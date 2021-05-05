Ракам стоит заняться своим здоровьем, а Девам - быть сдержаннее: гороскоп на 5 мая

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 5 мая 2021 для Овнов

Сила вашего обаяния сегодня во многом будет зависеть от изысканности вашей речи. С помощью пары-другой изящный оборотов вы сможете покорить чье-то сердце. Сегодня нельзя проявлять жадность, чрезмерную осмотрительность, подозрительность. Доверьтесь близким людям.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 5 мая 2021 для Тельцов

Тельцы, звёзды вам сегодня не советуют по пустякам нагнетать обстановку в семье. Даже если ваш благоверный пришёл с работы, будучи нетрезвым, разберитесь, что к чему, только спокойно, без лишнего шума и битья посуды. Вероятно, у него был к тому повод. Советуем вам раздеть его и мирно уложить спать.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 5 мая 2021 для Близнецов

Положение планет в гороскопе на сегодня для Близнецов указывает на вероятность финансовых потерь или неудач в сфере профессиональной деятельности. Не исключены скрытые ловушки, поставленные вашими недругами.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 5 мая 2021 для Раков

В целом день благоприятный для контактов и деловых переговоров. Обратите внимание на возникшие симптомы заболеваний. Хороший день для путешествий, отдыха на природе. Нельзя суетиться и придавать значение мелким неприятностям.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 5 мая 2021 для Львов

Сегодня многих Львов ждет обычный трудовой день. Существующее положение вещей будет соответствовать вашему представлению и пониманию. Ваш труд со временем принесет хорошие результаты. Даже возникшие проблемы не смогут изменить вашего настроения.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 5 мая 2021 для Дев

День символизирует крушение надежд и планов. Комбинация, выстроенная с большой надеждой на лучшее, может обрушиться как карточный домик. Необходимо во время наплыва страстей проявить выдержку и самообладание.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 5 мая 2021 для Весов

Многим бизнесменам придется столкнуться с жесткой позицией партнеров, что заставит пересмотреть предыдущие договоренности. Результат деятельности можно будет получить только через некоторое время. Можете рассчитывать на помощь покровителей.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 5 мая 2021 для Скорпионов

Многим представителям данного знака придется выполнить большой объем работы, которая не принесет удовлетворения и радости. Вечером вероятны недоразумения, возникшие из-за опрометчивых обещаний.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 5 мая 2021 для Стрельцов

Звезды рекомендуют трезво оценить действительность и не гоняться за пустыми проектами. Не проявляйте активности в коммерческих делах. Несмотря на все усилия, вы не сумеете преодолеть все преграды.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 5 мая 2021 для Козерогов

Нельзя проявлять озабоченность и суетливость. Не старайтесь переложить тяжесть проблем на своих партнеров. Постарайтесь не замечать мелких неприятностей. Ваше обаяние может творить чудеса.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 5 мая 2021 для Водолеев

Вероятно, мелкие бытовые и служебные хлопоты внесут суету. Не исключены финансовые потери. Гороскоп на сегодня рекомендует не обращать внимания на препятствия и последовательно проводить намеченную деятельность в профессиональной и личной сферах жизни.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 5 мая 2021 для Рыб