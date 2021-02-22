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Понедельник, 22.02.2021
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Львам - обрести свежий взгляд на жизнь, а Девам - отодвинуть романтику на второй план: гороскоп на 22 февраля

Львам - обрести свежий взгляд на жизнь, а Девам - отодвинуть романтику на второй план: гороскоп на 22 февраля
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 22 февраля 2021 для Овнов 

Если вы сегодня будете торопиться с решениями, то останетесь в проигрыше. Будьте предельно осторожными и внимательными. Не покидайте зону комфорта, если не уверены, что за ее пределами вас точно ждет успех.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 22 февраля 2021 для Тельцов 

Сегодняшние звезды и планеты очень благоприятно воздействуют на ваше биополе. Это значит, что вас может ожидать удача во всех сферах жизни. Не нужно искать скрытого смысла в поступках окружающих.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 22 февраля 2021 для Близнецов 

Старайтесь не пребывать в самой гуще событий. Оставайтесь наблюдателями, но не пасуйте перед трудностями. Не бойтесь просить о поддержке, особенно тех, кому вы сами протягивали в прошлом руку помощи.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 22 февраля 2021 для Раков

Вселенная внесет коррективы в вашу жизнь, хотите вы этого или нет. Сейчас то самое время, когда нужно смириться с тем, что происходит вокруг. Это идеальный день для отдыха, спокойных домашних дел.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 22 февраля 2021 для Львов   

Пришла пора обрести свежий взгляд на жизнь, посмотрев на все происходящее под иным углом. Астрологи считают, что ваши жизненные принципы могли морально устареть. Пришло время научиться чему-нибудь новому.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 22 февраля 2021 для Дев  

В любовной сфере шансы на успех сегодня составляют 50 на 50. В финансовой и рабочей сферах вероятность удачного стечения обстоятельств выше. Это значит, что романтику стоит отодвинуть на второй план. Можно заняться делами, работой, шопингом.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 22 февраля 2021 для Весов 

В любви сегодня может появиться новая переменная, причем это возможно даже в долгосрочных отношениях. Астрологи советуют вам заняться укреплением семейных уз. Проведите время в кругу семьи.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 22 февраля 2021 для Скорпионов 

Старайтесь быть осторожнее в общении с незнакомыми или малознакомыми людьми. От них может исходить невидимая опасность. Больше всего везти будет тем из вас, кто умеет доверять интуиции. Шестое чувство не подведет.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 22 февраля 2021 для Стрельцов 

Звезды и планеты сделают вас уязвимыми - вас легко будет обмануть, обвести вокруг пальца. Не доверяйте незнакомцам, не рассказывайте никому о своих планах на день или на будущее. Будьте самодостаточными.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 22 февраля 2021 для Козерогов

В этот день звезды помогут вам поменяться изнутри - обрести невероятную уверенность в себе, побороть страхи. Не исключено, что ночные светила помогут также найти потерянные вещи и обрести творческое вдохновение.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 22 февраля 2021 для Водолеев

Опасайтесь общения с людьми, которые думают, что они всегда правы. Не спорьте с ними и не вступайте в полемику. Также астрологи советуют не поступать опрометчиво в отношении с деньгами. Взвесьте все, прежде чем тратить большие суммы.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 22 февраля 2021 для Рыб

Роль наблюдателя в бизнесе и на работе подойдет вам лучше всего. В свободное время можно заняться обучением, ведь у вас временно улучшится память. Можно также заняться творческой деятельностью. Главное - никому не рассказывать о своих идеях.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 22.02. - 28.02.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 22.02.2021 - 28.02.2021

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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