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Четверг, 06.05.2021
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Девам не помешает немного расслабиться, а Близнецам нужно заняться своим здоровьем: гороскоп на 6 мая

Девам не помешает немного расслабиться, а Близнецам нужно заняться своим здоровьем: гороскоп на 6 мая
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 6 мая 2021 для Овнов 

Вас ждёт опасность, связанная с кем-то из ваших подопечных. Может быть, это будут дети, может, домашние животные. Будьте осторожны при обращении с ними.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 6 мая 2021 для Тельцов 

Ни в коем случае не пытайтесь поменять что-то во внешности в этот день. Звёзды говорят, любые эксперименты (особенно те, что могут кардинально изменить ваш облик) окажутся неудачными.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 6 мая 2021 для Близнецов 

В этот день вам нужно заняться своим здоровьем - любые ваши телодвижения в этом направлении будут эффективными. Так что если давно собирались перейти на правильное питание - самое время.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 6 мая 2021 для Раков

У вас будет много задач на этот четверг, а вот памяти окажется недостаточно. Лучше запишите все свои планы, иначе что-то непременно упустите.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 6 мая 2021 для Львов   

В этот день вы легко сможете что-то поменять в своей жизни. Звёзды говорят, 6 мая станет отличным днём для перемирия с кем-то или старта какого-то крупного проекта.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 6 мая 2021 для Дев  

Ваш эмоциональный фон нуждается в позитивной подпитке. Устройте себе в этот день несколько часов релакса - без этого дальше двигаться не имеет смысла.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 6 мая 2021 для Весов 

Вас ждёт серьёзная опасность в этот день. Лучше вообще не выходите из дома, говорят звёзды. И призывают аккуратно обращаться с огнём и острыми предметами.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 6 мая 2021 для Скорпионов 

Вы будете в этот день не только творцом собственной судьбы, но и путеводной звездой для кого-то из не очень близких знакомых. Раздавайте советы осмысленно, призывают звёзды.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 6 мая 2021 для Стрельцов 

Ваш путь в этот день будет усеян мелкими неудачами. Пусть они вас не смущают и не пугают. И уж тем более не заставляют остановиться. Помните, когда бывает самая тёмная ночь?..

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 6 мая 2021 для Козерогов

Вас кто-то или что-то в этот день может разочаровать. А все из-за ваших ожиданий. Понизьте немного планку, иначе вас окончательно перестанет радовать все вокруг.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 6 мая 2021 для Водолеев

Этот день может пройти вяло и лениво, если вы не возьмёте себя в руки. Именно это призывают вас сделать звёзды и напоминают о том, что у вас куча задач. И эта куча ждёт, когда вы уже к ней приступите.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 6 мая 2021 для Рыб

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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