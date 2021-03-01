Ракам стоит быть внимательнее, а Рыбам - сохранять спокойствие: гороскоп на 1 марта

Овен (21 марта – 19 апреля)
Гороскоп на 1 марта 2020 для Овнов
Вы способны любому поднять настроение, знаете, как поддержать человека, оказавшегося в сложной ситуации. Полезно общение с друзьями: благодаря им вы узнаете нечто интересное, поймете, на чем стоит сосредоточиться в ближайшее время.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Гороскоп на 1 марта 2020 для Тельцов
Первая половина дня довольно неудачна, ничего важного лучше не планировать. Вечер - подходящее время для творчества и любых занятий, требующих фантазии. Вы на многие вещи смотрите не так, как другие, удивляете окружающих точностью своих наблюдений и правильными выводами.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Гороскоп на 1 марта 2020 для Близнецов
Приятным будет общение с близкими людьми. Именно благодаря им вы сохраните хорошее настроение в этот непростой и напряженный день. Можно обсуждать деловые вопросы, советоваться, обращаться за помощью.
Рак (21 июня - 22 июля)
Гороскоп на 1 марта 2020 для Раков
Будьте внимательны. Не все идет так, как вы ожидали, порой трудно найти верное решение. Будет проще, если вы с самого утра составите план действий и постараетесь во всем его придерживаться, не отступать ни на шаг. Порадует общение с друзьями.
Лев (23 июля - 22 августа)
Гороскоп на 1 марта 2020 для Львов
Первая половина дня проходит очень спокойно и плодотворно. Позже появятся новые идеи. Воплотить их в жизнь в этом помогут друзья и новые знакомые. Во второй половине дня возможно начало романтической истории, необычной и захватывающей. Она запомнится вам надолго.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Гороскоп на 1 марта 2020 для Дев
Возможны приятные знакомства, встречи с людьми, которым понравятся ваши идеи. Высоким будет творческий потенциал, вам легко оказывается выйти за привычные рамки, нарушить обычный ход событий. При этом вы никого не шокируете - ваши действия всегда объяснимы, а слова разумны.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Гороскоп на 1 марта 2020 для Весов
Будьте осторожны в первой половине дня. Старайтесь доверять только тем, кого хорошо знаете. Стоит прислушаться к советам старых друзей: часто они видят то, чего не замечаете вы, и делают правильные выводы. Вас ждут плодотворные переговоры, приятные неформальные контакты. Возможны романтические сюрпризы.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Гороскоп на 1 марта 2020 для Скорпионов
Не бойтесь браться за то, что кажется очень сложным: шансы добиться успеха очень высоки. Вы часто принимаете необычные решения, находите странные, но очень короткие пути к цели. Не исключено, что нужно будет вернуться к каким-то старым делам, исправить ошибки, допущенные другими.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 1 марта 2020 для Стрельцов
Благоприятный день для того, чтобы обсуждать свои дела и планы на будущее. Кто-то может влюбиться в вас с первого взгляда, но вряд ли такие чувства будут взаимны. Появится возможность наладить отношения, которые в последнее время складывались напряженно, помириться с человеком, с которым вы были в ссоре.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 1 марта 2020 для Козерогов
Отличный день для размышлений и разговоров о будущем. Есть шанс получить деньги, благодаря которым вы сможете осуществить свои идеи, однако имейте в виду, что поддерживают вас сейчас отнюдь не бескорыстно. Вечер обещает быть щедрым на романтические моменты.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Гороскоп на 1 марта 2020 для Водолеев
Будет шанс помочь кому-то из близких в решении сложной проблемы, поддержать того, кто отчаялся, вдохновить заскучавшего. Доверяйте интуиции. Именно благодаря ее подсказкам вы догадываетесь о мотивах чужих поступков, понимаете, каков истинный смысл сказанного малознакомым или близким человеком.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 1 марта 2020 для Рыб
Не все дается легко, но вы находите способ справиться с проблемами, добиваетесь отличных результатов и не теряете оптимизма даже в трудные моменты.Лучше не планировать на это время важных дел и ответственных встреч. Сохранить спокойствие будет трудно, вы рискуете разнервничаться и сделать все не так, как хотели.