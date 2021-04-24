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Суббота, 24.04.2021
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Ракам лучше не отмахиваться от работы, а Львам - не рассчитывать на одно лишь везение: гороскоп на 24 апреля

Ракам лучше не отмахиваться от работы, а Львам - не рассчитывать на одно лишь везение: гороскоп на 24 апреля
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 21 апреля)

Гороскоп на 24 апреля 2021 для Овнов 

Овнам можно смело отстаивать свои позиции, предъявлять права, исполнять задуманное. Сегодня звезды обеспечивают удачное стечение обстоятельств.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 24 апреля 2021 для Тельцов 

Тельцам можно смело браться за новые дела, заниматься самообразованием. Большой успех ожидает студентов и тех, кто проходит курсы по повышению профессиональных навыков.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 24 апреля 2021 для Близнецов 

В финансовой и рабочей сферах на горизонте могут возникнуть новые возможности, а вот чувство собственничества может крайне негативно сказаться на отношениях Близнецов.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 24 апреля 2021 для Раков

Ракам лучше не отмахиваться от работы и прямых обязанностей. Сегодня необходимо очень внимательно и ответственно распределять время и силы.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 24 апреля 2021 для Львов   

Признаком того, что Львы движутся в нужном направлении, станет хорошее настроение, но лучше быть наготове и не рассчитывать на одно лишь везение.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 24 апреля 2021 для Дев  

Девам сегодня понадобится гибкость и понимание, если они не хотят стать рассориться с окружающими. Астрологи советуют размышлять о будущем, о перспективах.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 24 апреля 2021 для Весов 

В этот день астрологи советуют не принимать в расчет навязчивое мнение окружающих. Если думать своей головой, получится преуспеть во всех сферах жизни.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 24 апреля 2021 для Скорпионов 

Сегодня по гороскопу многим предстоит вступить в новый жизненный этап. Возможно, это будет связано с давней проблемой, решение которой невозможно найти.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 24 апреля 2021 для Стрельцов 

Не бойтесь доверять внутреннему голосу. Он поможет в принятии верных решений. Вторую половину дня лучше посвятить физическим упражнениям.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 24 апреля 2021 для Козерогов

Это идеальный день для новых начинаний, долгосрочного планирования и постановки задач. Планеты сделают Козерогов более удачливыми во всех сферах жизни.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 24 апреля 2021 для Водолеев

Намечаются волнения в сфере любви. Водолеям сегодня не стоит конкретизировать планы на совместное будущее, лучше поделиться мечтами и впечатлениями.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 24 апреля 2021 для Рыб

Сегодня будьте осторожнее с эмоциями: не стоит поддаваться спонтанным чувствам. Такие столкновения могут войти в противоборство с более нежными эмоциями, вызывав внутренний разлад.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 19.04. - 25.04.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 19.04.2021 - 25.04.2021

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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