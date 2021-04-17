Ответственный день у Тельцов, а Весам не стоит принимать все близко к сердцу: гороскоп на 17 апреля

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 17 апреля 2021 для Овнов

Пусть эта суббота пройдёт легко и непринуждённо, призывают звёзды. Никаких важных совещаний или деловых встреч. Окружите себя близкими людьми и расслабьтесь. В этот день вы должны отдать предпочтение любимому человеку, даже если у вас накопилась куча дел. Всю работу вы все равно не переделаете, а вот отношения с партнером могут пошатнуться.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 17 апреля 2021 для Тельцов

У вас будет ответственный день. Подберите себе верных помощников - одному справиться со всем будет нереально. Постарайтесь основываться не на личных, а на профессиональных качествах. Если вам понадобится помощь в этот день, обратитесь за ней к профессионалам. Вторая половинка может только все испортить. За этим фактом последует ссора, а за ней, возможно, разлука.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 17 апреля 2021 для Близнецов

Вы рискуете что-то потерять. Нечто крупное, вроде доверия близкого человека. Звёзды призывают вас быть осторожным с высказываниями в этот день. В этот день от ваших слов будет зависеть многое, в том числе и ваши отношения с избранником. Если вы будете не уверены в чем-то, лучше промолчите.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 17 апреля 2021 для Раков

Пусть вас не смущает временное затишье. Скорее всего, готовится что-то весьма серьезное. Будьте на низком старте - ваше участие в событиях будет решающим. Если вам покажется, что партнёр к вам охладел, не спешите делать страшные выводы и не принимайте никаких решений. Возможно, он готовит вам сюрприз.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 17 апреля 2021 для Львов

В эту субботу вам может показаться, что вы топчетесь на месте. На самом же деле это лишь разминка - впереди мощный старт и не менее мощный результат. Любимому человеку потребуется ваша поддержка, говорят звёзды. Причём не формальная. Постарайтесь вникнуть в его проблемы и ни в коем случае не отнекивайтесь от него.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 17 апреля 2021 для Дев

В этот день вам многое придётся спускать на тормозах. Если решите углубиться в процесс, рискуете в нем погрязнуть. Поэтому постарайтесь пресечь любые попытки выбить вас из колеи. У партнера накопились к вам вопросы. Но именно в этот день их решать не стоит, говорят звёзды. Выслушайте любимого человека и примите к сведению его слова.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 17 апреля 2021 для Весов

Вас может расстроить кто-то из окружения. Не берите ситуацию в голову и не принимайте близко к сердцу. Переживать надо не вам, а вашим обидчикам. Вторая половинка может допустить оплошность в этот день. Не вздумайте ее корить за это. Лучше обсудите, как выйти из сложившейся ситуации.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 17 апреля 2021 для Скорпионов

В этот день вы можете неплохо устроить свою судьбу, если будете внимательно следить за знаками, которые она вам подаёт. Постарайтесь не проворонить удачу. Если у вас нет пары, в этот день вам ничего не стоит ее приобрести. Причём партия будет завидная, говорят звёзды. Не упустите свой шанс - ловите знаки судьбы.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 17 апреля 2021 для Стрельцов

17 апреля вам категорически запрещается попадаться на глаза руководству. Даже если вы все сделали правильно, велик риск оказаться виноватым во всех смертных грехах. Если в паре доминируете не вы, то лучше не перечить партнеру. 17 апреля вы можете оказаться крайним буквально во всем. Займите выжидающую позицию.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 17 апреля 2021 для Козерогов

Вам нужно будет сделать непростой выбор: или оставить рядом с собой не совсем надёжного, но хорошо знакомого человека, или довериться незнакомцу. Звёзды призывают прислушаться к интуиции. Советы любимого человека могут идти вразрез с общепризнанными нормами. Но вы его выбрали не просто так. Возможно, именно его идеи, высказанные 17 апреля, помогут вам изменить жизнь.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 17 апреля 2021 для Водолеев

Вам может понадобиться "помощь зала". Причём мнения должны быть разные, можно даже выслушать полярные. Необходимо определиться, на чьей вы стороне. Вам, скорее всего, придётся просить прощения у второй половинки. Делайте это искренне или не делайте совсем, говорят звёзды. Фальшь только усугубит ситуацию.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 17 апреля 2021 для Рыб