Скачать
Вторник, 13.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф Гордость Украины
Путин отложил "абхазский" сценарий для Донбасса, но Украине нельзя проявлять слабину
Путин отложил "абхазский" сценарий для Донбасса, но Украине нельзя проявлять слабину
"Даже не надо вербовать": стало известно, кто может помочь Путину вторгнуться в Украину
"Даже не надо вербовать": стало известно, кто может помочь Путину вторгнуться в Украину
"Мы входим в Евросоюз и пенсию будут платить в евро": как мошенница выманила у пенсионеров 128 тысяч гривен
"Мы входим в Евросоюз и пенсию будут платить в евро": как мошенница выманила у пенсионеров 128 тысяч гривен
Итоги дня 12 апреля: День космонавтики, новые потери на Донбассе
Итоги дня 12 апреля: День космонавтики, новые потери на Донбассе

Скорпионам стоит провести день в компании друзей, а Стрельцам - быть терпеливее: гороскоп на 13 апреля

Скорпионам стоит провести день в компании друзей, а Стрельцам - быть терпеливее: гороскоп на 13 апреля
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 13 апреля 2021 для Овнов 

Сегодня у вас не будет ни склонности к компромиссам, ни времени на сожаления. День в связи с этими обстоятельствами не может не быть удачным.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 13 апреля 2021 для Тельцов 

Вам следует учитывать разницу между помощью человеку, в ней нуждающемуся, и поощрением безответственного поведения. Вам просто садятся на шею, если уже не сидят.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 13 апреля 2021 для Близнецов 

Сегодня вы можете без зазрения совести плыть по течению. Какое бы течение вам ни попалось (рекомендуется все-таки теплое, а то мало ли что), оно в любом случае принесет вас именно туда, куда вам нужно.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 13 апреля 2021 для Раков

Сегодня вы без труда добьетесь положения лидера, если пожелаете. Возможно, вам даже попытаются его навязать. В этот день будьте осторожны при интенсивных занятиях спортом.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 13 апреля 2021 для Львов   

Вам сегодня дано увидеть то, что скрыто от глаз других. Но не стоит использовать собственное знание, если оно может принести неприятности окружающим. День идеально подходит для мелких перемен.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 13 апреля 2021 для Дев  

Даже если вас сегодня будут преследовать неприятности, не давайте им завладеть собой. Тем более, что к вечеру все в итоге окажется не так уж и плохо.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 13 апреля 2021 для Весов 

Сегодня вам, возможно, придется принять какое-то весьма непростое решение, которое повлечет за собой некоторые ограничения вашей свободы. Однако сколь бы ни велико было желание отказаться, этого лучше не делать.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 13 апреля 2021 для Скорпионов 

Сегодняшний день стоит провести в компании добрых друзей и n-ного количества бутылок пива (где n зависит от размера компании). Деятельность созидательного характера нынче успешной не будет.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 13 апреля 2021 для Стрельцов 

Сегодня вам, возможно, придется столкнуться с неожиданно злобным отношением. От вас потребуется все терпение и деликатность, чтобы удержаться от соблазна ответить тем же.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 13 апреля 2021 для Козерогов

Вы наверняка сделали правильный выбор, однако, вы не сможете убедиться в этом, пока не начнете двигаться в избранном направлении. Решайтесь. Сегодня вам не следует чересчур сильно рисковать, ибо любой риск неблагоприятно скажется на вашей трудовой деятельности.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 13 апреля 2021 для Водолеев

Сегодня вам, возможно, придется уступить чьей-то настойчивости. Конечно, можно и посопротивляться, но в этом не будет особого смысла, ибо рано или поздно вы все равно согласитесь и ваше нынешнее упрямство просто приведет к потере времени.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 13 апреля 2021 для Рыб

Сегодня вы можете почувствовать недостаток сил, как физических, так и душевных. Последнее опаснее, потому постарайтесь по возможности избегать общества излишне эмоциональных людей.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 12.04. - 18.04.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 12.04.2021 - 18.04.2021

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 32

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин отложил "абхазский" сценарий для Донбасса, но Украине нельзя проявлять слабину
02 Тело третьего погибшего искали 19 часов: детали трагедии на Ворскле под Полтавой
03 Украинская экономика может сделать "рывок десятилетия", но при одном условии
04 Разрушает все на своем пути: на Карибах продолжает извергаться "взрывной" вулкан (видео)
05 Доллар может подскочить до 30: как обострение на Донбассе повлияет на гривну
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Пока необходимости нет&quot;: переболевший коронавирусом Филарет высказался о вакцинации
"Пока необходимости нет": переболевший коронавирусом Филарет высказался о вакцинации
Одесситов порадовал &quot;пылающий&quot; закат: яркие фото и видео
Одесситов порадовал "пылающий" закат: яркие фото и видео
Город-курорт на Азовском море и 4 села рядом с ним остались без газоснабжения на две недели: что происходит?
Город-курорт на Азовском море и 4 села рядом с ним остались без газоснабжения на две недели: что происходит?
Какой праздник 13 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 13 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь