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Какой праздник 21 марта: народные приметы и запреты

Какой праздник 21 марта: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В воскресенье, 21 марта, наступает Весенний солнцеворот - практически то же самое, что и День весеннего равноденствия, но отмечается на день позже. День уже немного прибавился и по времени равен вечеру. Праздник также носит названием Вербоносица.

Обычной к этой дате распускалась верба, которая, по преданиям, обладает магическими свойствами.

Предки верили, что на Весенний солнцеворот нужно наломать как можно больше веток вербы и развесить их по всему дому: считалось, что они благоприятно воздействуют на здоровье, содействуют красоте и чистоте.

Также в это время прилетали жаворонки, а хозяйки старались испечь 21 марта печенье в форме названых птиц. Такое блюдо символизировало радость и благополучие в семье.

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Народные приметы 21 марта

  • Какая погода стоит весь день, такими будут и три летних месяца.

  • День окутан туманом, значит, скоро будут заморозки.

  • Если с южной стороны много птичьих гнезд, значит, лето будет холодным.

  • Жаворонки вернулись домой - весна будет теплой.

  • Веточка вербы, срезанная 21 марта, очистит дом от множества горестей и печалей.

Что запрещено делать 21 марта

  • Нельзя в этот день думать о плохом, грустить и зацикливаться на проблемах.

  • Нежелательно браться за новые дела и проекты. Лучше отложить их до понедельника.

  • Запрещено ссориться и ругаться с близкими людьми. Забудьте о негативе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 21 марта в Украине прогнозируют солнечную погоду практически без осадков.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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