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Суббота, 13.03.2021
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Львам стоит ожидать сюрпризов, а Стрельцам лучше не давать пустых обещаний: гороскоп на 13 марта

Львам стоит ожидать сюрпризов, а Стрельцам лучше не давать пустых обещаний: гороскоп на 13 марта
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 13 марта 2021 для Овнов 

Научитесь ждать. Сегодня те, кто бездумно ломится к цели, лишатся удачи и расположения звезд. День благоприятен для творческой деятельности, принятия важных решений и знакомств.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 13 марта 2021 для Тельцов 

В такие дни, как этот, можно ждать приятных сюрпризов. Звезды на вашей стороне. Поэтому даже неприятности могут обернуться победами. Не спешите с выводами о событиях, которые будут происходить. Ничто сегодня не будет однозначно.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 13 марта 2021 для Близнецов 

Это прекрасный день для домашних дел, уборки и наведения порядка. Старайтесь не выезжать далеко из города. Будьте предельно осторожными за рулем - не превышайте скорость, соблюдайте правила.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 13 марта 2021 для Раков

Отвлекитесь от рутины. После работы можно будет развлечься, причем в каком-нибудь незнакомом месте. Одиноким людям вашего Знака полезно будет завести новые знакомства. Домашняя атмосфера будет давить и нагружать сознание.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 13 марта 2021 для Львов   

Астрологи советуют вам ни в коем случае не предавать личные убеждения. Окружающие люди захотят внушить вам, что ваши жизненные установки неправильны. От таких людей лучше бежать без оглядки. Вечером ждите внеплановых сюрпризов от близких или второй половинки.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 13 марта 2021 для Дев  

Сегодня звезды подарят вам мощный позитивный импульс. Это очень благоприятный день для отдыха и развлечений. Работа тоже будет успешной, но не вся. Сегодня лучше всего заниматься решением творческих задач.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 13 марта 2021 для Весов 

Настало время заняться претворением в жизнь давних планов, которые вы вынашивали долгие недели или даже месяцы. Возможно, это покупка чего-то очень дорогого либо посещение какого-то места, знакомство с интересным человеком.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 13 марта 2021 для Скорпионов 

Отложите шопинг на потом. Займитесь домашними хлопотами - уборкой, готовкой. Сделайте приятный сюрприз близкому человеку. Вечером возможны приятные встречи со старыми знакомыми.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 13 марта 2021 для Стрельцов 

Астрологи советуют не давать никому пустых обещаний. Это может навредить вашей репутации. Уважайте тех, кто пытается вести с вами конструктивный диалог, не повышает голос и уважает личные границы. Такие люди на вес золота.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 13 марта 2021 для Козерогов

Наступает время перемен. Многие из них будут скрытыми от глаз. Другие окажутся стихийными и необратимыми. Для максимально быстрой реализации планов придется научиться подстраиваться под ситуацию.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 13 марта 2021 для Водолеев

В деловом общении постарайтесь проявить сдержанность. Не исключено, что появятся люди, которые захотят вам насолить. Не обращайте на них внимания. Астрологи советуют сфокусироваться на чем-то более полезном.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 13 марта 2021 для Рыб

Это весьма перспективное время для любовных приключений и знакомств. Астрологи считают, что данный день лучше посвятить отношениям и семье. Не стоит задерживаться в офисе.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 8.03.2021 - 14.03.2021

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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