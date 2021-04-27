Девам стоит последить за тем, что говорить, а Тельцы могут отдохнуть: гороскоп на 27 апреля

Овен (21 марта - 21 апреля)

Гороскоп на 27 апреля 2021 для Овнов

Не спешите. Звёзды призывают вас немного притормозить, иначе можете проскочить свою остановку. Возьмите курс на размеренность и вдумчивость.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 27 апреля 2021 для Тельцов

Вас ждёт спокойный день без потрясений, но и без особых успехов. Скорее всего, вам нужно просто отдохнуть, и звёзды дают вам такую возможность.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 27 апреля 2021 для Близнецов

Вы будете на высоте в этот вторник. Каждое слово окажется в кон, каждое действие найдёт отклик у окружающих. Ловите момент - в жизни их не так много.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 27 апреля 2021 для Раков

Если захотите заняться чем-то новым, в этот день есть шанс удачного старта. Правда, лишь в том случае, если будете слушать наставников. Придержите своё эго.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 27 апреля 2021 для Львов

Вам не стоит в этот вторник спорить с окружающими, особенно с теми, кто старше вас или выше по должности. Звёзды говорят, своей несдержанностью вы можете все испортить.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 27 апреля 2021 для Дев

Вы будете косноязычны в этот день. Во всяком случае многие не смогут вас верно понять - отсюда все проблемы и ошибки. Постарайтесь выбирать слова попроще.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 27 апреля 2021 для Весов

Это будет удивительный вторник: кто-то поразит ваше воображение настолько, что вам придётся ещё долго искать подходящие эпитеты для описания своих чувств.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 27 апреля 2021 для Скорпионов

Отпустите ситуацию: звёзды говорят, вы слишком зациклились на мелких проблемах и лишаетесь из-за этого какой-то глобальной выгоды. Увидеть ее поможет только спокойствие.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 27 апреля 2021 для Стрельцов

В этот день вы можете ошибиться с выбором. Ничего страшного не произойдёт - главное, не вешать нос и не опускать руки. Маленькая неудача - это ещё не конец света.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 27 апреля 2021 для Козерогов

Вам в этот день поможет случай - будьте начеку и не упустите его. В противном случае придётся снова ждать. И звёзды говорят, ожидание продлится дольше обычного.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 27 апреля 2021 для Водолеев

В этот день готовьтесь собирать камни. Наконец-то вас заметят, оценят, наградят. Правда, лишь в том случае, если вы никуда не опоздаете. А опасность такая есть.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 27 апреля 2021 для Рыб