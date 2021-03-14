Весам стоит окунуться в работу, а Козерогам - не тратиться: гороскоп на 14 марта

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 14 марта 2021 для Овнов

Наступает время перемен. Сегодня звезды и планеты попробуют вам помочь изменить свою жизнь. Для максимально быстрой реализации планов астрологи советуют не торопиться. Нужно принимать взвешенные решения.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 14 марта 2021 для Тельцов

Старайтесь не менять планы в последнюю секунду. Будьте предельно осторожны, помогайте близким, друзьям и коллегам, но не превращайте доброту в самопожертвование. Астрологи считают, что в этот день высока вероятность измен.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 14 марта 2021 для Близнецов

Скромность - самое главное оружие в борьбе за уважение окружающих. Постарайтесь заранее определиться с тем, в какой сфере проявлять максимум активности - любви или делах. Усидеть на двух стульях не получится.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 14 марта 2021 для Раков

Сегодня вам тяжело будет произвести хорошее первое впечатление на противоположный пол. Всем, кто уже в отношениях, желательно избавиться от консервативных взглядов на любовь. Пришла пора посмотреть на отношения под новым углом.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 14 марта 2021 для Львов

Люди увидят все ваши достоинства и минусы, поэтому позаботьтесь об избавлении от недостатков. В финансовой сфере ожидается тишь да гладь, но в сфере отношений может начаться период недопонимания и ссор.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 14 марта 2021 для Дев

Старайтесь не перекладывать ответственность на других людей. Это может привести к тому, что вас перестанут уважать. Вернуть уважение будет сложно. К проблемам и неурядицам относитесь философски.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 14 марта 2021 для Весов

Пришло время с головой окунуться в работу и дела. Это прекрасный день для получения знаний, интеллектуальной работы. У вас будет больше физических сил. Вы можете найти новый пример для подражания. Это будет началом новой эры вашей жизни.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 14 марта 2021 для Скорпионов

Ожидается, что сегодня у вас на горизонте могут возникнуть новые возможности. Звезды и планеты помогут в поисках работы, в формировании новых идей. Опасной будет ностальгия. Из-за нее станет выше риск совершить ошибку.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 14 марта 2021 для Стрельцов

Сегодня вас может ожидать приятный визит, встреча. Вероятность того, что все пойдет наперекосяк, минимальна. Планеты на вашей стороне, так что оставайтесь вовлеченными во все сферы жизни, во все важные дела.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 14 марта 2021 для Козерогов

Проблемы на работе могут очень сильно ударить по кошельку. Это не повод заменить отвагу на нерешительность. Если будет возможность удачно вложить средства, сделайте это. Тратиться на бессмысленные и незапланированные покупки не стоит.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 14 марта 2021 для Водолеев

Это идеальный день для ремонта, домашних дел, уборки, готовки. Тяжело будет сентиментальным людям, которые любят вспоминать прошлое. Сегодня стоит заняться планированием, постановкой новых целей и задач.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 14 марта 2021 для Рыб