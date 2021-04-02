Ракам - не отмахиваться от работы, а Весам - не допускать финансовых потерь: гороскоп на 2 апреля

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 2 апреля 2021 для Овнов
Сегодня многие будут не в лучшей психоэмоциональной форме: появится неуверенность в себе, внешняя уязвимость. Снизить напряжение поможет творчество и духовные практики.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 2 апреля 2021 для Тельцов
Сегодня желательно побыть дипломатом, избегающим конкуренции, интриг и конфликтов. Решив сгладить напряжение шуткой, важно следить, чтобы она не задела чужие струны души.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 2 апреля 2021 для Близнецов
Постарайтесь очистить свою энергетику от негатива - как можно меньше думайте о прошлых проблемах и обидах.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 2 апреля 2021 для Раков
Сегодня необходимо очень внимательно и ответственно распределять время и силы. Но не отмахивайтесь от работы и прямых обязанностей.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 2 апреля 2021 для Львов
Есть вероятность появления человека из прошлого, который может повлиять на события текущей жизни. Будьте осторожны: новые предложения могут таить в себе подвох.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 2 апреля 2021 для Дев
День идеален для получения новых знаний. Звезды существенно усилят вашу память и внимательность.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 2 апреля 2021 для Весов
В этот день нужно быть собранными, спокойными и осторожными. Постарайтесь не допускать неприятных финансовых потерь.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 2 апреля 2021 для Скорпионов
Сегодня будьте отзывчивее и внимательнее. Вечер уделите домашним делам, наведению порядка.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 2 апреля 2021 для Стрельцов
В работе необходимо избегать халатности. Будьте осторожнее с деньгами.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 2 апреля 2021 для Козерогов
Не обращайте внимание на слухи и сплетни. На работе стоит быть более отзывчивее.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 2 апреля 2021 для Водолеев
Старайтесь объективно воспринимать критику, направленную в вашу сторону. Чтобы добиться успеха, нужно забыть о жестких рамках.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 2 апреля 2021 для Рыб
Не говорите лишнего окружающим людям. Случайно брошенное слово может породить чувство вины. В делах и в любви стоит слушать свое сердце.