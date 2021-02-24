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Среда, 24.02.2021
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Стрельцам лучше сфокусироваться на работе, а Козерогам - поменять обстановку: гороскоп на 24 февраля

Стрельцам лучше сфокусироваться на работе, а Козерогам - поменять обстановку: гороскоп на 24 февраля
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 24 февраля 2021 для Овнов 

Возможно, что сегодня станут более активными ваши враги и недоброжелатели. Они постараются пошатнуть вашу веру в себя. Не слушайте тех, кто попытается убедить вас в вашей слабости и несостоятельности.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 24 февраля 2021 для Тельцов 

Сегодняшние звезды и планеты на вашей стороне. Они подарят вам удачу во всех сферах жизни, поэтому только вам решать, в какой из них проявлять максимальную активность. Надейтесь лишь на себя и на силу своей интуиции.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 24 февраля 2021 для Близнецов 

Не нужно пасовать перед трудностями. Сегодня вам понадобятся смелость и напористость, чтобы добиться успехов в любви или в делах. Вселенная внесет коррективы в вашу жизнь, но они окажутся малозаметными.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 24 февраля 2021 для Раков

В отношениях со второй половинкой может появиться новая переменная. Есть вероятность того, что вы узнаете что-то интересное и доселе неизвестное о любимом человеке. Тем, кто пока одинок, лучше сфокусироваться на делах и работе.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 24 февраля 2021 для Львов   

Больше всего везти сегодня будет представителям творческих профессий. Не бойтесь подходить с креативом к решению привычных проблем и задач. Не обращайте внимания на критику. Пусть она не делает вас уязвимыми.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 24 февраля 2021 для Дев  

Не бойтесь меняться изнутри, менять свое отношение к миру и ко всему происходящему вокруг. Ночные светила направят вас по верному пути, помогут найти потерянные вещи и подарят удачу в финансовой сфере. Это отличный день для шопинга.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 24 февраля 2021 для Весов 

Побудьте сегодня наблюдателями. Не спешите принимать важные решения. Следите за поступками окружающих и не упускайте возможность научиться чему-то важному. Это идеальный день для обучения - звезды улучшат вашу память.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 24 февраля 2021 для Скорпионов 

Не бойтесь трудностей. Если они сегодня будут появляться на вашем пути, это станет признаком того, что вы двигаетесь в верном направлении. Неудачи в одной сфере станут подспорьем к успеху в другой.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 24 февраля 2021 для Стрельцов 

Настало время взять небольшую паузу в любовной сфере. Сфокусируйтесь на домашних делах и обязанностях или на работе. Близкие люди будут нуждаться в вашей поддержке, поэтому лучше им в ней не отказывать.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 24 февраля 2021 для Козерогов

Благоприятный день для поездок и смены обстановки. Сегодня удача будет в кармане у тех, кто много времени проводит за рулем. Также сегодня можно заниматься решением юридических проблем, браться за что-то новое.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 24 февраля 2021 для Водолеев

Займитесь своим домом, уборкой. Можно совершать покупки для дома - приобретать мебель, аксессуары, делать ремонт. Астрологи советуют не терять уважения друзей и коллег. Восстановить его будет невозможно.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 24 февраля 2021 для Рыб

Отличный день для самоанализа. Можно порыться в прошлом и попробовать поискать причины своих ошибок. Главное - не упускать деталей. На работе и в бизнесе возможны внеплановые изменения.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 22.02. - 28.02.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 22.02.2021 - 28.02.2021

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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