Рыбам стоит быть спокойнее, а Скорпионам не делать из мухи слона: гороскоп на 17 марта

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 17 марта 2021 для Овнов

Вам полезно будет оценить опыт старших коллег. Вы, конечно, многое знаете, но научиться новому никогда не поздно. А с вашей цепкостью это не составит большого труда. Вам нужен совет со стороны. Отцовский, материнский - чей угодно, главное - от человека с жизненным опытом. Примите его с благодарностью и непременно примените к вашим отношениям.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 17 марта 2021 для Тельцов

17 марта вы столкнётесь с несправедливостью. Скорее всего, она не будет связана с вами или коснётся вас лишь косвенно. Звёзды призывают вас не вмешиваться в то, что к вам не имеет никакого отношения. Не лезьте в чужие отношения. Иначе придётся спасать ваши собственные. Особенно, если о вашем вмешательстве узнает вторая половинка.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 17 марта 2021 для Близнецов

Вас захватит какое-то сильное чувство. Счастье, разочарование или любопытство, звёзды не уточняют. Они лишь говорят о том, что работать в таком состоянии вы точно не сможете. Найдите себе заместителя. Вы не сможете спокойно работать из-за любимого человека. Слишком сильные эмоции захватят вас и не отпустят, пока вы не разберётесь в их причине.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 17 марта 2021 для Раков

Вас в этот день может что-то огорчить. Неприятные мысли поселятся в вашей голове и будут мешать сосредоточиться. Разберитесь с источником своего неспокойствия и возвращайтесь в строй. Если избранник обидит вас или сам обидится, готовьтесь: ни о чем другом в этот день вы думать не сможете. Поэтому или попросите сразу прощения, или сами простите партнера - вам же проще будет.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 17 марта 2021 для Львов

Вы можете получить занятное предложение. Правда, чтобы согласиться на него, придётся пойти на определенные жертвы. Взвесьте все за и против перед озвучиванием своего решения. Работа может встать у вас на пути. Попробуйте скрестить ее с любимым человеком. Например, привлеките к выполнению ваших задач, чтобы хоть как-то заинтересовать его в своей карьере.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 17 марта 2021 для Дев

Займитесь прокачкой мозгов. В этот день они будут подобны губке: все, что вы в них положите, впитают мгновенно. Пользуйтесь моментом, такое бывает не так уж часто. Вторая половинка в этот день будет не столько любопытна, сколько озабочена вашим поведением. Что-то ее смущает. Поговорите по душам, иначе вскоре смущение перерастёт в подозрение.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 17 марта 2021 для Весов

Если вы решите что-то поменять в своей жизни или в своём образе, действуйте немедленно. В этот день звёзды вам благоволят: любое новшество пойдёт вам на пользу. Удивите любимого человека сменой образа. Вам, кстати, в этот день звёзды рекомендуют поэкспериментировать с внешностью. Опыт окажется удачным, уверяют они.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 17 марта 2021 для Скорпионов

Ваш день будет зависеть от утреннего настроения. Если вы позволите себе расстроиться сразу после пробуждения, не ждите от этой среды ничего хорошего. Вы рискуете разругаться в пух и прах с самого утра. А все из-за вашей способности делать из мухи слона. Если почувствуете, что начинаете закипать, займитесь дыхательной гимнастикой.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 17 марта 2021 для Стрельцов

Займитесь 17 марта благотворительностью. Не обязательно отдавать все и всем. Покормите бездомных животных, переведите старушку через дорогу, помогите кому-то советом. Вам вернётся в троекратном размере. В этот день вы окажетесь бесценным советчиком для второй половинки. Сама она не справится, но и помощи не попросит. Проявите инициативу. И будете вознаграждены.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 17 марта 2021 для Козерогов

Вы, наконец, почувствуете удовлетворение от того, чем вы занимаетесь. Возможно, что-то получится лучше, чем обычно. Или сдвинется с мертвой точки крупное дело. Главное - не бездействуйте. Если любимый человек начнёт соглашаться с каждым вашим словом, не пытайтесь заподозрить его в неискренности. Возможно, вы просто нащупали верный путь к его сердцу.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 17 марта 2021 для Водолеев

Вас удивит поведение кого-то из близких или коллег, которых вы, кажется, знаете довольно хорошо. От вашей реакции будет зависеть многое, в том числе и ваше собственное будущее. Продумайте ее, не рубите с плеча. Вы в этот день можете быть шокированы смелостью избранника. Возможно, вам тоже пора быть более раскованным. Главное - не отвергайте его предложений сразу. Подумайте.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 17 марта 2021 для Рыб