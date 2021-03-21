Наступил новый астрологический год: что нужно сделать 21 марта

В субботу, 20 марта, наступил День весеннего равноденствия. Именно с этой даты начинается новый астрологический год, который играет не менее важное значение, как общепринятый (1 января) и китайский (12 февраля) новые годы.
По словам украинского астролога Ольги Бибик, 20 марта начался день рождение первых астрологических Овнов, а это значит, что солнце завершило движение по зодиакальному кругу, и начало новое. Поэтому с 20 по 21 марта (как к 31 декабря по 1 января) зороастрийцы встречали Новый год.
Астролог советует начинать новый период решительно, а чтоб этот год был незабываемым в хорошем событийном смысле, необходимо следовать нескольким правилам:
Напомним, ранее известный астролог Влад Росс дал подробный астрологический прогноз на год Белого Металлического Быка в 2021 году.