Наступил новый астрологический год: что нужно сделать 21 марта

В субботу, 20 марта, наступил День весеннего равноденствия. Именно с этой даты начинается новый астрологический год, который играет не менее важное значение, как общепринятый (1 января) и китайский (12 февраля) новые годы.

По словам украинского астролога Ольги Бибик, 20 марта начался день рождение первых астрологических Овнов, а это значит, что солнце завершило движение по зодиакальному кругу, и начало новое. Поэтому с 20 по 21 марта (как к 31 декабря по 1 января) зороастрийцы встречали Новый год.

Астролог советует начинать новый период решительно, а чтоб этот год был незабываемым в хорошем событийном смысле, необходимо следовать нескольким правилам:

Выкидываем весь хлам из квартиры, дома, все не нужное старое, поломанное, чиним или выкидываем, избавляемся от большого количества не нужного.

21 марта можно и нужно принимать важные решения, новые решения, внедрять что-то новое в свою работу, жизнь.

Если вы давно хотели переехать, разорвать изжившие себя отношения/дружбу - самое время сделать это прямо сейчас.

Распланируйте этот год, крупные моменты, цели, распишите что и когда хотите сделать и что для этого нужно, скорректируйте текущие цели, возможно подправьте в чем-то.

Напомним, ранее известный астролог Влад Росс дал подробный астрологический прогноз на год Белого Металлического Быка в 2021 году.