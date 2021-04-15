Рыбам - быть осторожными с деньгами, а Тельцам - сдерживать эмоции: гороскоп на 15 апреля

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 15 апреля 2021 для Овнов

Уделите повышенное внимание второй половинке, детям, родителям. Благоприятное время у творческих людей, а вот шопинг лучше отложить на другой день.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 15 апреля 2021 для Тельцов

В этот день постарайтесь не контактировать с агрессивными личностями, а самым Тельцам важно сдерживать эмоции. Сохраняйте спокойствие и не торопитесь с принятием решений.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 15 апреля 2021 для Близнецов

Всегда обаятельным Близнецам лучше не злоупотреблять своим положением. Возможно, окружающим людям придется объяснять причины своих поступков "на пальцах".

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 15 апреля 2021 для Раков

Отличное время для постановки новых целей и построения планов на будущее. Сегодня Раков не подведет интуиция.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 15 апреля 2021 для Львов

Благоприятное время для хобби, медитации. Также, неплохо бы было уделить внимание своим близким и друзьям.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 15 апреля 2021 для Дев

Идеальный день для поисков работы, новых увлечений, открытия бизнеса. Хорошее время для обновления имиджа, посещения косметолога.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 15 апреля 2021 для Весов

С любыми сложностями помогут справиться близкие люди. Не бойтесь спросить у них совета - они поддержат ваш выбор в любом случае.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 15 апреля 2021 для Скорпионов

Если уходить с головой в деловые проблемы, не останется времени на любимого человека, друзей или близких - кому-то из них может понадобиться ваша помощь.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 15 апреля 2021 для Стрельцов

Астрологи не рекомендуют Стрельцам в этот день знакомиться с новыми людьми, устраивать увеселительные мероприятия - есть великий шанс познакомиться с токсичным человеком.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 15 апреля 2021 для Козерогов

Самый удачливый день на этой неделе. Идеальное время для решений самых важных проблем, но также не забывайте об отдыхе.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 15 апреля 2021 для Водолеев

Астрологи отмечают, что в новых делах Водолеев ожидает успех. В этот день им не стоит тревожиться о накопившихся проблемах. Проведите вторую половину дня с близкими людьми.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 15 апреля 2021 для Рыб