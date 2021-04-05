Скачать
Понедельник, 05.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Реально в Украине сейчас возможно до 100 тысяч заражений ковидом ежедневно, - врач Тарас Жиравецкий
Реально в Украине сейчас возможно до 100 тысяч заражений ковидом ежедневно, - врач Тарас Жиравецкий
Буллинг в элитной запорожской школе: мама мальчика говорит, что последние две недели стали для семьи "адом"
Буллинг в элитной запорожской школе: мама мальчика говорит, что последние две недели стали для семьи "адом"
Главные события недели: Суэцкий канал разблокировали, Байден позвонил Зеленскому, санкции против "топ-10 контрабандистов"
Главные события недели: Суэцкий канал разблокировали, Байден позвонил Зеленскому, санкции против "топ-10 контрабандистов"
Здание детского онкоцентра под Киевом подожгли: волонтеры подозревают соседей-ветеранов МВД
Здание детского онкоцентра под Киевом подожгли: волонтеры подозревают соседей-ветеранов МВД

Рыбам стоит расставить приоритеты, а Овнам - наладить семейные узы: гороскоп на 5 апреля

Рыбам стоит расставить приоритеты, а Овнам - наладить семейные узы: гороскоп на 5 апреля
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 5 апреля 2021 для Овнов 

День подойдет для отдыха с семьей, налаживания семейных отношений. После работы можно отправиться на шопинг.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 5 апреля 2021 для Тельцов 

Не стоит покупать что-то дорогостоящее. Время сэкономить деньги. Будьте внимательнее - есть возможность быть обманутым продавцами.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 5 апреля 2021 для Близнецов 

Старайтесь не отступать от намеченных целей. В этот день можете повстречать интересных людей, которые повлияют на вашу жизнь.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 5 апреля 2021 для Раков

Сегодня будьте осторожнее в финансовых вопросах. Ошибка может негативно повлиять на рабочие дела. Сохраните заработанные деньги - не давайте в долг.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 5 апреля 2021 для Львов   

В первой половине дня стоить начать с решений важных дел. Относитесь ко всему намного проще - тревожные мысли стоить убрать медитацией, духовными практиками.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 5 апреля 2021 для Дев  

Сегодня стоит довериться своей интуиции - в этот день она вас не подведет. Новое самовосприятие привнесет в жизнь позитивные перемены и приятных людей.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 5 апреля 2021 для Весов 

Звезды советуют сегодня не зацикливаться на личных проблемах. Можете ненадолго уйти в мечты, но не забывайте о поддержании контакта с внешним миром.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 5 апреля 2021 для Скорпионов 

Прекрасный день для укрепления семейных уз. Закрывайте глаза на мелкие неурядицы, которые не торопят с решениями. Стоит остерегаться незнакомцев.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 5 апреля 2021 для Стрельцов 

Стрельцам не стоить думать только о своей выгоде - обратите внимание и на чувства других. Позаботьтесь о близких, сохраните общие ресурсы.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 5 апреля 2021 для Козерогов

Сегодня на помощь Козерогам придет вдохновение, которое поможет пережить такой насыщенный день. Благоприятное время для романтических встреч. Одиноким представителям знака стоить обратить внимание на социальные сети - возможно там вы сможете найти свое счастье.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 5 апреля 2021 для Водолеев

Звезды будут на вашей стороне. Сегодня они подарят вам невероятный заряд энергии, который растрачивать попусту нельзя ни в коем случае. Как раз самое время решить дела первостепенной важности.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 5 апреля 2021 для Рыб

Сегодня у Рыб будет возможность побыть наедине со своими мыслями. Не расценивайте это как одиночество, обратите в пользу свободное время и расставьте приоритеты в своей жизни.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 5.04. - 11.04.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 5.04.2021 - 11.04.2021

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 137

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стало известно, какие войска Путин перебрасывает к границе с Украиной (фото и карты)
02 Нашлась женщина-капитан из Египта, которую обвинили в блокировании Суэцкого канала (фото)
03 Дети ни в чем не виноваты: Олег Сенцов внезапно разоткровенничался о личной жизни
04 Украинка Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике в Москве (видео)
05 Зеленский поручил вакцинировать большинство украинцев до конца года: как это будет действовать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Почему Байден так долго не звонил? В Украине рассказали, как США влияют на Зеленского и чем важен разговор двух президентов
Почему Байден так долго не звонил? В Украине рассказали, как США влияют на Зеленского и чем важен разговор двух президентов
Попытка госпереворота в Иордании: кто такой принц Хамза и почему его считают угрозой монархии
Попытка госпереворота в Иордании: кто такой принц Хамза и почему его считают угрозой монархии
Дети ни в чем не виноваты: Олег Сенцов внезапно разоткровенничался о личной жизни
Дети ни в чем не виноваты: Олег Сенцов внезапно разоткровенничался о личной жизни
Какой праздник 5 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 5 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь