Какой праздник 21 марта: народные приметы и запреты

В воскресенье, 21 марта, наступает Весенний солнцеворот - практически то же самое, что и День весеннего равноденствия, но отмечается на день позже. День уже немного прибавился и по времени равен вечеру. Праздник также носит названием Вербоносица.

Обычной к этой дате распускалась верба, которая, по преданиям, обладает магическими свойствами.

Предки верили, что на Весенний солнцеворот нужно наломать как можно больше веток вербы и развесить их по всему дому: считалось, что они благоприятно воздействуют на здоровье, содействуют красоте и чистоте.

Также в это время прилетали жаворонки, а хозяйки старались испечь 21 марта печенье в форме названых птиц. Такое блюдо символизировало радость и благополучие в семье.

Народные приметы 21 марта

Какая погода стоит весь день, такими будут и три летних месяца.

День окутан туманом, значит, скоро будут заморозки.

Если с южной стороны много птичьих гнезд, значит, лето будет холодным.

Жаворонки вернулись домой - весна будет теплой.

Веточка вербы, срезанная 21 марта, очистит дом от множества горестей и печалей.

Что запрещено делать 21 марта

Нельзя в этот день думать о плохом, грустить и зацикливаться на проблемах.

Нежелательно браться за новые дела и проекты. Лучше отложить их до понедельника.

Запрещено ссориться и ругаться с близкими людьми. Забудьте о негативе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 21 марта в Украине прогнозируют солнечную погоду практически без осадков.