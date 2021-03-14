Скачать
Воскресенье, 14.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Зеленский объявил войну Коломойскому, но недооценивает силы: что будет дальше
Зеленский объявил войну Коломойскому, но недооценивает силы: что будет дальше
Итоги дня 13 марта: съезд "Слуг народа", Bitcoin взял новые высоты
Итоги дня 13 марта: съезд "Слуг народа", Bitcoin взял новые высоты
В Украине решили серьезно взяться за дело "вагнеровцев" и "пленки Суркова-Медведчука"
В Украине решили серьезно взяться за дело "вагнеровцев" и "пленки Суркова-Медведчука"
Зеленский рассказал о "засланных казачках" в "Слуге народа"
Зеленский рассказал о "засланных казачках" в "Слуге народа"

Весам стоит окунуться в работу, а Козерогам - не тратиться: гороскоп на 14 марта

Весам стоит окунуться в работу, а Козерогам - не тратиться: гороскоп на 14 марта
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 14 марта 2021 для Овнов 

Наступает время перемен. Сегодня звезды и планеты попробуют вам помочь изменить свою жизнь. Для максимально быстрой реализации планов астрологи советуют не торопиться. Нужно принимать взвешенные решения.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 14 марта 2021 для Тельцов 

Старайтесь не менять планы в последнюю секунду. Будьте предельно осторожны, помогайте близким, друзьям и коллегам, но не превращайте доброту в самопожертвование. Астрологи считают, что в этот день высока вероятность измен.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 14 марта 2021 для Близнецов 

Скромность - самое главное оружие в борьбе за уважение окружающих. Постарайтесь заранее определиться с тем, в какой сфере проявлять максимум активности - любви или делах. Усидеть на двух стульях не получится.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 14 марта 2021 для Раков

Сегодня вам тяжело будет произвести хорошее первое впечатление на противоположный пол. Всем, кто уже в отношениях, желательно избавиться от консервативных взглядов на любовь. Пришла пора посмотреть на отношения под новым углом.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 14 марта 2021 для Львов   

Люди увидят все ваши достоинства и минусы, поэтому позаботьтесь об избавлении от недостатков. В финансовой сфере ожидается тишь да гладь, но в сфере отношений может начаться период недопонимания и ссор.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 14 марта 2021 для Дев  

Старайтесь не перекладывать ответственность на других людей. Это может привести к тому, что вас перестанут уважать. Вернуть уважение будет сложно. К проблемам и неурядицам относитесь философски.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 14 марта 2021 для Весов 

Пришло время с головой окунуться в работу и дела. Это прекрасный день для получения знаний, интеллектуальной работы. У вас будет больше физических сил. Вы можете найти новый пример для подражания. Это будет началом новой эры вашей жизни.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 14 марта 2021 для Скорпионов 

Ожидается, что сегодня у вас на горизонте могут возникнуть новые возможности. Звезды и планеты помогут в поисках работы, в формировании новых идей. Опасной будет ностальгия. Из-за нее станет выше риск совершить ошибку.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 14 марта 2021 для Стрельцов 

Сегодня вас может ожидать приятный визит, встреча. Вероятность того, что все пойдет наперекосяк, минимальна. Планеты на вашей стороне, так что оставайтесь вовлеченными во все сферы жизни, во все важные дела.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 14 марта 2021 для Козерогов

Проблемы на работе могут очень сильно ударить по кошельку. Это не повод заменить отвагу на нерешительность. Если будет возможность удачно вложить средства, сделайте это. Тратиться на бессмысленные и незапланированные покупки не стоит.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 14 марта 2021 для Водолеев

Это идеальный день для ремонта, домашних дел, уборки, готовки. Тяжело будет сентиментальным людям, которые любят вспоминать прошлое. Сегодня стоит заняться планированием, постановкой новых целей и задач.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 14 марта 2021 для Рыб

Старайтесь не игнорировать просьбы о помощи. Ваша доброта вернется вам в двойном размере в будущем. Будет немало мелочей, выбивающих из колеи. Свести на нет их негативное воздействие поможет решительность.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 8.03.2021 - 14.03.2021

Финансовый гороскоп на неделю 8.03. - 14.03.2021 для всех знаков Зодиака

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 113

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Убийство Маши Борисовой: отец девочки нарушил молчание после трагедии
02 Боец ММА редчайшим приемом нокаутировал соперника (видео)
03 Красивые картинки и открытки с Прощеным воскресеньем 2021
04 "Байден такого не выдержит": сеть в недоумении от "повышения" Дубинского в "Слуге народа"
05 В Раде заговорили об увеличении матпомощи на детей: сколько собираются платить
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вакцинация от коронавируса в Украине: какие существуют противопоказания и &quot;побочки&quot; (инфографика)
Вакцинация от коронавируса в Украине: какие существуют противопоказания и "побочки" (инфографика)
&quot;Байден такого не выдержит&quot;: сеть в недоумении от &quot;повышения&quot; Дубинского в &quot;Слуге народа&quot;
"Байден такого не выдержит": сеть в недоумении от "повышения" Дубинского в "Слуге народа"
Скандал в Черновцах: воспитанницу детсада обидели подарком к 8 марта, в историю вмешался Зеленский
Скандал в Черновцах: воспитанницу детсада обидели подарком к 8 марта, в историю вмешался Зеленский
Какой праздник 14 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 14 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь