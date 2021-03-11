Скорпионам - лучше рисковать, а Стрельцам стоит заняться своим здоровьем: гороскоп на 11 марта

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 11 марта 2021 для Овнов

Вы столкнётесь с чужой проблемой, с которой сделать ничего не сможете. Это, конечно, выбьет вас из колеи. Но вернуться в неё надо быстро - вас ждут собственные задачи.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 11 марта 2021 для Тельцов

Вас может подвести хороший знакомый. Не надейтесь в этот день ни на кого. Даже собственные планы проверьте 100 раз, прежде чем начать действовать. Оставьте любимого человека в покое. Он ничем вам не поможет, даже если очень захочет. Рассчитывайте 11 марта только на себя. И нервы целее будут, и отношения.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 11 марта 2021 для Близнецов

В этот день вы сможете осознать нечто такое, что перевернёт ваши представления об окружающих. Эту информацию нужно хорошенько осмыслить - не принимайте поспешных решений. 11 марта можете узнать нечто такое, что кардинально изменит ваши представления.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 11 марта 2021 для Раков

Если вам захочется изменить свою жизнь, действуйте немедленно. Ваши раздумья приведут к тому, что решимость начнёт угасать, обрастать ненужными сомнениями и в конце концов потухнет совсем.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 11 марта 2021 для Львов

Начните этот день с позитива. Звёзды говорят, удача хочет прилипнуть к приятному человеку, и вы можете стать тем самым счастливчиком. Если будете улыбаться с самого утра.Вам в этот день противопоказано ссориться с избранником.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 11 марта 2021 для Дев

Звёзды разрешают вам идти напролом. Отстаивайте свою точку зрения, несмотря ни на что, пусть недруги или просто противники закопаются в количестве ваших аргументов. Вторая половинка попытается протолкнуть свою точку зрения, но вас звёзды призывают стоять на своем.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 11 марта 2021 для Весов

Метания ни к чему не приведут. Сделайте уже выбор и четко следуйте ему. Иначе удача отвернётся от того, кто так халатно к ней относится и растрачивает ее попусту. В этот день вам нужно окончательно определиться с выбором: остаётесь вы с этим человеком или нет. Если да, то будьте любезны следовать за ним до конца.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 11 марта 2021 для Скорпионов

Вам звёзды не советуют рисковать. Вы стоите на краю пропасти. Конечно, есть шанс, что вы ее перепрыгните. С отношениями также стоит быть осторожнее. Пусть лучше все идёт стабильно и спокойно, как сейчас. А если вам стало скучно, всегда можно занять себя лёгким флиртом.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 11 марта 2021 для Стрельцов

Займитесь своим здоровьем. Даже если сейчас видимых признаков болезни нет, стоит сделать профилактику. Возможно, какая-то зараза хочет завладеть вашим организмом. Будьте настороже в этот день. Кто-то решит занять ваше место под солнцем, то есть рядом с вашим избранником. Действовать недруг будет решительно. Готовьтесь дать отпор.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 11 марта 2021 для Козерогов

Отчаяние будет сменяться яростью, если вы не отпустите ситуацию. Вы ничего не можете с ней поделать. Пора смириться и перешагнуть этот этап. И двигаться дальше. Вам нужно вступить в новый этап жизни, закрыв тему прошлого. Пока вы в нем копаетесь, двигаться дальше не получается. А пора. Там вас ждёт большое счастье.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 11 марта 2021 для Водолеев

11 марта станет отличным днём для походов по магазинам или салоном, для уединения с книжкой или занятия экстримом. Звёзды призывают вас в этот четверг сделать то, что питает ваши душевные силы. В этот день звёзды не советуют вам слишком тесно общаться с предметом ваших чувств. Вам необходимо восполнить свои душевные силы, а вторая половинка этому явно не будет способствовать.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 11 марта 2021 для Рыб