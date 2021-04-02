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Пятница, 02.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Ракам - не отмахиваться от работы, а Весам - не допускать финансовых потерь: гороскоп на 2 апреля

Ракам - не отмахиваться от работы, а Весам - не допускать финансовых потерь: гороскоп на 2 апреля
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 2 апреля 2021 для Овнов 

Сегодня многие будут не в лучшей психоэмоциональной форме: появится неуверенность в себе, внешняя уязвимость. Снизить напряжение поможет творчество и духовные практики.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 2 апреля 2021 для Тельцов 

Сегодня желательно побыть дипломатом, избегающим конкуренции, интриг и конфликтов. Решив сгладить напряжение шуткой, важно следить, чтобы она не задела чужие струны души.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 2 апреля 2021 для Близнецов 

Постарайтесь очистить свою энергетику от негатива - как можно меньше думайте о прошлых проблемах и обидах.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 2 апреля 2021 для Раков

Сегодня необходимо очень внимательно и ответственно распределять время и силы. Но не отмахивайтесь от работы и прямых обязанностей.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 2 апреля 2021 для Львов   

Есть вероятность появления человека из прошлого, который может повлиять на события текущей жизни. Будьте осторожны: новые предложения могут таить в себе подвох.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 2 апреля 2021 для Дев  

День идеален для получения новых знаний. Звезды существенно усилят вашу память и внимательность.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 2 апреля 2021 для Весов 

В этот день нужно быть собранными, спокойными и осторожными. Постарайтесь не допускать неприятных финансовых потерь.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 2 апреля 2021 для Скорпионов 

Сегодня будьте отзывчивее и внимательнее. Вечер уделите домашним делам, наведению порядка.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 2 апреля 2021 для Стрельцов 

В работе необходимо избегать халатности. Будьте осторожнее с деньгами.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 2 апреля 2021 для Козерогов

Не обращайте внимание на слухи и сплетни. На работе стоит быть более отзывчивее.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 2 апреля 2021 для Водолеев

Старайтесь объективно воспринимать критику, направленную в вашу сторону. Чтобы добиться успеха, нужно забыть о жестких рамках.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 2 апреля 2021 для Рыб

Не говорите лишнего окружающим людям. Случайно брошенное слово может породить чувство вины. В делах и в любви стоит слушать свое сердце.

Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 29.03. - 4.04.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 29.03.2021 - 4.04.2021

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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