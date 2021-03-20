Девам не стоит сдаваться, а Весам - искать виноватых в своих неудачах: гороскоп на 20 марта

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 20 марта 2021 для Овнов

Старайтесь больше времени уделять амурной сфере - второй половинке или ее поискам. Бездействие будет равноценно проигрышу, так что не упускайте своих возможностей.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 20 марта 2021 для Тельцов

Начальство наконец заметит заслуги и попытается вознаградить за значительные достижения. Не стоит скромничать и принижать свои успехи, но в то же время не следует зазнаваться перед коллегами.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 20 марта 2021 для Близнецов

Старайтесь быть ближе к искренним людям, которым вы полностью доверяете. Вечером возможны легкие проблемы в отношениях.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 20 марта 2021 для Раков

Любые ссоры и конфликты лучше сводить на нет добротой и гибкостью. Если интуиция будет говорить, что уступать нельзя, можно отложить неприятный разговор.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 20 марта 2021 для Львов

Астрологи советуют передавать свои знания и делиться опытом с другими людьми. Очень полезными станут новые деловые знакомства.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 20 марта 2021 для Дев

Самое главное, по словам астрологов, - не сдаваться, столкнувшись с неприятностями: позитивный настрой и умение находить нестандартные решения злободневных проблем помогут преодолеть любые невзгоды.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 20 марта 2021 для Весов

Сегодня эксперты советуют не искать виновных в своих проколах. Все, что будет происходить, является лишь следствием ваших слов и мыслей, поступков и желаний.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 20 марта 2021 для Скорпионов

Сегодня ночные светила будут находиться в сильном диссонансе. Это неминуемо скажется на вашем настроении. Не срывайте злобу на окружающих.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 20 марта 2021 для Стрельцов

Сегодня обстоятельства позволят поговорить на разные темы, включая тайные и интимные. Но далеко не всем это придется по вкусу: может обидеть легкомысленный взгляд на деликатные нюансы или желание человека узнать о чем-то сугубо личном.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 20 марта 2021 для Козерогов

С утра будет ощущаться нехватка сил и энергии, но уже в обед ситуация поменяется на противоположную. Неуверенность уйдет, как и усталость.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 20 марта 2021 для Водолеев

Это очень благоприятный день для решения юридических проблем и деловых переговоров. В отношениях с близкими людьми старайтесь творить больше добра.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 20 марта 2021 для Рыб