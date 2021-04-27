Девам стоит последить за тем, что говорить, а Тельцы могут отдохнуть: гороскоп на 27 апреля

Овен (21 марта - 21 апреля)
Гороскоп на 27 апреля 2021 для Овнов
Не спешите. Звёзды призывают вас немного притормозить, иначе можете проскочить свою остановку. Возьмите курс на размеренность и вдумчивость.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 27 апреля 2021 для Тельцов
Вас ждёт спокойный день без потрясений, но и без особых успехов. Скорее всего, вам нужно просто отдохнуть, и звёзды дают вам такую возможность.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 27 апреля 2021 для Близнецов
Вы будете на высоте в этот вторник. Каждое слово окажется в кон, каждое действие найдёт отклик у окружающих. Ловите момент - в жизни их не так много.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 27 апреля 2021 для Раков
Если захотите заняться чем-то новым, в этот день есть шанс удачного старта. Правда, лишь в том случае, если будете слушать наставников. Придержите своё эго.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 27 апреля 2021 для Львов
Вам не стоит в этот вторник спорить с окружающими, особенно с теми, кто старше вас или выше по должности. Звёзды говорят, своей несдержанностью вы можете все испортить.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 27 апреля 2021 для Дев
Вы будете косноязычны в этот день. Во всяком случае многие не смогут вас верно понять - отсюда все проблемы и ошибки. Постарайтесь выбирать слова попроще.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 27 апреля 2021 для Весов
Это будет удивительный вторник: кто-то поразит ваше воображение настолько, что вам придётся ещё долго искать подходящие эпитеты для описания своих чувств.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 27 апреля 2021 для Скорпионов
Отпустите ситуацию: звёзды говорят, вы слишком зациклились на мелких проблемах и лишаетесь из-за этого какой-то глобальной выгоды. Увидеть ее поможет только спокойствие.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 27 апреля 2021 для Стрельцов
В этот день вы можете ошибиться с выбором. Ничего страшного не произойдёт - главное, не вешать нос и не опускать руки. Маленькая неудача - это ещё не конец света.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 27 апреля 2021 для Козерогов
Вам в этот день поможет случай - будьте начеку и не упустите его. В противном случае придётся снова ждать. И звёзды говорят, ожидание продлится дольше обычного.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 27 апреля 2021 для Водолеев
В этот день готовьтесь собирать камни. Наконец-то вас заметят, оценят, наградят. Правда, лишь в том случае, если вы никуда не опоздаете. А опасность такая есть.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 27 апреля 2021 для Рыб
Если вы решитесь на что-то, то уж идите до конца. Звезды говорят, промедление приведёт к поражению. Если нужны будут союзники, отбирайте их на ходу - не останавливайтесь.