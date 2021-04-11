Близнецам - избавиться от стереотипов, а Львам - не раздражаться по пустякам: гороскоп на 11 апреля

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 11 апреля 2021 для Овнов

В этот день Овнам будет удаваться все без лишних хлопот. Не стоит тревожиться о будущем. Астрологи советуют жить сегодняшним днем и отгонять от себя сомнения.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 11 апреля 2021 для Тельцов

Старайтесь не критиковать работу окружающих вас людей. Звезды и планеты в дисгармонии, поэтому 11 апреля могут проснуться ваши комплексы и страхи.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 11 апреля 2021 для Близнецов

Постарайтесь в этот день сделать чистку информационного пространства - будет полезно избавиться от стереотипов, шаблонов, а также ненужных контактов.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 11 апреля 2021 для Раков

Сегодня может проявиться недоверие ко второй половинке. Чтобы приглушить негативные мысли, постарайтесь уделить внимание своему телу, а также увлечениям.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 11 апреля 2021 для Львов

Сегодня Львов ожидают судьбоносные встречи, а также интересные события. Не раздражайтесь по пустякам.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 11 апреля 2021 для Дев

Сегодня контролируйте своим эмоции. Испортить этот день своим родным и друзьям очень просто, а вот вернуть хорошее отношение - нет.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 11 апреля 2021 для Весов

В этот день Весы так и будут летать в облаках. Не унывайте и не утопайте в мыслях о прошлом.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 11 апреля 2021 для Скорпионов

Скорпионы наконец-то заслужили хороших отдых. Пора немного разгрузиться, избавиться от хлама, обновиться. Такой подход поможет избежать внутренней дисгармонии.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 11 апреля 2021 для Стрельцов

Сейчас время взглянуть на новые перспективы. Ваш опыт поможет определиться с новыми целями и путями разрешения большинства проблем.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 11 апреля 2021 для Козерогов

Старайтесь не слушать навязчивые мнения окружающих. Стоит сделать ставку на свой личный опыт и интуицию.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 11 апреля 2021 для Водолеев

Астрологи советуют не фокусироваться на плохом, иначе можно не заметить, сколько хорошего вокруг. Позитивное мышление поможет преодолеть множество нерешенных вопросов.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 11 апреля 2021 для Рыб