Скорпионам нельзя давать пустых обещаний, а Козерогам не стоит бояться делать ошибки: гороскоп на 7 марта

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 7 марта 2021 для Овнов

Старайтесь сегодня не принимать скоропалительных решений. Это чревато большими проблемами. Спешка может принести больше забот, чем пользы. Речь не только о делах, деньгах и работе, но и о сфере любви.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 7 марта 2021 для Тельцов

Это идеальный день для амурных приключений, романтики и свиданий. Противоположный пол может вести себя порывисто, непредсказуемо. Не нужно обижаться тех, кто резко захочет сменить планы. В такие дни, как этот, люди ведут себя странно.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 7 марта 2021 для Близнецов

Сегодня безраздельно править вашей жизнью будет созидательная энергия звезд. Вы сможете найти решение самых сложных проблем. Удача последует за вами во всех сферах жизни. Скорее всего, не будет резких перепадов настроения.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 7 марта 2021 для Раков

Заботьтесь о своей репутации. Это очень важно, поскольку в такие непростые дни, как сегодня, можно одной небольшой ошибкой уничтожить все доверие окружающих. Постарайтесь навести порядок дома, выбросить лишний хлам.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 7 марта 2021 для Львов

Не исключено, что сегодня вам будут вставлять палки в колеса. Опасайтесь врагов и недоброжелателей, смотрите в оба. Астрологи советуют не браться за решение юридических проблем, а также не оформлять кредитов и не брать деньги долг.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 7 марта 2021 для Дев

Не стесняйтесь творить добро. В этот день звезды и планеты будут снабжать удачей и хорошим настроением тех, кто умеет помогать близким и друзьям, незнакомым людям. Также у вас возникнет возможность избавиться от кармических долгов.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 7 марта 2021 для Весов

Пришло время ступить на путь трудолюбия и повышенной самоотдачи. Если вы хотите повысить доходы или добиться успеха, придется приложить усилия. Рассчитывать на случай или удачу не стоит. Все зависит лишь от вас самих.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 7 марта 2021 для Скорпионов

Астрологи настоятельно советуют переходить от слов к действиям. Пустые обещания себе и окружающим могут стать началом проблем. В личной жизни людям вашего Знака нужна небольшая встряска - например, совместные приключения.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 7 марта 2021 для Стрельцов

Это очень благоприятный день для расставания с ненужными вещами, людьми, воспоминаниями. Все негативное должно остаться позади, за бортом. Для повышения энергетики старайтесь носить одежду под цвет глаз.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 7 марта 2021 для Козерогов

Не бойтесь, если что-то новое не получится сделать сразу. С первой попытки добиваться результата получается довольно редко даже у самых удачливых людей. Более того, ошибки тоже полезны, ведь они делают нас мудрее.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 7 марта 2021 для Водолеев

Влияние космоса сегодня максимально позитивное. Не откладывайте на потом то, что можете сделать в этот день. Старайтесь обращать внимание на мелочи - в них будет содержаться львиная доля истины.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 7 марта 2021 для Рыб