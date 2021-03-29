Стрельцам стоит быть внимательнее к любимым, а Львам - заняться работой: гороскоп на 29 марта

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 29 марта 2021 для Овнов

В этот день вам придётся отвечать за поступки прошлого. Не пытайтесь сбросить с себя груз этой ответственности. Лучше придумайте, как выйти из ситуации. Если вторая половинка начнёт копаться в вашем прошлом, не оставляйте ее одну. Лучше поговорите по душам - это поможет сохранить ваши отношения.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 29 марта 2021 для Тельцов

Вам захочется выпустить пар в этот день. Важно верно выбрать цель. Если вы начнёте срываться на близких людей, рискуете остаться в одиночестве на всю неделю. Любимый человек может попасть вам под горячую руку. И как бы вы ни старались сохранить хладнокровие, если будете рядом, рискуете в конце концов сорваться на него. Лучше самоустранитесь.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 29 марта 2021 для Близнецов

Вы рискуете в этот день потратить много сил на какое-то бесполезное занятие. Поэтому отнеситесь к просьбам со стороны с долей подозрительности. Не спешите выполнять каждую просьбу избранника. Звёзды говорят, в этот день вы будете заниматься чем-то бесполезным. Поэтому делите все его слова на два, а то и на четыре.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 29 марта 2021 для Раков

В этот день вам придётся столкнуться с человеческой глупостью. Вас это не столько удивит, сколько возмутит. Постарайтесь держать себя в руках, иначе можете сделать хуже себе. Если вы увидите, что любимый человек допустил (или только планирует допустить) ошибку, не спешите демонстрировать свою проницательность. Сделайте так, чтобы он сам все понял - пользы от этого будет больше.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 29 марта 2021 для Львов

Начало этой рабочей недели определит вектор вашего развития на ближайшие месяцы. Поэтому сделайте все, что должны, качественно и в срок. Вы можете в этот день вывести отношения на новый уровень. Предложение, о котором вы думаете в последнее время, должно быть озвучено 29 марта.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 29 марта 2021 для Дев

29 марта от вас и вашего настроения будет зависеть продуктивность целой команды. Не подведите ни себя, ни окружающих. Особенно тех, которые зависят от вас. Если в этот день вы будете злиться или огрызаться на избранника, рискуете потерять его доверие или расположение. То, что долгое время сходило вам с рук, обрушится на вас бумерангом.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 29 марта 2021 для Весов

Ваш день будет пронизан знаками, которые должны будут раскрыть вам глаза на какую-то ситуацию. Если вы будете их игнорировать, так и останетесь слепы. Ловите намеки любимого человека. Он давно пытается до вас достучаться, но безуспешно. Снимите шоры и раскройте глаза. Звёзды говорят, вам необходимо сделать это 29 марта, иначе будет поздно.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 29 марта 2021 для Скорпионов

Попробуйте в этот день выйти за рамки привычного, прыгнуть выше головы, замахнуться на мечту. Звёзды говорят, 29 марта у вас многое получится. Если вы давно хотели признаться в своих чувствах, смело действуйте в этот понедельник. Звёзды пророчат вам успех, особенно в тех аспектах, о которых вы долго грезили.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 29 марта 2021 для Стрельцов

Если вы давно хотели признаться в своих чувствах, смело действуйте в этот понедельник. Звёзды пророчат вам успех, особенно в тех аспектах, о которых вы долго грезили. Звёзды говорят, вы, сами того не желая, можете ранить избранника словами. Если заметите холодок в отношениях, извиняйтесь немедленно. Иначе партнёр начнёт отдаляться от вас.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 29 марта 2021 для Козерогов

Звёзды говорят, вы, сами того не желая, можете ранить избранника словами. Если заметите холодок в отношениях, извиняйтесь немедленно. Иначе партнёр начнёт отдаляться от вас. Непредвзятый взгляд любимого человека поможет вам в этот день разобраться в какой-то ситуации. Правда, важно в этот момент вам обоим находиться в хорошем расположении духа.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 29 марта 2021 для Водолеев

Если почувствуете себя одиноким и подавленным, помните, что ничего общего с действительностью это не имеет. 29 марта звёзды пророчат вам упадок сил, но скоро это пройдёт. 29 марта вы будете слишком чувствительны, чтобы выяснять отношения и даже просто говорить на серьёзные темы. Попросите вторую половинку перенести все беседы на другой день.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 29 марта 2021 для Рыб