить физические нагрузки: гороскоп на 18 февраля

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 18 февраля 2021 для Овнов

Сегодня только опираясь на других людей – на их хорошее отношение, профессионализм, опыт, связи – Овен сумеет избежать ошибок и выполнить то, что задумал. Не начинайте новых дел, исключите физические нагрузки. Следите за здоровьем: вероятно ухудшение состояния.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 18 февраля 2021 для Тельцов

Тельцы смогут пересмотреть бюджет таким образом, что найдутся "лишние" деньги. Вы сможете с легкостью позволить себе внеплановый отдых, небольшой ремонт или заветный список покупок. Будьте щедрее к себе и воспринимайте шопинг, как награду.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 18 февраля 2021 для Близнецов

Сегодня Близнецам стоит расслабиться и сосредоточиться на том, что они знают точно, то есть на обычных текущих вопросах. Подумайте о том, что действительно приносит вам удовлетворение. Возможно это то, что стоило развивать и монетизировать.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 18 февраля 2021 для Раков

Не стоит назначать на этот день встречи или приглашать гостей. Многие из вас не смогут быть радушными хозяевами и почувствуют дискомфорт и усталость. Предупреждение от гороскопа на сегодня: не злоупотребляйте сладким.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 18 февраля 2021 для Львов

Сегодня вы сможете избавиться от токсичных отношений, побороть зависимость или добиться денежной компенсации затраченных усилий. В личной жизни вас порадует отношение партнера. Вы сможете провести время в приятном месте, но только вечером.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 18 февраля 2021 для Дев

Сегодня вам важно отойти от привычных воззрений и взглянуть на мир глазами человека, верящего в чудеса. Для Девы это отличный день, чтобы заручиться поддержкой окружающих или продвинуться в карьере.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 18 февраля 2021 для Весов

Благоприятный день для торговой деятельности, коммерческих сделок, крупных приобретений. Во второй половине дня вероятен спад в настроении, легкая депрессия. Но не следует уходить в себя.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 18 февраля 2021 для Скорпионов

Скорпиону потребуется мощный стимул для того, чтобы нормально выполнять запланированные дела. Во второй половине дня возможны скачки давления. Так что не геройствуйте и немного отдохните. Особенно берегите горло, нос и сосуды глаза.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 18 февраля 2021 для Стрельцов

День наделяет Стрельца пассивностью и даже ленью, так что, пустив все на самотек, он рискует до вечера клевать носом. Если же Стрелец сегодня заставит себя встряхнуться и взяться за дела, то не пожалеет: день пройдет насыщенно и интересно.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 18 февраля 2021 для Козерогов

Если Козерогу удастся втянуться в активный режим, его день пройдет очень продуктивно. Если же он сегодня так и не сможет, отбросив мечтательность, сосредоточиться на делах, не избежать ошибок и сбоев. Остерегайтесь ссоры в личной жизни.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 18 февраля 2021 для Водолеев

Сегодняшний день для Водолеев будет наполнен переговорами и деловыми встречами. Не переживайте: вы справитесь лучше, чем кто-либо на вашем месте.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 18 февраля 2021 для Рыб