Тельцов ждет небольшое путешествие, а Скорпионов - приятные новости: гороскоп на 28 марта

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 28 марта 2021 для Овнов

Вам нужно будет взять ситуацию в свои руки. Даже вопреки субординации. Если вы постесняетесь сделать это, потом придётся расхлёбывать последствия. Если вам кажется, что пора что-то менять в отношениях, то вам не кажется. Только действуйте аккуратно и тактично. Вы и так доминируете по всем фронтам.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 28 марта 2021 для Тельцов

Вас ждёт небольшое путешествие. Звёзды предупреждают о том, что вы можете что-то забыть - или до него, или во время, или после. Словом, напрягите память, а лучше запишите то, что нужно сделать.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 28 марта 2021 для Близнецов

Этот день вам необходимо провести продуктивно. Звёзды уверяют, что если вы будете лениться и прокрастинировать, упустите какой-то важный шанс в жизни. В этот день вторая половинка может вас огорчить или даже обидеть. Звёзды говорят, что вам не нужно держать эмоции в себе: скорее всего, избранник не будет догадываться о том, что сделал что-то не так.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 28 марта 2021 для Раков

Если накануне звёзды призывали вас ничего не делать, то в это воскресенье, напротив, нужно подчистить все хвосты и хорошо подготовиться к новым задачам. Если любимый человек попросит вас принять участие в чем-то, не отказывайтесь. Звезды уверяют, что это сплотит вас и выведет отношения на новый уровень.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 28 марта 2021 для Львов

Вас ждёт напряженная умственная работа. Если не будете отвлекаться, добьётесь таких успехов, что следующая неделя пройдёт легко и непринуждённо. Это будет спокойный в любовном плане день. Все ваши мысли займёт какой-то умственный труд. Звёзды даже говорят, что лучше будет провести это воскресенье порознь.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 28 марта 2021 для Дев

Если вас будет кто-то раздражать 28 марта, ни в коем случае не признавайтесь в этом. Просто уйдите в сторону и наблюдайте оттуда за развитием событий. У вас наступит период отрицания и раздражения. Причём вторая половинка в этом виновата не будет, однако вы легко сможете испортить с ней отношения. Лучше побудьте в одиночестве 28 марта.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 28 марта 2021 для Весов

В это воскресенье многое может пойти не по плану, но переживать из-за этого не стоит. Повлиять на ситуацию вы не сможете. Поэтому не тратьте нервы, а займитесь разработкой плана Б. Избранник может нарушить все ваши планы, но это не должно выбить вас из колеи. Не тратьте время на выяснение отношений - просто поменяйте курс.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 28 марта 2021 для Скорпионов

Вас ждёт маленькая, но весьма приятная новость. Позвольте себе порадоваться от души. Такой шанс представится ещё не скоро, так что ловите момент. Любимый человек в этот день чем-то вас порадует. Только не забудьте продемонстрировать свои эмоции (то есть порадуйтесь по-человечески), иначе окончательно отобьёте желание делать вам что-то приятное.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 28 марта 2021 для Стрельцов

Вам придётся расплачиваться за глупость или жадность близкого человека. Воспримите это как жизненный урок: все нужно держать под контролем. Если вторая половинка допустила какую-то ошибку, помогите ей справиться с ситуацией. А заодно и вспомните, что ответственность в отношениях делится пополам.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 28 марта 2021 для Козерогов

Звёзды призывают вас в этот день ничего не делать и отдохнуть. Только в состоянии ли вы будете послушаться этого совета? Если нет, то по крайней мере исключите тяжёлый физический труд. Звёзды говорят, что этот день может вызвать у вас сильные любовные эмоции. Поэтому если близкий человек обратится к вам с каким-то предложением, непременно соглашайтесь.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 28 марта 2021 для Водолеев

28 марта вас ждут бурные эмоции, преимущественно положительные. Постарайтесь их никому не показывать - завистников рядом с вами в этот день окажется немало. Ваши отношения не дают кому-то покоя. Иными словами, кто-то хочет вас рассорить. Поэтому если 28 марта рядом с вами окажется посторонний человек, не демонстрируйте своё счастье.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 28 марта 2021 для Рыб