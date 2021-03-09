Скачать
Вторник, 09.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Байден обвалит рейтинг Зеленского: куда и как перетекают симпатии украинцев
Байден обвалит рейтинг Зеленского: куда и как перетекают симпатии украинцев
Итоги дня 8 марта: Международный женский день в Украине, акция под дачей Зеленского
Итоги дня 8 марта: Международный женский день в Украине, акция под дачей Зеленского
Апелляции Трампа по итогам выборов в США: Верховный Суд принял окончательное решение
Апелляции Трампа по итогам выборов в США: Верховный Суд принял окончательное решение
В Крыму на грани уничтожения оказался уникальный парк - жители полуострова в отчаянии
В Крыму на грани уничтожения оказался уникальный парк - жители полуострова в отчаянии

Тельцам нужно бороться с негативом, а Девам не стоить ждать чуда: гороскоп на 9 марта

Тельцам нужно бороться с негативом, а Девам не стоить ждать чуда: гороскоп на 9 марта
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 9 марта 2021 для Овнов 

Звезды и планеты могут сделать вас сегодня восприимчивыми к негативу со стороны окружающих. Старайтесь не реагировать остро на критику. Информационные потоки будут активными, поэтому можно заняться получением знаний.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 9 марта 2021 для Тельцов 

Сегодня категорически запрещено наживать врагов. Не переходите дорогу агрессивным людям и не проявляйте агрессию сами. Будьте дружелюбными и готовыми прийти на помощь. Доброта станет лучшим способом побороть негатив.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 9 марта 2021 для Близнецов 

Настало время правильно расставить приоритеты. Сегодня нужно заниматься только теми делами, которые уже нет возможности откладывать на потом. Речь не только о работе, но и о походах к врачам, покупках, оплате счетов и так далее.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 9 марта 2021 для Раков

Это очень благоприятный день для путешествий, встреч со старыми друзьями или дальними родственниками. В семье будет царить взаимопонимание и открытость. Одиноким людям вашего Знака улыбнется удача во время знакомств.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 9 марта 2021 для Львов   

Старайтесь ни при каких условиях не раскрывать свои карты. Держите планы в секрете, потому что ваши враги не дремлют. Старайтесь почаще дышать свежим воздухом - выходите на прогулку в перерывах между работой.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 9 марта 2021 для Дев  

Этот день ассоциируется с двумя словами: спокойствие и размеренность. Это отличное время для отдыха, смены обстановки, умеренного шопинга. Не стоит ждать чуда в работе и бизнесе, потому что все зависит лишь от ваших действий.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 9 марта 2021 для Весов 

Звезды и планеты помогут вам нейтрализовать негативные эмоции, полученные в последние дни. Ночные светила помогут избавиться от неприятных воспоминаний. Во многих делах вас ждет успех.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 9 марта 2021 для Скорпионов 

Энергетика звезд и планет сегодня напоминает обо всем, что хочется забыть. Не боритесь с мыслями о прошлом. Старайтесь выносить уроки из всего, что происходило или происходит в вашей жизни.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 9 марта 2021 для Стрельцов 

В этот день не стоит удивляться конфронтациям, спорам и ссорам. Сегодня находить общий язык с окружающими будет крайне непросто. Астрологи советуют заниматься работой и делами по дому самостоятельно.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 9 марта 2021 для Козерогов

В ближайшее время вряд ли будет еще один столь благоприятный день. Сегодня ночные светила обладают мощной созидательной силой. Вас ждет большая удача в любви и в делах. Новые дела пойдет в гору.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 9 марта 2021 для Водолеев

В этот день полезно заниматься починкой старых вещей, покупкой чего-то нового. Расточительность - ошибка, которую нельзя допускать. Это касается не только денег, но и времени. Не тратьте силы на то, что не имеет никакой важности.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 9 марта 2021 для Рыб

Звезды и планеты создадут отличные условия для новых начинаний, но это будет палка о двух концах. Нужно помнить о золотой середине. Занимаясь новыми делами, не стоит забывать об основных обязанностях.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 8.03.2021 - 14.03.2021

Финансовый гороскоп на неделю 8.03. - 14.03.2021 для всех знаков Зодиака

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 198

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Королевский размах: в Беларуси опубликовали сенсационный фильм-расследование о роскошной жизни Лукашенко (видео)
02 Крупнейший город Экваториальной Гвинеи взлетел на воздух: множество погибших и пострадавших - видео взрывов
03 Олени, перебегая дорогу, чуть не затоптали машину - момент наскока попал на видео
04 Оккупационные "власти" ОРДЛО готовятся к боевым действиям, - правозащитники
05 Россия впервые за 12 лет будет представлена на "Евровидении" песней на русском языке: подробности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Президент в субботу приехал на работу, чтобы меня прособеседовать&quot;: Мендель рассказала, как получила работу у Зеленского
"Президент в субботу приехал на работу, чтобы меня прособеседовать": Мендель рассказала, как получила работу у Зеленского
&quot;Женщинам место на кухне&quot;: на Burger King обрушилась волна гнева из-за неудачного твита в честь 8 марта
"Женщинам место на кухне": на Burger King обрушилась волна гнева из-за неудачного твита в честь 8 марта
Смертельное ДТП в Польше: двух украинцев отказываются лечить из-за отсутствия страховки
Смертельное ДТП в Польше: двух украинцев отказываются лечить из-за отсутствия страховки
Какой праздник 9 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 9 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь