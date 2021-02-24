Стрельцам лучше сфокусироваться на работе, а Козерогам - поменять обстановку: гороскоп на 24 февраля

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 24 февраля 2021 для Овнов
Возможно, что сегодня станут более активными ваши враги и недоброжелатели. Они постараются пошатнуть вашу веру в себя. Не слушайте тех, кто попытается убедить вас в вашей слабости и несостоятельности.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 24 февраля 2021 для Тельцов
Сегодняшние звезды и планеты на вашей стороне. Они подарят вам удачу во всех сферах жизни, поэтому только вам решать, в какой из них проявлять максимальную активность. Надейтесь лишь на себя и на силу своей интуиции.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 24 февраля 2021 для Близнецов
Не нужно пасовать перед трудностями. Сегодня вам понадобятся смелость и напористость, чтобы добиться успехов в любви или в делах. Вселенная внесет коррективы в вашу жизнь, но они окажутся малозаметными.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 24 февраля 2021 для Раков
В отношениях со второй половинкой может появиться новая переменная. Есть вероятность того, что вы узнаете что-то интересное и доселе неизвестное о любимом человеке. Тем, кто пока одинок, лучше сфокусироваться на делах и работе.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 24 февраля 2021 для Львов
Больше всего везти сегодня будет представителям творческих профессий. Не бойтесь подходить с креативом к решению привычных проблем и задач. Не обращайте внимания на критику. Пусть она не делает вас уязвимыми.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 24 февраля 2021 для Дев
Не бойтесь меняться изнутри, менять свое отношение к миру и ко всему происходящему вокруг. Ночные светила направят вас по верному пути, помогут найти потерянные вещи и подарят удачу в финансовой сфере. Это отличный день для шопинга.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 24 февраля 2021 для Весов
Побудьте сегодня наблюдателями. Не спешите принимать важные решения. Следите за поступками окружающих и не упускайте возможность научиться чему-то важному. Это идеальный день для обучения - звезды улучшат вашу память.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 24 февраля 2021 для Скорпионов
Не бойтесь трудностей. Если они сегодня будут появляться на вашем пути, это станет признаком того, что вы двигаетесь в верном направлении. Неудачи в одной сфере станут подспорьем к успеху в другой.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 24 февраля 2021 для Стрельцов
Настало время взять небольшую паузу в любовной сфере. Сфокусируйтесь на домашних делах и обязанностях или на работе. Близкие люди будут нуждаться в вашей поддержке, поэтому лучше им в ней не отказывать.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 24 февраля 2021 для Козерогов
Благоприятный день для поездок и смены обстановки. Сегодня удача будет в кармане у тех, кто много времени проводит за рулем. Также сегодня можно заниматься решением юридических проблем, браться за что-то новое.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 24 февраля 2021 для Водолеев
Займитесь своим домом, уборкой. Можно совершать покупки для дома - приобретать мебель, аксессуары, делать ремонт. Астрологи советуют не терять уважения друзей и коллег. Восстановить его будет невозможно.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 24 февраля 2021 для Рыб
Отличный день для самоанализа. Можно порыться в прошлом и попробовать поискать причины своих ошибок. Главное - не упускать деталей. На работе и в бизнесе возможны внеплановые изменения.