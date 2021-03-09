Тельцам нужно бороться с негативом, а Девам не стоить ждать чуда: гороскоп на 9 марта

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 9 марта 2021 для Овнов

Звезды и планеты могут сделать вас сегодня восприимчивыми к негативу со стороны окружающих. Старайтесь не реагировать остро на критику. Информационные потоки будут активными, поэтому можно заняться получением знаний.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 9 марта 2021 для Тельцов

Сегодня категорически запрещено наживать врагов. Не переходите дорогу агрессивным людям и не проявляйте агрессию сами. Будьте дружелюбными и готовыми прийти на помощь. Доброта станет лучшим способом побороть негатив.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 9 марта 2021 для Близнецов

Настало время правильно расставить приоритеты. Сегодня нужно заниматься только теми делами, которые уже нет возможности откладывать на потом. Речь не только о работе, но и о походах к врачам, покупках, оплате счетов и так далее.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 9 марта 2021 для Раков

Это очень благоприятный день для путешествий, встреч со старыми друзьями или дальними родственниками. В семье будет царить взаимопонимание и открытость. Одиноким людям вашего Знака улыбнется удача во время знакомств.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 9 марта 2021 для Львов

Старайтесь ни при каких условиях не раскрывать свои карты. Держите планы в секрете, потому что ваши враги не дремлют. Старайтесь почаще дышать свежим воздухом - выходите на прогулку в перерывах между работой.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 9 марта 2021 для Дев

Этот день ассоциируется с двумя словами: спокойствие и размеренность. Это отличное время для отдыха, смены обстановки, умеренного шопинга. Не стоит ждать чуда в работе и бизнесе, потому что все зависит лишь от ваших действий.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 9 марта 2021 для Весов

Звезды и планеты помогут вам нейтрализовать негативные эмоции, полученные в последние дни. Ночные светила помогут избавиться от неприятных воспоминаний. Во многих делах вас ждет успех.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 9 марта 2021 для Скорпионов

Энергетика звезд и планет сегодня напоминает обо всем, что хочется забыть. Не боритесь с мыслями о прошлом. Старайтесь выносить уроки из всего, что происходило или происходит в вашей жизни.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 9 марта 2021 для Стрельцов

В этот день не стоит удивляться конфронтациям, спорам и ссорам. Сегодня находить общий язык с окружающими будет крайне непросто. Астрологи советуют заниматься работой и делами по дому самостоятельно.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 9 марта 2021 для Козерогов

В ближайшее время вряд ли будет еще один столь благоприятный день. Сегодня ночные светила обладают мощной созидательной силой. Вас ждет большая удача в любви и в делах. Новые дела пойдет в гору.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 9 марта 2021 для Водолеев

В этот день полезно заниматься починкой старых вещей, покупкой чего-то нового. Расточительность - ошибка, которую нельзя допускать. Это касается не только денег, но и времени. Не тратьте силы на то, что не имеет никакой важности.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 9 марта 2021 для Рыб