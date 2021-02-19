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Пятница, 19.02.2021
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Козерогам нежелательно прокрастинировать, а Водолеям - искать скрытый смысл: гороскоп на 19 февраля

Козерогам нежелательно прокрастинировать, а Водолеям - искать скрытый смысл: гороскоп на 19 февраля
04:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 19 февраля 2021 для Овнов 

Грамотно распределяйте усилия, планируйте дела. Оставайтесь верны своим принципам в сфере любви. Больше занимайтесь физическими упражнениями, спортом, ходите пешком. День подходит для новых знакомств и романтики.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 19 февраля 2021 для Тельцов 

Сегодня может сильно преобразиться деловая сфера вашей жизни. Не исключено, что поступят новые предложения. Старайтесь знакомиться с новыми людьми. Постарайтесь воздержаться от покупок и не давать никому взаймы.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 19 февраля 2021 для Близнецов 

Это прекрасный день как для начала новых отношений, так и для завершения старых и полностью себя изживших. Это то самое время, когда вас может ожидать нечто приятное, но не стоит ждать у моря погоды. Нужно действовать.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 19 февраля 2021 для Раков

Сегодня большая удача ждет работников транспортной отрасли и всех, кто проводит много времени за рулем. День идеально подходит для общения с друзьями. Чтобы поднять себе настроение, стоит заняться любимым хобби.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 19 февраля 2021 для Львов   

Выбирайте самый короткий путь к успеху. Не нужно идти через тернистую дорогу из-за моральных принципов и навязанных правил игры. Звезды и планеты благоволят путешественникам. Не бойтесь отправляться в дальнюю дорогу.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 19 февраля 2021 для Дев  

Противоположный пол сегодня от вас в восторге. Звезды повысят вашу харизму и обаяние. Воспользуйтесь этим для заведения новых знакомств. Флиртуйте, признавайтесь в любви, переводите отношения на новый уровень.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 19 февраля 2021 для Весов 

Будьте бесстрашными, но не теряйте контроля над ситуацией. Сегодня тот самый день, когда оправданный риск может подарить вас максимум успеха. Астрологи советуют говорить только правду как дома, так и на работе.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 19 февраля 2021 для Скорпионов 

Переутомления, усталость и негативное настроение могут очень плохо сказаться на удаче. В свободное время старайтесь отдыхать и дышать свежим воздухом. Вечером посвятите себя общению с родственниками.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 19 февраля 2021 для Стрельцов 

Звезды и планеты могут сделать вас чуточку сентиментальнее. Старайтесь не утопать в мыслях о прошлом. Также нежелательно игнорировать просьбы о помощи со стороны коллег и близких. Помогайте им, чтобы в будущем они помогли вам.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 19 февраля 2021 для Козерогов

Если вам захочется все бросить и сдаться, то помните о том, что успех близок. Сегодня нужно сделать решительный шаг в том деле, которое для вас наиболее важно. Лень и прокрастинация приведут к регрессу.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 19 февраля 2021 для Водолеев

Сегодняшние звезды и планеты будут очень благоприятно воздействовать на ваше биополе. Они помогут повысить удачу во всех сферах жизни. Астрологи советуют не искать скрытый смысл в происходящем, потому что его просто нет.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 19 февраля 2021 для Рыб

Звезды и планеты помогут вам обрести сегодня свежий взгляд на жизнь. Возможно, что вы увидите те или иные события под другим углом. Также ночные светила помогут вам с обретением нового вдохновения.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 15.02. - 21.02.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 15.02.2021 - 21.02.2021

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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