Скачать
Воскресенье, 07.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Итоги дня 6 марта: ухудшение ситуации с коронавирусом, ДТП с украинцами в Польше
Итоги дня 6 марта: ухудшение ситуации с коронавирусом, ДТП с украинцами в Польше
Трамп расколол США: пойдет ли он снова в президенты и что будет с Республиканской партией
Трамп расколол США: пойдет ли он снова в президенты и что будет с Республиканской партией
Тела двух женщин не могут опознать: свежие данные о жертвах и причинах аварии с украинцами в Польше
Тела двух женщин не могут опознать: свежие данные о жертвах и причинах аварии с украинцами в Польше
Коломойскому конец: почему Зеленский поддержал удар США по украинскому олигарху
Коломойскому конец: почему Зеленский поддержал удар США по украинскому олигарху

Скорпионам нельзя давать пустых обещаний, а Козерогам не стоит бояться делать ошибки: гороскоп на 7 марта

Скорпионам нельзя давать пустых обещаний, а Козерогам не стоит бояться делать ошибки: гороскоп на 7 марта
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 7 марта 2021 для Овнов 

Старайтесь сегодня не принимать скоропалительных решений. Это чревато большими проблемами. Спешка может принести больше забот, чем пользы. Речь не только о делах, деньгах и работе, но и о сфере любви.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 7 марта 2021 для Тельцов 

Это идеальный день для амурных приключений, романтики и свиданий. Противоположный пол может вести себя порывисто, непредсказуемо. Не нужно обижаться тех, кто резко захочет сменить планы. В такие дни, как этот, люди ведут себя странно.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 7 марта 2021 для Близнецов 

Сегодня безраздельно править вашей жизнью будет созидательная энергия звезд. Вы сможете найти решение самых сложных проблем. Удача последует за вами во всех сферах жизни. Скорее всего, не будет резких перепадов настроения.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 7 марта 2021 для Раков

Заботьтесь о своей репутации. Это очень важно, поскольку в такие непростые дни, как сегодня, можно одной небольшой ошибкой уничтожить все доверие окружающих. Постарайтесь навести порядок дома, выбросить лишний хлам.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 7 марта 2021 для Львов   

Не исключено, что сегодня вам будут вставлять палки в колеса. Опасайтесь врагов и недоброжелателей, смотрите в оба. Астрологи советуют не браться за решение юридических проблем, а также не оформлять кредитов и не брать деньги долг.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 7 марта 2021 для Дев  

Не стесняйтесь творить добро. В этот день звезды и планеты будут снабжать удачей и хорошим настроением тех, кто умеет помогать близким и друзьям, незнакомым людям. Также у вас возникнет возможность избавиться от кармических долгов.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 7 марта 2021 для Весов 

Пришло время ступить на путь трудолюбия и повышенной самоотдачи. Если вы хотите повысить доходы или добиться успеха, придется приложить усилия. Рассчитывать на случай или удачу не стоит. Все зависит лишь от вас самих.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 7 марта 2021 для Скорпионов 

Астрологи настоятельно советуют переходить от слов к действиям. Пустые обещания себе и окружающим могут стать началом проблем. В личной жизни людям вашего Знака нужна небольшая встряска - например, совместные приключения.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 7 марта 2021 для Стрельцов 

Это очень благоприятный день для расставания с ненужными вещами, людьми, воспоминаниями. Все негативное должно остаться позади, за бортом. Для повышения энергетики старайтесь носить одежду под цвет глаз.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 7 марта 2021 для Козерогов

Не бойтесь, если что-то новое не получится сделать сразу. С первой попытки добиваться результата получается довольно редко даже у самых удачливых людей. Более того, ошибки тоже полезны, ведь они делают нас мудрее.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 7 марта 2021 для Водолеев

Влияние космоса сегодня максимально позитивное. Не откладывайте на потом то, что можете сделать в этот день. Старайтесь обращать внимание на мелочи - в них будет содержаться львиная доля истины.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 7 марта 2021 для Рыб

Постарайтесь направить энергию в созидательное русло. Не мстите никому и не вспоминайте прошлых обид. Если вдруг все планы рухнут, переждать бурю поможет умение переключаться на что-то другое.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 01.03. - 07.03.2021 для всех знаков Зодиака 

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 1.03.2021 - 7.03.2021

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 376

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Варианты без МВФ Украина даже не рассматривала: в Минфине объяснили, возможен ли дефолт
02 На шоу "Маска" раскрыли Махаона и Розу: кто скрывался под костюмами (фото, видео)
03 "Хабиб против Макгрегора": сеть насмешило видео "Мортал Комбата" во Львове
04 В России произошел взрыв и пожар прямо посреди реки, есть пострадавший (видео)
05 Мадуро заговорил "на русском" после прививки "Спутника V" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выяснилось, кто обезглавил памятник Шевченко на Прикарпатье: их могут арестовать на полгода
Выяснилось, кто обезглавил памятник Шевченко на Прикарпатье: их могут арестовать на полгода
&quot;Все в кровище&quot;: в Одессе мужчина &quot;штурмовал&quot; наливайку, где ему отказались налить (видео)
"Все в кровище": в Одессе мужчина "штурмовал" наливайку, где ему отказались налить (видео)
Ветрено и морозно: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на 7 марта
Ветрено и морозно: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на 7 марта
Какой праздник 7 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 7 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь