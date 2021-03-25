Рыб ждет серьезный разговор, а Стрельцы встретят кого-то из прошлого: гороскоп на 25 марта

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 25 марта 2021 для Овнов

Вас ждёт известие, которое поначалу покажется печальным. Только спустя время вы поймёте, что все было к лучшему. Так что не паникуйте заранее. Если вторая половинка расстроит вас в этот день, не спешите ее ругать, а тем более не рвите отношения. Возможно, вы неверно представляете себе картину в целом.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 25 марта 2021 для Тельцов

Вам пора заняться собой, причём вплотную. Если не хотите проблем со здоровьем, то обратитесь за помощью к живым специалистам - оставьте онлайн-консультации. Переключите свои силы с выстраивания отношений на самосовершенствование. Тогда вы увидите, что и налаживать ничего не надо - все идёт так, как должно.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 25 марта 2021 для Близнецов

Вам будет казаться, что все вокруг сговорились. В этом случае важно не стать параноиком. Звёзды говорят, обстоятельства просто наложились друг на друга, скоро ситуация стабилизируется. Вы будете излишне подозрительны и ревнивы в этот день. И обстоятельства будут только подливать масло в огонь. Звёзды призывают не принимать никаких решений - скоро ситуация прояснится сама.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 25 марта 2021 для Раков

Вам пригодится опыт кого-то из знакомых. Поспрашивайте их о том, что вас интересует. Помните поговорку про ценность владения информацией? Это как раз ваш случай: пора "вооружаться". В ваших отношениях появится информационный вакуум. Поговорите с избранником - вам обоим этого не хватает. Только не начинайте беседу с упрёков - это будет ошибочная тактика.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 25 марта 2021 для Львов

Вам придётся познакомиться с какой-то новой деятельностью. Не сказать, чтобы это далось вам тяжело, но все-таки попотеть придётся. Отнеситесь к процессу с должным вниманием. Возможно, вам придётся вжиться в роль второй половинки. К слову, можете предложить ей сделать то же самое: примерить на себя вашу "одежку". Недопониманий после таких метаморфоз будет намного меньше.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 25 марта 2021 для Дев

После небольшой передышки вас ждёт насыщенный день. Вам придётся браться сразу за несколько дел. Постарайтесь ничего не упустить. Для этого лучше всего воспользоваться современными гаджетами. Что бы вы ни делали в этот день, отношения останутся на прежнем уровне (если только вы не решите порвать с ними). Поэтому лучше направьте силы и энергию в другое русло.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 25 марта 2021 для Весов

Вам придётся исправлять чьи-то ошибки. И чем скорее вы приступите к процессу, тем быстрее сможете вернуться к своим прямым обязанностям. Не затягивайте, говорят звёзды. Когда вы поймёте, что несёте ответственность за любимого человека, в том числе и за его ошибки, все сразу встанет на свои места. И ситуацию исправить удастся намного быстрее.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 25 марта 2021 для Скорпионов

Вам нужна помощь специалистов. Вы, конечно, многое знаете и умеете, но без узкого профиля в этот день никуда. Как только вы это осознаете, все пойдёт значительно быстрее. Если в ваших отношениях появился разлад, не стоит обращаться за помощью к родственникам или друзьям. Вам нужен профессионал, который беспристрастно разложит все по полочкам и поможет найти выход.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 25 марта 2021 для Стрельцов

Что-то (или кто-то) из вашего далекого прошлого может всплыть в этот день. Паниковать не надо - звёзды говорят, какой-то ваш давний опыт нужен в настоящем. Напрягите память. Паниковать, переживать, переходить на другую сторону улицы и спасаться бегством не надо. Звёзды говорят, эта встреча не несёт опасности.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 25 марта 2021 для Козерогов

Собираясь скрыть от кого-то что-то, сто раз подумайте о муках совести. Возможно, они будут значительно тяжелее, чем последствия от признаний. Решать вам, но звёзды призывают вас открыть карты. Звёзды призывают вас быть искренним при общении со второй половинкой. Допустив даже малейшую неправду, вы так закопаетесь во лжи, что вылезать оттуда будете с большими потерями.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 25 марта 2021 для Водолеев

Этот день будет одним из самых продуктивных - с точки зрения ваших сил и возможностей. Беритесь за любые предложения, делайте все, что захочется, наслаждайтесь собственным "всемогуществом". Любимому человеку придётся войти в ваше положение. В этот день вы будете работать на благо отношений, но сразу понять это ему окажется непросто. Придётся помогать, просвещать.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 25 марта 2021 для Рыб