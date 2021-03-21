Скачать
Воскресенье, 21.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
СНБО стал мощным инструментом в руках Зеленского: о чем говорят последние решения власти
СНБО стал мощным инструментом в руках Зеленского: о чем говорят последние решения власти
Харьковщина вырывается в лидеры по числу новых случаев коронавируса: статистика на 21 марта
Харьковщина вырывается в лидеры по числу новых случаев коронавируса: статистика на 21 марта
Люди вылетели на дорогу: BMW на скорости перевернуло спецавто коммунальщиков в Киеве (эксклюзивные фото ДТП)
Люди вылетели на дорогу: BMW на скорости перевернуло спецавто коммунальщиков в Киеве (эксклюзивные фото ДТП)
"В последний раз такая дичь была в Донецке в 2014-м": сеть обсуждает погромы возле Офиса Зеленского
"В последний раз такая дичь была в Донецке в 2014-м": сеть обсуждает погромы возле Офиса Зеленского

Наступил новый астрологический год: что нужно сделать 21 марта

Наступил новый астрологический год: что нужно сделать 21 марта
Обновлено 09:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В субботу, 20 марта, наступил День весеннего равноденствия. Именно с этой даты начинается новый астрологический год, который играет не менее важное значение, как общепринятый (1 января) и китайский (12 февраля) новые годы.

По словам украинского астролога Ольги Бибик, 20 марта начался день рождение первых астрологических Овнов, а это значит, что солнце завершило движение по зодиакальному кругу, и начало новое. Поэтому с 20 по 21 марта (как к 31 декабря по 1 января) зороастрийцы встречали Новый год.

Какой праздник 21 марта: народные приметы и запреты

Астролог советует начинать новый период решительно, а чтоб этот год был незабываемым в хорошем событийном смысле, необходимо следовать нескольким правилам:

  • Выкидываем весь хлам из квартиры, дома, все не нужное старое, поломанное, чиним или выкидываем, избавляемся от большого количества не нужного.
  • 21 марта можно и нужно принимать важные решения, новые решения, внедрять что-то новое в свою работу, жизнь.
  • Если вы давно хотели переехать, разорвать изжившие себя отношения/дружбу - самое время сделать это прямо сейчас.
  • Распланируйте этот год, крупные моменты, цели, распишите что и когда хотите сделать и что для этого нужно, скорректируйте текущие цели, возможно подправьте в чем-то.

Напомним, ранее известный астролог Влад Росс дал подробный астрологический прогноз на год Белого Металлического Быка в 2021 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 170

Все по теме:

Психология, Новый год, Астрология, Ольга Бибик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Чтобы не осталось ни одного солдата и офицера": Жириновский призвал атаковать Украину "без объявления войны" (видео)
02 У Авакова объяснили, почему не мешали сторонникам Стерненко громить Офис Зеленского
03 Люди вылетели на дорогу: BMW на скорости перевернуло спецавто коммунальщиков в Киеве (эксклюзивные фото ДТП)
04 Принц Чарльз и герцогиня Камилла очаровали сеть весенним снимком, сделанным в их саду в Хайгров-Хаус
05 Заробитчан все меньше волнует война и Украина (свежий опрос)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
После акции возле Офиса президента задержан Влад Сорд: что о нем известно
После акции возле Офиса президента задержан Влад Сорд: что о нем известно
&quot;Чтобы не осталось ни одного солдата и офицера&quot;: Жириновский призвал атаковать Украину &quot;без объявления войны&quot; (видео)
"Чтобы не осталось ни одного солдата и офицера": Жириновский призвал атаковать Украину "без объявления войны" (видео)
Украина &quot;пасет задних&quot; в мировом рейтинге счастья (инфографика)
Украина "пасет задних" в мировом рейтинге счастья (инфографика)
Наступил новый астрологический год: что нужно сделать 21 марта
Наступил новый астрологический год: что нужно сделать 21 марта
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь