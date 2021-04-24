Ракам лучше не отмахиваться от работы, а Львам - не рассчитывать на одно лишь везение: гороскоп на 24 апреля

Овен (21 марта - 21 апреля)
Гороскоп на 24 апреля 2021 для Овнов
Овнам можно смело отстаивать свои позиции, предъявлять права, исполнять задуманное. Сегодня звезды обеспечивают удачное стечение обстоятельств.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 24 апреля 2021 для Тельцов
Тельцам можно смело браться за новые дела, заниматься самообразованием. Большой успех ожидает студентов и тех, кто проходит курсы по повышению профессиональных навыков.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 24 апреля 2021 для Близнецов
В финансовой и рабочей сферах на горизонте могут возникнуть новые возможности, а вот чувство собственничества может крайне негативно сказаться на отношениях Близнецов.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 24 апреля 2021 для Раков
Ракам лучше не отмахиваться от работы и прямых обязанностей. Сегодня необходимо очень внимательно и ответственно распределять время и силы.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 24 апреля 2021 для Львов
Признаком того, что Львы движутся в нужном направлении, станет хорошее настроение, но лучше быть наготове и не рассчитывать на одно лишь везение.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 24 апреля 2021 для Дев
Девам сегодня понадобится гибкость и понимание, если они не хотят стать рассориться с окружающими. Астрологи советуют размышлять о будущем, о перспективах.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 24 апреля 2021 для Весов
В этот день астрологи советуют не принимать в расчет навязчивое мнение окружающих. Если думать своей головой, получится преуспеть во всех сферах жизни.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 24 апреля 2021 для Скорпионов
Сегодня по гороскопу многим предстоит вступить в новый жизненный этап. Возможно, это будет связано с давней проблемой, решение которой невозможно найти.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 24 апреля 2021 для Стрельцов
Не бойтесь доверять внутреннему голосу. Он поможет в принятии верных решений. Вторую половину дня лучше посвятить физическим упражнениям.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 24 апреля 2021 для Козерогов
Это идеальный день для новых начинаний, долгосрочного планирования и постановки задач. Планеты сделают Козерогов более удачливыми во всех сферах жизни.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 24 апреля 2021 для Водолеев
Намечаются волнения в сфере любви. Водолеям сегодня не стоит конкретизировать планы на совместное будущее, лучше поделиться мечтами и впечатлениями.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 24 апреля 2021 для Рыб
Сегодня будьте осторожнее с эмоциями: не стоит поддаваться спонтанным чувствам. Такие столкновения могут войти в противоборство с более нежными эмоциями, вызывав внутренний разлад.