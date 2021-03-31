Скорпионам стоит провести день с любимым, а Овнам - сдерживать свои эмоции: гороскоп на 31 марта

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 31 марта 2021 для Овнов

В последний день марта вам надо держать себя в руках - в эмоциональном плане. Вы рискуете кому-то нагрубить или с кем-то поругаться. Последствия будут самыми непредсказуемыми. В этот день вы можете поругаться со второй половинкой из-за своей несдержанности. Ситуация не будет стоить ломаного гроша, но слово за слово - и вот вы не общаетесь. Сдерживайте эмоции.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 31 марта 2021 для Тельцов

Вам нужно будет в этот день проявить всю свою фантазию, чтобы кого-то уговорить сделать что-то для вас. Получится не сразу - надо быть к этому готовым, чтобы не опустить сразу руки. Любимый человек тяжело будет соглашаться на ваши предложения. Возможно, встанет в позу. Не прекращайте наступления - какой-то момент он сдастся.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 31 марта 2021 для Близнецов

Вам разрешается в этот день говорить все, что вы думаете. Если после этого удастся сохранить добрые отношения, то они - на века. Правда, обиды 31 марта тоже окажутся финальными. Если после 31 марта вы с избранником не поругаетесь, а сохраните добрые и доверительные отношения, значит, они вышли на новый уровень.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 31 марта 2021 для Раков

Улыбайтесь 31 марта - всем и каждому. Это единственный вариант успешно провести последний день марта. Если вы этого не сделаете, кто-то другой перехватит инициативу. Разве вам это надо?! В этот день вы можете упустить доверие партнера. И не просто упустить, а буквально отдать его кому-то другому. Этого не произойдёт, если с самого утра вы будете излучать добро.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 31 марта 2021 для Львов

В эту среду вам придётся попотеть. И ладно бы над собственными задачами - так нет же! Вы будете помогать всем подряд и в результате так выдохнитесь, что на себя сил уже не хватит. Расставьте приоритеты верно. В стремлении помочь всем и каждому не забудьте про вторую половинку. Она нуждается в вашей поддержке не меньше других. И действуйте так: сначала избранник, потом все остальные.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 31 марта 2021 для Дев

Снимите маски 31 марта. Вам будет предоставлена возможность побыть собой - непозволительная роскошь в остальные дни. Только позаботьтесь об окружении заранее. Не всем подряд нужно видеть вас настоящего. В этот день звёзды разрешают вам расслабиться. Но только в присутствии любимого человека. Больше никто не должен наблюдать ваших истинных чувств.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 31 марта 2021 для Весов

На вас снизойдёт озарение: вы придумаете нечто такое, что не только спасёт вашу ситуацию, но и поможет многим людям, в том числе и чужим. Главное - не сдерживайте фантазию. Не бойтесь высказывать свои идеи и предложения. Звёзды говорят, многие из них окажутся пророческими и помогут второй половинке избежать проблем.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 31 марта 2021 для Скорпионов

Вам звёзды не советуют принимать гостей. Правда, речь только о чужих людях. В этот день вы будете особенно восприимчивы в энергетическом плане. Никаких потрясений! Проведите последний день марта с любимым человеком. Вам остро необходимо восполнить запас энергии. Причём сделать это он сможет только наедине - никаких друзей и знакомых.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 31 марта 2021 для Стрельцов

В этот день вы будете мучиться наедине с самим собой. Ненужные мысли, неправильные выводы, необдуманные шаги - все это ждёт вас в том случае, если вы окажетесь в одиночестве. Срочно ищите компанию. Если вы находитесь в ссоре, вам противопоказано одиночество в этот день: вы можете предпринять непоправимые шаги. Если нет возможности провести этот день вместе с партнёром, окружите себя его родственниками.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 31 марта 2021 для Козерогов

Вы устали - даже звёзды это видят. Упадок сил - физический и моральный - в эту среду может развернуться во всей красе. Поделать вы с этим ничего не сможете - сдайтесь и отдохните. Ваша усталость может отразиться на любимом человеке самым прямым образом. Если не хотите окончательно испортить отношения, ретируйтесь в этот день. Иначе ваш организм выкинет какую-нибудь неприятную шутку.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 31 марта 2021 для Водолеев

Все, батарейка села окончательно. Теперь придётся вас в буквальном смысле реанимировать. Дождались? Важно: не подпускайте к себе энергетических вампиров, иначе ничто уж вас не спасёт.Возьмите тайм-аут. Рабочие задачи мешают личным и наоборот. Вам нужно разобраться в себе, своих стремлениях и желаниях. Вторая половинка в этом - увы! - помочь не сможет.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 31 марта 2021 для Рыб