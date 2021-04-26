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Понедельник, 26.04.2021
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Львам - сначала думать, потом делать, а Водолеям стоит прислушаться к своей интуиции: гороскоп на 26 апреля

Львам - сначала думать, потом делать, а Водолеям стоит прислушаться к своей интуиции: гороскоп на 26 апреля
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 21 апреля)

Гороскоп на 26 апреля 2021 для Овнов 

Вам противопоказано в этот день начинать новые дела - причём как в рабочем плане, так и в любовном. Звёзды говорят, в этот понедельник фортуна будет не на вашей стороне. Не вздумайте в этот день впервые признаваться в любви или делать предложение руки и сердца. Звёзды говорят, велик риск отказа. В целом в этот день многое пойдёт не так, как вы задумывали.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 26 апреля 2021 для Тельцов 

Вас ждёт какое-то удачное стечение обстоятельств. Звёзды предлагают вам рискнуть в этот день. Особенно если вы давно что-то задумывали. Если вы что-то запланировали, вторая половинка легко может поломать все ваши планы 26 апреля. Но это будет вам только на руку, говорят звёзды. И пророчат вам хороший день.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 26 апреля 2021 для Близнецов 

Вас ждёт день полезных знаний. Все, что вы услышите в этот понедельник, пригодится вам в самое ближайшее время. Так что нужно сосредоточиться и ничего не упустить. Если любимый человек о чем-то захочет вам поведать в этот понедельник, не останавливайте его и слушайте внимательно. Возможно, очень скоро эта информация окажется крайне важной.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 26 апреля 2021 для Раков

Берегите здоровье в этот день. Конечно, о нем заботиться нужно всегда, но именно в этот понедельник вы можете совершить нечто такое, что подорвёт его. Звёзды призывают вас провести этот день со второй половинкой. Конечно, в понедельник сделать это сложновато. Но хотя бы будьте в постоянном телефонном доступе. Иначе избранник накрутит себя.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 26 апреля 2021 для Львов   

От ваших решений, принятых в этот день, будет зависеть чьё-то будущее, не только ваше. Поэтому звёзды призывают вас подумать хорошенько, прежде чем совершать какие-то телодвижения. Не принимайте 26 апреля никаких решений, не посоветовавшись с любимым человеком. Может так статься, что у него есть куда более удачные идеи.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 26 апреля 2021 для Дев  

Вам нужно немного сбавить обороты. Звёзды говорят, вы так разогнались, что перестали замечать то, что происходит вокруг. А меж тем это касается вас напрямую. Вы совсем прогрязли в своей работе и перестали замечать избранника и того, что с ним творится. Если вы 26 апреля не остановитесь и не обратите на него внимания, может случиться непоправимое.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 26 апреля 2021 для Весов 

Сколько можно вытаскивать коллег из профессиональной ямы?! В этот день вы должны (нет, просто обязаны!) сказать своё решительное "нет". Иначе окончательно сядут на шею.Вам нужно послушаться любимого человека в этот день. Его идеи и предложения будут намного более адекватными ситуации, чем ваши собственные мысли.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 26 апреля 2021 для Скорпионов 

В этот понедельник вы можете сделать неверный выбор. Если есть возможность, перенесите принятие решений на другой день. Или хотя бы не начинайте ничего нового. Если партнёр в этот день вам что-то предложит, попросите его вернуться к этому вопросу в другое время. Звёзды говорят, 26 апреля из вас будет плохой тактик и стратег.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 26 апреля 2021 для Стрельцов 

Вы можете узнать чью-то тайну. Оставьте эту информацию при себе. Во-первых, она предназначалась не вам, а во-вторых, раз уж так случилось, используйте ее в свою пользу. Если вы узнаете нечто неприглядное из прошлого второй половинки, не спешите менять мнение о ней. Вспомните свою собственную молодость и смоделируйте ситуацию: а как бы вы поступили?

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 26 апреля 2021 для Козерогов

Вас ждёт напряжённый день, полный планирования и разруливания сложных ситуаций. Звёзды говорят, вы со всем справитесь лишь в том случае, если доверите часть забот кому-то из близких. Вам придётся взять на себя роль распорядителя. Речь о судьбе любимого человека. Он совсем запутался и без вас не справится. Приступайте к разруливанию ситуации.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 26 апреля 2021 для Водолеев

На вас в этот день будет рассчитывать слишком много людей. Вы окажетесь перед выбором: помочь им или последовать своим принципам. Слушайте интуицию, призывают звёзды. В этот день вам нужно поставить интересы избранника выше ваших собственных. Звёзды говорят, если вы так сделаете, можете рассчитывать на неплохие "дивиденды" в будущем.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 26 апреля 2021 для Рыб

Если вы не можете изменить ситуацию, преобразуйте своё отношение к ней. И сделайте выводы. Звёзды говорят, в этот день что-то может наладиться в вашей жизни. В этот день вы сможете поправить свои отношения с любимым человеком. Если только вам это нужно. Для начала необходимо будет изменить своё отношение к его знакомым.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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