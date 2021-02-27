Водолеям нельзя ввязываться в авантюры, а Тельцам - откладывать дела на потом: гороскоп на 27 февраля

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 27 февраля 2021 для Овнов

Энергетика дня плохо подходит для рисков и авантюр, но зато сегодня можно отправляться в дальнюю дорогу. Очень удачным день станет для водителей. Все сегодняшние неурядицы довольно быстро себя исчерпают.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 27 февраля 2021 для Тельцов

На горизонте могут возникнуть новые проблемы во всех сферах жизни. Чтобы обойти их стороной, придется забыть про слово "хочу". Нужно вспомнить о таком важном слове, как "надо". Старайтесь не откладывать на потом обязанности.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 27 февраля 2021 для Близнецов

Сегодня строго противопоказано тратить деньги на вещи, полезность которых сомнительна. Уже к вечеру вы можете пожалеть о содеянном. В общении с близкими астрологи советуют проявлять отзывчивость. Вас могут попросить о помощи.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 27 февраля 2021 для Раков

Для женщин вашего Знака сегодня отличный день в любви. Сильный пол будет обращать на вас больше внимания. Мужчинам же лучше сфокусироваться на работе. Если есть лишние деньги, можно позволить себе развлечения и легкий шопинг.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 27 февраля 2021 для Львов

Избегайте пустых обещаний, лжи и притворства. Астрологи советуют не носить с собой крупные суммы наличных. В работе и делах полагайтесь на факты, а не на домыслы. Если до вас дойдут слухи, не верьте им.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 27 февраля 2021 для Дев

Самый главный совет на этот день - доводите дела до конца. Если сейчас сдаться, можно потерять удачу. Звезды и планеты помогут вам открыть новые грани любви. Следуйте за интуицией, если судьба заведет вас в тупик.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 27 февраля 2021 для Весов

Самое опасное сегодня - переоценка своих возможностей. Чрезмерная самоуверенность может стоить вам финансового успеха. Будьте осторожнее: ваши враги будут умело расставлять сети и ловушки.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 27 февраля 2021 для Скорпионов

Это довольно неблагоприятный и сложный день. Энергия планет деструктивна, поэтому придется встретить на пути много препятствий. Астрологи советуют не воспринимать все слишком близко к сердцу.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 27 февраля 2021 для Стрельцов

Не реагируйте слишком остро на негативные поступки ваших недругов. Те, кто нас не любит, делятся на два типа: на тех, кто глуп, и тех, кто нам завидует. Первым вы можете дать шанс на исправление, а вот от завистников лучше держаться подальше.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 27 февраля 2021 для Козерогов

Сегодня лучше ничего не планировать, потому что планы могут сорваться. Энергетика звезд будет вносить хаос и неразбериху во все сферы жизни. Возможно, придется принимать очень много спонтанных решений.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 27 февраля 2021 для Водолеев

Астрологи советуют не отклоняться от стандартного распорядка дня. Любые риски и авантюры приведут к финансовому краху. Основу успеха будет составлять осторожность и умение прислушиваться к советам близких людей.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 27 февраля 2021 для Рыб