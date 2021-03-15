День открытий у Тельцов, а Весам не стоит рисковать: гороскоп на 15 марта

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 15 марта 2021 для Овнов

Вам нужно начать этот день бодро. Если вы будете долго раскачиваться, лишитесь какого-то интересного предложения. Потом наверстать упущенное не получится. Вторая половинка тянет вас на эмоциональное дно. Вам необходимо вырваться из этого порочного круга и показать, как именно должны выглядеть нормальные отношения.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 15 марта 2021 для Тельцов

Это будет день открытий. Правда, чтобы они стали удачными, вам нужно слушаться опытных коллег. Не геройствуйте и не отказывайтесь от помощи. Вам нужно будет серьезно поговорить с любимым человеком. Разговор будет не из приятных. Но не рвитесь сразу в бой: подведите к нему аккуратно.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 15 марта 2021 для Близнецов

Вам необходимо будет напрячь все своё воображение. Руководство от вас многого ждёт, постарайтесь его не разочаровать. А заодно и проверьте собственные силы. В этот день вторая половинка будет наблюдать за вами и вашими телодвижениями. Чтобы не разочаровать ее, действуйте так, как велит вам сердце.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 15 марта 2021 для Раков

Не просите в этот день ни у кого и ничего, особенно что касается денег или повышения по службе. Это будет день отказов для вас - потом вернуться к разговору удастся не скоро. Доверьтесь любимому человеку в этот день. Даже если ваше эго будет противиться, постарайтесь не лезть не в свои дела. В конце концов, избранник тоже что-то умеет. И даже лучше вас.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 15 марта 2021 для Львов

15 марта вам нужно будет активизировать все свои ресурсы и показать все свои возможности. От этого будет зависеть не только ваше будущее, но и судьба вашей семьи. Ваши отношения будут зависеть от каких-то шагов и решений этого дня. Будьте серьёзны, тверды и непоколебимы: 15 марта решается ваша судьба.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 15 марта 2021 для Дев

В этот день вам нужно будет сделать выбор. От этого, возможно, будет зависеть ваша карьера. Подойдите к этому вопросу серьезно, оцените все риски и взвесьте все за и против. Если карьера встала на пути у ваших отношений, значит пора принимать меры. Не обязательно кардинальные. Возможно, достаточно откровенной беседы с избранником.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 15 марта 2021 для Весов

Не рискуйте в этот день - ни здоровьем, ни деньгами, ни будущим. Звёзды говорят, 15 марта вы будете ходить по краю пропасти. Одно неверное движение - сорвётесь. Если вторая половинка будет провоцировать вас, цепляться за слова и устраивать допрос с пристрастием, отнеситесь к этому с пониманием. Скорее всего, это временное помутнение рассудка.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 15 марта 2021 для Скорпионов

Не берите в руки острые предметы в этот день. Если же вы с ними работаете, примените повышенные меры безопасности. Звёзды предупреждают о возможных травмах. Ваш острый язык может в этот день навредить вашим отношениям. Даже если избранник не услышит ваших слов, ему их могут передать. И необязательно в оригинале.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 15 марта 2021 для Стрельцов

Вам придётся принять какой-то вызов в этот день. Звёзды призывают вас не медлить, действовать решительно и уверенно. Тогда успех вам обеспечен. Если вторая половинка захочет вас проверить, удовлетворите ее желание. Вам это ничего не будет стоить, зато ваши отношения получат новый импульс.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 15 марта 2021 для Козерогов

Проявите характер. Кажется, кое-кто из окружающих сел вам на шею и ножки свесил. Возможно, сбросить их будет непросто и даже неприятно. Но сделать это надо. Коллеги (или ваши, или второй половинки) встают у вас на пути и мешают двигаться дальше. Возможно, это из-за того, что по работе вы общаетесь чаще и плотнее, чем дома. Пора исправлять ситуацию.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 15 марта 2021 для Водолеев

Вам придётся решать чужие задачи, хотите вы этого или нет. Чтобы успеть заняться и своими делами тоже, не делайте за других все: дайте только направление, задайте курс. Вы не должны делать все за любимого человека. Он и сам мечтает о самостоятельности, но привык к вашей помощи. Попробуйте на этот раз довериться ему.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 15 марта 2021 для Рыб