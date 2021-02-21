Тельцам желательно сохранять оптимизм, а Близнецам - сфокусироваться на чем-то новом: гороскоп на 21 февраля

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 21 февраля 2021 для Овнов

Не бойтесь полагаться сегодня на интуицию. Звезды и планеты усилят ее и помогут вам быстрее принимать решения и расширить свои возможности. Старайтесь не совершать поступков, которые могут лишить вас уважения окружающих.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 21 февраля 2021 для Тельцов

В такие дни, как этот, полезно заниматься организаторскими вопросами, юридическими делами. Многие творческие люди вашего Знака получат вдохновение. Сохраняйте оптимизм, чтобы проблемы обходили вас стороной почаще.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 21 февраля 2021 для Близнецов

Сфокусируйтесь на чем-то новом. Звезды и планеты могут помочь вам в ваших стремлениях. Они поднимут ваше обаяние и харизму на новый уровень, что станет прекрасным подспорьем к успеху в любовной сфере.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 21 февраля 2021 для Раков

Не бойтесь менять сегодня свои взгляды на жизнь, пересматривать свое отношение к миру и ко всему происходящему. Помните, что мнение общества может не совпадать с вашим. Собственное мнение - это не наглость и не нахальство. Это ваше право.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 21 февраля 2021 для Львов

Сегодня все должно быть в меру - работа, отдых, дела, развлечения. Окружающим людям не понравится, если вы станете проявлять мелочность и жадность. Не бойтесь дарить близким и друзьям свое время.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 21 февраля 2021 для Дев

Диссонанс планет и звезд ухудшит вашу сообразительность и память. Может появиться тяга к стереотипному мышлению. Смотрите на проблемы с юмором и не бойтесь принимать решения, основываясь на интуиции.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 21 февраля 2021 для Весов

Не рискуйте на работе и в бизнесе - это может очень сильно ударить по вашему кошельку. Осторожность многие путают с трусостью, но ничего общего между ними нет. Этот день благоприятен для ремонта старых вещей.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 21 февраля 2021 для Скорпионов

Сентиментальность может негативно сказаться на вашем настроении и удаче. Думайте о будущем. Старайтесь не игнорировать просьбы о помощи коллег. Посвятите утро уборке на рабочем месте или дома.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 21 февраля 2021 для Стрельцов

Звезды и планеты не в ладах сегодня, поэтому могут происходить различные мелочи, выбивающие из колеи. Решительность - ваш лучший друг на этот день. Она поможет стать победителями и не закончить день на минорной ноте.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 21 февраля 2021 для Козерогов

Не беритесь за все сразу. Сегодня важно оставаться последовательными в делах. Возможно, что появится желание все бросить и сдаться. Помните, что успех может быть очень близок. Страхи приведут к регрессу.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 21 февраля 2021 для Водолеев

Пришла пора запастись терпением. Сегодня могут происходить неприятные и непредсказуемые вещи. Лень и прокрастинация лишь усилят влияние неуверенности. Ищите позитив в общении с близкими.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 21 февраля 2021 для Рыб