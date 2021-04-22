Девам лучше избегать авантюр, а Стрельцам нужно доверять своей интуиции: гороскоп на 22 апреля

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 22 апреля 2021 для Овнов

Пусть этот день пройдёт не так активно, как предыдущие - вам нужна передышка, некий отдых от рутины и текущих задач. Вам нужно сосредоточиться на себе - вы у себя один.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 22 апреля 2021 для Тельцов

Если накануне звёзды призывали вас говорить только правду, то в этот четверг они рекомендуют вам быть хитрее и кое-где - не соврать, нет! - просто недоговорить.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 22 апреля 2021 для Близнецов

Неприятности будут находить вас сами. Примите этот факт как должное и просто "подружитесь" с ними - постарайтесь найти выгоду и в этом положении.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 22 апреля 2021 для Раков

На вашей стороне будет правда, но вас она 22 апреля не спасёт. Звёзды говорят, многое может пойти не так именно по причине того, что вы будете уверены в своей правоте.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 22 апреля 2021 для Львов

Вам придётся кого-то спасать. Причём речь идёт о вашем управленческом навыке и организаторских способностях. Проявите лучшие из них.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 22 апреля 2021 для Дев

В этот день вам не стоит действовать спонтанно. Все ваши шаги должны быть четко спланированы. Звёзды говорят, вы (или ваши окружающие) не готовы ещё к рискованным авантюрам.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 22 апреля 2021 для Весов

Даже самые доверительные отношения в этот день могут пошатнуться от ваших откровений. Не стоит делиться абсолютно всем с теми, кто будет рядом, говорят звёзды.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 22 апреля 2021 для Скорпионов

Вам стоит внимательно проинспектировать ваши задачи - что-то ускользает от вас раз за разом. И 22 апреля может привести к непоправимым последствиям.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 22 апреля 2021 для Стрельцов

Не слушайте доброжелателей - в этот четверг их найдётся немало. Ни один из их советов не окажется вернее слов вашей интуиции. Следуйте только ей, иначе испортите все окончательно.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 22 апреля 2021 для Козерогов

Вас ждёт серьёзный разговор с кем-то, кто имеет над вами хоть какую-то власть. Возможно, это будет начальство, возможно, любимый человек. Постарайтесь не сдаться под натиском вопросов.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 22 апреля 2021 для Водолеев

Даже если вы попытаетесь в этот день все успеть, что-то непременно пойдёт наперекосяк. Не стоит бросаться на все сразу, нацельтесь на самую сложную задачу.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 22 апреля 2021 для Рыб