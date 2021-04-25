Весам - сохранять боевой дух, а Скорпионам - не забывать о романтике: гороскоп на 25 апреля

Овен (21 марта - 21 апреля)

Гороскоп на 25 апреля 2021 для Овнов

Овнам не стоит планировать на этот день ничего важного. Это не самое лучшее время для новых знакомств, переписки в интернете.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 25 апреля 2021 для Тельцов

В этот день Тельцам желательно выбираться за город, заниматься спортом. Ведите максимально активную жизнь.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 25 апреля 2021 для Близнецов

Близнецам сегодня в каждой ситуации стоит полагаться на интуицию. Хорошей подсказкой могут стать приметы: любое незначительное событие может задать новое направление.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 25 апреля 2021 для Раков

В такие дни полезно строить совместные планы на будущее с родственниками, друзьями. Это укрепит дружбу, любовь и партнерские отношения.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 25 апреля 2021 для Львов

Сегодня появится возможность карьерного роста или смены рода деятельности. Все приложенные усилия обязательно окупятся в виде приятного бонуса.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 25 апреля 2021 для Дев

Звезды и планеты существенно повысят энергетику и обаяние Дев. Используйте это как в амурных делах, так и в работе и бизнесе.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 25 апреля 2021 для Весов

В этот день нужно бороться с негативом и сохранять боевой дух до конца дня. Ночные светила подарят вам сегодня новые возможности.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 25 апреля 2021 для Скорпионов

У одиноких Скорпионов сегодня есть шанс встретить свою вторую половинку. Семейным представителям знака звезды рекомендуют добавить чуть больше романтики.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 25 апреля 2021 для Стрельцов

Стрельцам необходимо будет сегодня пожертвовать чем-то одним: работой или любовью. Есть высокая вероятность непредвиденных трат.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 25 апреля 2021 для Козерогов

Сегодня окружающие могут дать очень важные советы касательно сферы любви. Дома есть риск столкнуться с непониманием и ссорами.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 25 апреля 2021 для Водолеев

В этот день стоит показать себя с другой, более приятной и светлой стороны. Неаккуратное слово может решить исход дел не в вашу пользу.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 25 апреля 2021 для Рыб