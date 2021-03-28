Скачать
Воскресенье, 28.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Почему Путин устроил обострение на Донбассе и при чем здесь Навальный
Почему Путин устроил обострение на Донбассе и при чем здесь Навальный
Чем травят своих жертв "клофелинщики" и как не потерять документы, деньги и жизнь
Чем травят своих жертв "клофелинщики" и как не потерять документы, деньги и жизнь
Не забудьте перевести часы: этой ночью Украина переходит на летнее время
Не забудьте перевести часы: этой ночью Украина переходит на летнее время
Итоги дня 27 марта: новый виток разборок Зеленского и КСУ, несостыковки с "красной" зоной в Украине
Итоги дня 27 марта: новый виток разборок Зеленского и КСУ, несостыковки с "красной" зоной в Украине

Тельцов ждет небольшое путешествие, а Скорпионов - приятные новости: гороскоп на 28 марта

Тельцов ждет небольшое путешествие, а Скорпионов - приятные новости: гороскоп на 28 марта
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 28 марта 2021 для Овнов 

Вам нужно будет взять ситуацию в свои руки. Даже вопреки субординации. Если вы постесняетесь сделать это, потом придётся расхлёбывать последствия. Если вам кажется, что пора что-то менять в отношениях, то вам не кажется. Только действуйте аккуратно и тактично. Вы и так доминируете по всем фронтам.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 28 марта 2021 для Тельцов 

Вас ждёт небольшое путешествие. Звёзды предупреждают о том, что вы можете что-то забыть - или до него, или во время, или после. Словом, напрягите память, а лучше запишите то, что нужно сделать.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 28 марта 2021 для Близнецов 

Этот день вам необходимо провести продуктивно. Звёзды уверяют, что если вы будете лениться и прокрастинировать, упустите какой-то важный шанс в жизни. В этот день вторая половинка может вас огорчить или даже обидеть. Звёзды говорят, что вам не нужно держать эмоции в себе: скорее всего, избранник не будет догадываться о том, что сделал что-то не так.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 28 марта 2021 для Раков

Если накануне звёзды призывали вас ничего не делать, то в это воскресенье, напротив, нужно подчистить все хвосты и хорошо подготовиться к новым задачам. Если любимый человек попросит вас принять участие в чем-то, не отказывайтесь. Звезды уверяют, что это сплотит вас и выведет отношения на новый уровень.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 28 марта 2021 для Львов   

Вас ждёт напряженная умственная работа. Если не будете отвлекаться, добьётесь таких успехов, что следующая неделя пройдёт легко и непринуждённо. Это будет спокойный в любовном плане день. Все ваши мысли займёт какой-то умственный труд. Звёзды даже говорят, что лучше будет провести это воскресенье порознь.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 28 марта 2021 для Дев  

Если вас будет кто-то раздражать 28 марта, ни в коем случае не признавайтесь в этом. Просто уйдите в сторону и наблюдайте оттуда за развитием событий. У вас наступит период отрицания и раздражения. Причём вторая половинка в этом виновата не будет, однако вы легко сможете испортить с ней отношения. Лучше побудьте в одиночестве 28 марта.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 28 марта 2021 для Весов 

В это воскресенье многое может пойти не по плану, но переживать из-за этого не стоит. Повлиять на ситуацию вы не сможете. Поэтому не тратьте нервы, а займитесь разработкой плана Б. Избранник может нарушить все ваши планы, но это не должно выбить вас из колеи. Не тратьте время на выяснение отношений - просто поменяйте курс.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 28 марта 2021 для Скорпионов 

Вас ждёт маленькая, но весьма приятная новость. Позвольте себе порадоваться от души. Такой шанс представится ещё не скоро, так что ловите момент. Любимый человек в этот день чем-то вас порадует. Только не забудьте продемонстрировать свои эмоции (то есть порадуйтесь по-человечески), иначе окончательно отобьёте желание делать вам что-то приятное.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 28 марта 2021 для Стрельцов 

Вам придётся расплачиваться за глупость или жадность близкого человека. Воспримите это как жизненный урок: все нужно держать под контролем. Если вторая половинка допустила какую-то ошибку, помогите ей справиться с ситуацией. А заодно и вспомните, что ответственность в отношениях делится пополам.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 28 марта 2021 для Козерогов

Звёзды призывают вас в этот день ничего не делать и отдохнуть. Только в состоянии ли вы будете послушаться этого совета? Если нет, то по крайней мере исключите тяжёлый физический труд. Звёзды говорят, что этот день может вызвать у вас сильные любовные эмоции. Поэтому если близкий человек обратится к вам с каким-то предложением, непременно соглашайтесь.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 28 марта 2021 для Водолеев

28 марта вас ждут бурные эмоции, преимущественно положительные. Постарайтесь их никому не показывать - завистников рядом с вами в этот день окажется немало. Ваши отношения не дают кому-то покоя. Иными словами, кто-то хочет вас рассорить. Поэтому если 28 марта рядом с вами окажется посторонний человек, не демонстрируйте своё счастье.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 28 марта 2021 для Рыб

Сделайте в этот день все по максимуму. Если понадобится, привлеките к процессу друзей, родственников - кого хотите. Главное - не тащите в следующую неделю незаконченные дела. Любимый человек может в этот день оказать вам серьёзную помощь - физическую или моральную. Главное - попросите о ней сразу, будьте предельно честны и откровенны.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 22.03. - 28.03.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 22.03.2021 - 28.03.2021

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 125

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коллапс в Суэцком канале: к маленькому экскаватору пришла помощь, но есть и "план Б"
02 Ребенок пролетел с десяток метров: момент смертельной аварии под Харьковом попал на видео
03 "Динамо" разгромило своих тезок из Бухареста (видео)
04 Попытка разблокирования Суэцкого канала дала первые результаты (видео)
05 Группа GO-A впервые показала номер, с которым поедет на Евровидение 2021 (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стало известно о состоянии раненных под Шумами защитников Украины
Стало известно о состоянии раненных под Шумами защитников Украины
Зеленский нашел способ уволить Тупицкого из КСУ: насколько это законно и какие будут последствия
Зеленский нашел способ уволить Тупицкого из КСУ: насколько это законно и какие будут последствия
Без мемов никуда: сеть продолжает смеяться над застрявшим в Суэцком канале сухогрузом (фото)
Без мемов никуда: сеть продолжает смеяться над застрявшим в Суэцком канале сухогрузом (фото)
Какой праздник 28 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 28 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь