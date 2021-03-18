Тельцам нужно сдерживать свой темперамент, а Стрельцам лучше лишний раз не рисковать: гороскоп на 18 марта

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 18 марта 2021 для Овнов

В этот день вам лучше не попадаться на глаза начальству. Ничего хорошего от этой встречи не будет. А вот сделать чуть больше обычного придётся - из соображений самосохранения.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 18 марта 2021 для Тельцов

Вам этот день сулит бурные авантюры, но вам нужно сдерживать свой темперамент. Иначе вы можете наломать таких дров, что потом, успокоившись, будет очень стыдно.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 18 марта 2021 для Близнецов

Вам придётся делать то, чем вы никогда не занимались. И звёзды говорят, сделаете вы это довольно неплохо. Подумайте, может, пора менять квалификацию.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 18 марта 2021 для Раков

Вам могут предложить в этот день нечто неожиданное. Не соглашайтесь сразу, но и не отказывайтесь. Скорее всего, перед вами открываются новые возможности, которые потребуют от вас колоссальных усилий. Но и результат будет ощутимым.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 18 марта 2021 для Львов

Вы рискуете опуститься до уровня своих оппонентов. А это ниже вашего достоинства. Даже если вас будут провоцировать на что-то, держитесь и не поддавайтесь.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 18 марта 2021 для Дев

Вас могут спустить с небес на землю. Возможно, вам придётся доказывать свою значимость. И скорее всего, вам в голову придут новые идеи - примите вызов с достоинством.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 18 марта 2021 для Весов

18 марта на вас будут надеяться все - и коллеги, и друзья, и близкие. Звёзды говорят, что это тот редкий день, когда вы никого не подведёте и всем угодите.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 18 марта 2021 для Скорпионов

Никому ничего не доказывайте 18 марта. Скорее всего, вы вступили на путь противоречий и сойти с него в этот четверг не получится. Делайте своё дело - все само рассосётся.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 18 марта 2021 для Стрельцов

Займите выжидающую позицию. Каждый ваш шаг в этот день может стать как верным, так и ошибочным. Звёзды призывают лишний раз не рисковать и подождать до пятницы.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 18 марта 2021 для Козерогов

Отличный день для смены обстановки: захотите уволиться или уволить кого-то - вперёд, решите сменить место жительства - ради бога. Звёзды дают вам полный карт-бланш.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 18 марта 2021 для Водолеев

Идеального рецепта не существует, но вам нужно внести перчинку в вашу жизнь. Кажется, в последнее время ощущения стали пресными, а эмоции - тусклыми. Пора исправлять ситуацию.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 18 марта 2021 для Рыб