Водолеям стоит быть внимательнее, а Стрельцам не нужно спорить: гороскоп на 14 апреля

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 14 апреля 2021 для Овнов

В этот день вы, возможно, придёте к выводу о том, что пора что-то менять в своей жизни. И 14 апреля старт будет успешным, говорят звёзды. Не бойтесь бросить все на карту! Если вы внезапно решите что-то поменять в своих отношениях со второй половинкой, не пугайтесь этих мыслей. Возможно, вы стоите на пороге новой жизни.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 14 апреля 2021 для Тельцов

Вы забыли о каком-то долге, причём, скорее всего, не финансовом. Покопайтесь в памяти, поспрашивайте у близких, нет ли за вами невыполненных обещаний. 14 апреля вы должны закрыть эту тему.Если вам покажется, что любимый человек на что-то намекает, то знайте: вам не кажется. Вы что-то забыли сделать для него. Спросите напрямую, в чем дело.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 14 апреля 2021 для Близнецов

Вы можете столкнуться с непрофессионализмом. Важно не пытаться найти виноватых, а быстро исправить ситуацию. Звёзды говорят, 14 апреля у вас это получится неплохо. Если избранник в этот день будет нервным, не стоит его мучить вопросами о том, что же произошло. Придёт время - он все расскажет сам. Ничего серьёзного, говорят звёзды.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 14 апреля 2021 для Раков

В этот день вы сможете добиться чего угодно, если будете следовать интуиции. Даже если разум будет против, покоритесь шестому чувству - оно редко вас подводит. Не слушайте в этот день никого, в том числе и любимого человека, если его слова будут идти вразрез с советами вашего шестого чувства. И оправдываться не нужно. Просто делайте так, как велит вам сердце.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 14 апреля 2021 для Львов

Вам нужно довериться кому-то из коллег и передать часть своих обязанностей. Невозможно все тянуть на себе. Только если уж решитесь, назад откатить будет нельзя, говорят звёзды. Работа в этот день должна остаться на работе. Да, это для вас будет сложно, но необходимо. Иначе вторая половинка начнёт закипать и может даже рвануть.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 14 апреля 2021 для Дев

Пусть этот день пройдёт эффективно, говорят звёзды. Если нет срочных задач, займитесь рутинными. Вам 14 апреля никак нельзя расслабляться. Подарите избраннику комплимент без повода или устройте романтический вечер. Это будет эффективнее кучи подарков на день рождения - отношения заиграют новыми красками.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 14 апреля 2021 для Весов

У вас появится какая-то оригинальная идея. Дайте ей дозреть, не выдавайте раньше времени, иначе она окажется сырой - никто ее не воспримет всерьёз. Время для ваших мыслей ещё не пришло. Не стоит озвучивать любимому человеку то, что вы придумали. Вы должны сами ещё привыкнуть к своим идеям.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 14 апреля 2021 для Скорпионов

Попробуйте посмотреть на коллег не таким враждебным взглядом. Скорее всего, они просто опасаются вашего темперамента, а так вполне себе адекватные люди. Если решитесь в этот день говорить правду и только правду, направьте ее на коллег, знакомых, друзей - на кого угодно, только вторую половинку не трогайте. Она не готова к вашим признаниям.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 14 апреля 2021 для Стрельцов

Не пытайтесь в этот день переспорить тех, кто сильнее вас. Даже если вы точно знаете, что человек ошибается, постарайтесь не вступать в конфликт. Именно сейчас он вам не нужен. Если любимый человек будет настроен враждебно в этот день, оставьте его в покое. И свои нервы сохраните, и отношения не испортите. А ведь вы можете...

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 14 апреля 2021 для Козерогов

Вы услышите много нового о себе в этот день. Причём от не очень близких вам людей и не очень приятное. Повод задуматься над тем, какую роль вы играете в обществе...Посвятите этот день развитию ваших отношений. Помечтайте о совместном отдыхе, распланируйте бюджет, займитесь вместе уборкой - звёзды говорят, вы будете невероятно гармоничны 14 апреля.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 14 апреля 2021 для Водолеев

Вы можете упустить какую-то важную деталь, из-за которой начнёт рушиться весь ваш стройный план, вся ваша идеальная система. Будьте внимательны 14 апреля. Любимый человек может в этот день оказать вам неоценимую услугу в виде совета или напоминания. Не игнорируйте его слова и почаще обращайтесь к нему за консультацией.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 14 апреля 2021 для Рыб