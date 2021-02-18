Ракам стоит отказаться от сладкого, а Овнам исключить физические нагрузки: гороскоп на 18 февраля

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 18 февраля 2021 для Овнов
Сегодня только опираясь на других людей – на их хорошее отношение, профессионализм, опыт, связи – Овен сумеет избежать ошибок и выполнить то, что задумал. Не начинайте новых дел, исключите физические нагрузки. Следите за здоровьем: вероятно ухудшение состояния.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 18 февраля 2021 для Тельцов
Тельцы смогут пересмотреть бюджет таким образом, что найдутся "лишние" деньги. Вы сможете с легкостью позволить себе внеплановый отдых, небольшой ремонт или заветный список покупок. Будьте щедрее к себе и воспринимайте шопинг, как награду.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 18 февраля 2021 для Близнецов
Сегодня Близнецам стоит расслабиться и сосредоточиться на том, что они знают точно, то есть на обычных текущих вопросах. Подумайте о том, что действительно приносит вам удовлетворение. Возможно это то, что стоило развивать и монетизировать.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 18 февраля 2021 для Раков
Не стоит назначать на этот день встречи или приглашать гостей. Многие из вас не смогут быть радушными хозяевами и почувствуют дискомфорт и усталость. Предупреждение от гороскопа на сегодня: не злоупотребляйте сладким.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 18 февраля 2021 для Львов
Сегодня вы сможете избавиться от токсичных отношений, побороть зависимость или добиться денежной компенсации затраченных усилий. В личной жизни вас порадует отношение партнера. Вы сможете провести время в приятном месте, но только вечером.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 18 февраля 2021 для Дев
Сегодня вам важно отойти от привычных воззрений и взглянуть на мир глазами человека, верящего в чудеса. Для Девы это отличный день, чтобы заручиться поддержкой окружающих или продвинуться в карьере.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 18 февраля 2021 для Весов
Благоприятный день для торговой деятельности, коммерческих сделок, крупных приобретений. Во второй половине дня вероятен спад в настроении, легкая депрессия. Но не следует уходить в себя.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 18 февраля 2021 для Скорпионов
Скорпиону потребуется мощный стимул для того, чтобы нормально выполнять запланированные дела. Во второй половине дня возможны скачки давления. Так что не геройствуйте и немного отдохните. Особенно берегите горло, нос и сосуды глаза.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 18 февраля 2021 для Стрельцов
День наделяет Стрельца пассивностью и даже ленью, так что, пустив все на самотек, он рискует до вечера клевать носом. Если же Стрелец сегодня заставит себя встряхнуться и взяться за дела, то не пожалеет: день пройдет насыщенно и интересно.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Гороскоп на 18 февраля 2021 для Козерогов
Если Козерогу удастся втянуться в активный режим, его день пройдет очень продуктивно. Если же он сегодня так и не сможет, отбросив мечтательность, сосредоточиться на делах, не избежать ошибок и сбоев. Остерегайтесь ссоры в личной жизни.
Водолей (21 января - 18 февраля)
Гороскоп на 18 февраля 2021 для Водолеев
Сегодняшний день для Водолеев будет наполнен переговорами и деловыми встречами. Не переживайте: вы справитесь лучше, чем кто-либо на вашем месте.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 18 февраля 2021 для Рыб
Совет на сегодня: наслаждайтесь тем, по чему скучали и используйте каждый миг для приобретения полезных контактов. Возможно, они не все пригодятся ближайшее время, но подружиться с влиятельными людьми явно не помешает.