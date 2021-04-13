Скорпионам стоит провести день в компании друзей, а Стрельцам - быть терпеливее: гороскоп на 13 апреля

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 13 апреля 2021 для Овнов

Сегодня у вас не будет ни склонности к компромиссам, ни времени на сожаления. День в связи с этими обстоятельствами не может не быть удачным.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 13 апреля 2021 для Тельцов

Вам следует учитывать разницу между помощью человеку, в ней нуждающемуся, и поощрением безответственного поведения. Вам просто садятся на шею, если уже не сидят.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 13 апреля 2021 для Близнецов

Сегодня вы можете без зазрения совести плыть по течению. Какое бы течение вам ни попалось (рекомендуется все-таки теплое, а то мало ли что), оно в любом случае принесет вас именно туда, куда вам нужно.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 13 апреля 2021 для Раков

Сегодня вы без труда добьетесь положения лидера, если пожелаете. Возможно, вам даже попытаются его навязать. В этот день будьте осторожны при интенсивных занятиях спортом.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 13 апреля 2021 для Львов

Вам сегодня дано увидеть то, что скрыто от глаз других. Но не стоит использовать собственное знание, если оно может принести неприятности окружающим. День идеально подходит для мелких перемен.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 13 апреля 2021 для Дев

Даже если вас сегодня будут преследовать неприятности, не давайте им завладеть собой. Тем более, что к вечеру все в итоге окажется не так уж и плохо.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 13 апреля 2021 для Весов

Сегодня вам, возможно, придется принять какое-то весьма непростое решение, которое повлечет за собой некоторые ограничения вашей свободы. Однако сколь бы ни велико было желание отказаться, этого лучше не делать.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 13 апреля 2021 для Скорпионов

Сегодняшний день стоит провести в компании добрых друзей и n-ного количества бутылок пива (где n зависит от размера компании). Деятельность созидательного характера нынче успешной не будет.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 13 апреля 2021 для Стрельцов

Сегодня вам, возможно, придется столкнуться с неожиданно злобным отношением. От вас потребуется все терпение и деликатность, чтобы удержаться от соблазна ответить тем же.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 13 апреля 2021 для Козерогов

Вы наверняка сделали правильный выбор, однако, вы не сможете убедиться в этом, пока не начнете двигаться в избранном направлении. Решайтесь. Сегодня вам не следует чересчур сильно рисковать, ибо любой риск неблагоприятно скажется на вашей трудовой деятельности.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 13 апреля 2021 для Водолеев

Сегодня вам, возможно, придется уступить чьей-то настойчивости. Конечно, можно и посопротивляться, но в этом не будет особого смысла, ибо рано или поздно вы все равно согласитесь и ваше нынешнее упрямство просто приведет к потере времени.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 13 апреля 2021 для Рыб