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Девам нужно слушать свою интуицию, а Близнецам - быть добрее: гороскоп на 9 апреля

Девам нужно слушать свою интуицию, а Близнецам - быть добрее: гороскоп на 9 апреля
05:02 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 9 апреля 2021 для Овнов 

Эта пятница может стать переломной в вашей судьбе. Причём не в самом хорошем смысле этого слова. Постарайтесь ни с кем не ссориться и уж точно не сжигайте мосты. 9 апреля - опасный день для ваших отношений. Они могут пошатнуться от малейшего замечания или слова, сказанного в сердцах. Если вам дорог избранник, будьте аккуратны с высказываниями.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 9 апреля 2021 для Тельцов 

Вам противопоказаны резкие телодвижения. Причём как в физическом плане, так и в эмоциональном. Вообще этот день плохо подходит для принятия каких-то важных решений. Перенесите их на другой день. Отношения с любимым человеком будут ровными, даже немного скучными. Но не пытайтесь их взбодрить - потом придётся успокаиваться валерьянкой, пустырником и прочими травками.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 9 апреля 2021 для Близнецов 

В этот день позвольте себе побыть чуть добрее и толерантнее. Очень скоро вам понадобится такое же отношение от окружающих. И тогда ваше поведение станет весомым аргументом. Простите избраннику его оплошность. Все ошибаются, вы тоже не святой. Звёзды говорят, очень скоро вам самому придётся просить прощения. Вот тогда-то и пригодится ваше великодушное поведение.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 9 апреля 2021 для Раков

Вас ждёт отличный день - продуктивный и позитивный. Соглашайтесь на все предложения, общайтесь со всеми, кто этого захочет. Словом, впустите весну в свою жизнь. Вторая половинка в этот день будет изобретательна. Разрешите ей реализовать все задумки - для вас тоже роль найдётся, причём не самая последняя. Вам понравится, говорят звёзды.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 9 апреля 2021 для Львов   

Ваше привычное доминирование в этот день необходимо немного поубавить. Хотя бы сделайте вид, что кто-то ещё имеет право голоса. Так напряжение спадёт и атмосфера наладится. Позвольте партнеру почувствовать свою значимость. Вы давно доказали своё превосходство, но сегодня нужно сделать небольшой реверанс в сторону избранника. Для блага ваших отношений.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 9 апреля 2021 для Дев  

Звёзды говорят, вам нужно слушать свою интуицию в этот день: если ноги не идут, не идите. Придумайте сто тысяч отговорок и останьтесь под одеялком. Если любимый человек будет уговаривать вас сделать что-то такое, что вы делать не хотите, не поддавайтесь. Просьбы, мольбы, угрозы - все пропускайте мимо, иначе пожалеете.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 9 апреля 2021 для Весов 

Если вам кто-то нагрубит в этот день, не вздумайте отвечать тем же. Скорее всего, вы проиграете в этом словесном баттле, да ещё и рассоритесь с союзниками. Увидев избранника в дурном настроении, не вздумайте подливать масла в огонь. Иначе брызнет так, что отмыться не удастся ещё довольно долго, говорят звёзды.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 9 апреля 2021 для Скорпионов 

В этот день вашим спутником будет подозрительность. К слову, совершенно не беспочвенная, говорят звёзды. Возможно, вам удастся разгадать заговор. Осталось понять, что делать с этой информацией. Если вы заметили, что любимый человек от вас что-то скрывает, можете попытаться разгадать тайну. 9 апреля ваши дедуктивные способности будут на высоте.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 9 апреля 2021 для Стрельцов 

От вас многое будет зависеть в этот день. Не только события, но и люди будут подчинены вашей власти. Распорядитесь ей достойно и не тратьте силы зря. Если вы захотите, то в этот день сможете подчинить своей воле вторую половинку. Другое дело, что последствия такого вмешательства в нормальное течение отношений окажется не самыми приятными.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 9 апреля 2021 для Козерогов

Вас попытаются выставить дураком. Но ключевое слово тут - "попытаются". Не на того напали, говорят звёзды. И призывают вас держать оборону, используя все известные методы. Возможно, 9 апреля любимый человек примет доброту за слабость и начнёт демонстрировать характер. В другое время можно было бы ему спустить эту шалость, но только не в этот день.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 9 апреля 2021 для Водолеев

Вами 9 апреля будет править любовь. Причём не всегда ее советы будут верными. Счастье глаза застит, напоминают звёзды. И предлагают периодически включать голову. Вам надо немного остыть и подойти к решению вопросов с трезвой головой и холодным сердцем.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 9 апреля 2021 для Рыб

Если вас кто-то оскорбит в этот день, постарайтесь не затаить злобу, хотя вам это сделать будет трудно. Посмотрите на ситуацию с другой стороны: скорее всего, у вас все намного лучше, чем у вашего обидчика. Если любимый человек будет в этот день на вас сердиться, не оставляйте его в этом состоянии. Звёзды говорят: важно в ночь уйти в хорошем расположении духа. Иначе отношения начнут портиться.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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