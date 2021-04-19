Скачать
Понедельник, 19.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
В покушении на Лукашенко может всплыть "украинский след", Минск почти полностью под контролем Кремля, - Магда
В покушении на Лукашенко может всплыть "украинский след", Минск почти полностью под контролем Кремля, - Магда
"Спешить не стоит, но...": в истории с продажей ПриватБанка есть важные нюансы
"Спешить не стоит, но...": в истории с продажей ПриватБанка есть важные нюансы
Главные события недели: Зеленский встретился с Макроном, в России задержали украинского консула, похороны принца Филиппа
Главные события недели: Зеленский встретился с Макроном, в России задержали украинского консула, похороны принца Филиппа
Боевики стреляли из станковых гранатометов: ВСУ понесли потери на Донбассе
Боевики стреляли из станковых гранатометов: ВСУ понесли потери на Донбассе

Ракам не стоит искать себе неприятностей, а Львам - бояться проявлять силу: гороскоп на 19 апреля

Ракам не стоит искать себе неприятностей, а Львам - бояться проявлять силу: гороскоп на 19 апреля
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 19 апреля 2021 для Овнов 

Астрологи советуют Овнам не обделять вниманием вторую половинку. Одиноким представителям знака будет полезно знакомиться с новыми людьми, приглашать на свидания.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 19 апреля 2021 для Тельцов 

Звезды и планеты помогут Тельцам найти свое призвание или новое хобби. Это будет очень насыщенный позитивный день, в который можно ставить новые цели и задачи.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 19 апреля 2021 для Близнецов 

Сегодня звезды заставят Близнецом столкнуться с некоторыми препятствиями на пути к финансовому благополучию. Старайтесь сэкономить деньги.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 19 апреля 2021 для Раков

Ракам стоит остерегаться общения со злыми и токсичными людьми. Не стоит с ними спорить, а лучше уходите прочь. Не ищите себе неприятностей.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 19 апреля 2021 для Львов   

Звезды рекомендуют данному представителю знака не бояться проявлять силу и демонстрировать ее на людях. Это необходимо, чтобы произвести нужное впечатление влиятельных людей, которые в будущем смогут помочь Львам продвинуться по карьерной лестнице.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 19 апреля 2021 для Дев  

Девам не стоит провоцировать окружающих людей на негатив, потому что конфликты крайне затратны для жизненной энергетики. Силы могут еще пригодиться.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 19 апреля 2021 для Весов 

Звезды рекомендуют сегодня Весам не покидать привычных мест и не выходить из зоны комфорта без крайней необходимости. Если получится ухватиться за стабильность, будет больше шансов на успех.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 19 апреля 2021 для Скорпионов 

Не теряйте хватку, тогда придет и удача и исполнение задуманного. Звезды и планеты рекомендуют Скорпионам оставлять время для общения с любимым человеком.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 19 апреля 2021 для Стрельцов 

Пришло время сделать то, что Стрельцы давно откладывали на потом. Звезды помогут этим представителям знака найти мотивацию.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 19 апреля 2021 для Козерогов

Сегодня Козерогам можно строить совместные планы на будущее, общаться с друзьями, коллегами и родственниками. Камнем преткновения может стать несовпадение конечных целей.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 19 апреля 2021 для Водолеев

День насыщен легкой, светлой энергией. Сегодня Водолеям стоит сконцентрировать свое внимание на том, что действительно важно, а не отвлекаться на постороннее мнение и влияние.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 19 апреля 2021 для Рыб

Многим этот день может подарить склонность к авантюрам и сильное желание что-то изменить в своей судьбе. Если Рыбы смогут пойти на разумный риск, - это принесет удачу в профессиональных делах и личной жизни.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 19.04. - 25.04.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 19.04.2021 - 25.04.2021

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 114

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Батут готов?" Заявления России о собственной космической станции развеселили сеть
02 В США обеспокоены возможными воздушными инцидентами на фоне обострения между Украиной и РФ
03 Били битами и стреляли из травмата: на Харьковщине злоумышленники жестоко избили знакомого (фото, видео)
04 В Австралии футболист в окружении птиц забил сказочный гол (видео)
05 Украинский футболист отметился дублем в Бельгии (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Буковине прямо во время службы застрелился молодой военный
На Буковине прямо во время службы застрелился молодой военный
&quot;Прямым текстом сказано - выходите работайте&quot;: всплыло интересное о &quot;карантине&quot; на рынке в Харькове
"Прямым текстом сказано - выходите работайте": всплыло интересное о "карантине" на рынке в Харькове
Итоги дня 18 апреля: начало вакцинации Pfizer в Украине и новые потери ВСУ на Донбассе
Итоги дня 18 апреля: начало вакцинации Pfizer в Украине и новые потери ВСУ на Донбассе
Какой праздник 19 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 19 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь