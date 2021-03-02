Овнам предстоит много работы, а Близнецам нужно провести время с любимыми: гороскоп на 2 марта

Овен (21 марта – 19 апреля)

Гороскоп на 2 марта 2021 для Овнов

Предстоит много работы. Идет удачное время для расширения ранее начатой деятельности, деловых переговоров. В личных отношениях дела могут обстоять хуже. Вы способны обидеть или ущемить интересы близких людей. Из-за этого в их памяти могут всплыть давние обиды.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Гороскоп на 2 марта 2021 для Тельцов

Наступает идеальный момент, чтобы придирчиво рассмотреть свою жизнь. Завтра есть шанс обнаружить те факторы, которые тянут вниз, и избавиться от них. Обстоятельства дня помогут оставаться последовательными прагматиками и доводить любой результат до совершенства.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Гороскоп на 2 марта 2021 для Близнецов

В этот день вы будете ощущать в себе немалые силы. Но не переусердствуйте с их применением. Благоприятный исход ждет при достижении деловых договоренностей, поэтому можно смело планировать важные встречи. Больше времени проводите в общении с любимыми и друзьями - возможно, ваша энергия им понадобится.

Рак (21 июня - 22 июля)

Гороскоп на 2 марта 2021 для Раков

Вам предстоит взять на себя роль наставника. Вместо активного участия в событиях стоит занять позицию наблюдателя. Пригодиться гибкость и готовность подстроиться под обстоятельства. Не торопитесь с выводами: полезно впитывать любую информацию, включая слухи. Вероятно, удастся найти подсказку для коррекции планов.

Лев (23 июля - 22 августа)

Гороскоп на 2 марта 2021 для Львов

Сейчас неподходящее время для выяснения отношений с любимым человеком. Вы можете реагировать на складывающиеся обстоятельства более эмоционально, чем обычно, и способны в разгар конфликта наговорить лишнего. Для новых романтических знакомств данный день не годится.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Гороскоп на 2 марта 2021 для Дев

Судьба готовит нечто грандиозное. Этот день — лишь подготовительный этап. Вероятно, впереди некое испытание. Нежелательно строить планы: в них будет мало от реальности и много от иллюзий. Разумнее отложить необратимый шаг и присмотреться к обстановке, переоценить ситуацию и возможности.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Гороскоп на 2 марта 2021 для Весов

Мелочи жизни должны отойти на второй план, уступив место более важным темам. Сейчас хорошее время для того, чтобы задуматься о перспективах своего дела, посоветоваться с теми, кто связан с вами общими интересами. Особенно удастся преуспеть в области деловых контактов.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Гороскоп на 2 марта 2021 для Скорпионов

События дня поставят в тупик. Ответ на вопрос о том, как найти выход из него, получится найти в прошлом. Это значит, что либо старый друг, либо старые источники информации помогут справиться с проблемой. Главное — трезво оценить новые варианты, чтобы не промахнуться в выборе.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 2 марта 2021 для Стрельцов

Сейчас вы можете допустить серьезные ошибки в профессиональной сфере, поэтому не спешите с принятием решений, особенно под давлением. Многое будет вас раздражать и даже злить. Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций - победителем в них окажетесь не вы.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 2 марта 2021 для Козерогов

Смена декораций поможет увидеть детали прошлого в новом ракурсе. Не исключено, что проблемное начнет выглядеть забавным. Это придаст сил на то, чтобы сокрушать сомнения и неуверенность. День позволит выйти победителем из противостояния, конкурса, соревнования, круга конкуренции.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Гороскоп на 2 марта 2021 для Водолеев

В данное время вы будете обладать большим запасом энергии, поэтому, если у вас накопились важные дела, поскорее приступайте к их реализации - все должно получиться. Идет благоприятный период для новых знакомств и любовных отношений.

Рыбы (19 февраля – 21 марта)

Гороскоп на 2 марта 2021 для Рыб