Девам не помешает немного расслабиться, а Близнецам нужно заняться своим здоровьем: гороскоп на 6 мая

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 6 мая 2021 для Овнов
Вас ждёт опасность, связанная с кем-то из ваших подопечных. Может быть, это будут дети, может, домашние животные. Будьте осторожны при обращении с ними.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 6 мая 2021 для Тельцов
Ни в коем случае не пытайтесь поменять что-то во внешности в этот день. Звёзды говорят, любые эксперименты (особенно те, что могут кардинально изменить ваш облик) окажутся неудачными.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 6 мая 2021 для Близнецов
В этот день вам нужно заняться своим здоровьем - любые ваши телодвижения в этом направлении будут эффективными. Так что если давно собирались перейти на правильное питание - самое время.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 6 мая 2021 для Раков
У вас будет много задач на этот четверг, а вот памяти окажется недостаточно. Лучше запишите все свои планы, иначе что-то непременно упустите.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 6 мая 2021 для Львов
В этот день вы легко сможете что-то поменять в своей жизни. Звёзды говорят, 6 мая станет отличным днём для перемирия с кем-то или старта какого-то крупного проекта.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 6 мая 2021 для Дев
Ваш эмоциональный фон нуждается в позитивной подпитке. Устройте себе в этот день несколько часов релакса - без этого дальше двигаться не имеет смысла.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 6 мая 2021 для Весов
Вас ждёт серьёзная опасность в этот день. Лучше вообще не выходите из дома, говорят звёзды. И призывают аккуратно обращаться с огнём и острыми предметами.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 6 мая 2021 для Скорпионов
Вы будете в этот день не только творцом собственной судьбы, но и путеводной звездой для кого-то из не очень близких знакомых. Раздавайте советы осмысленно, призывают звёзды.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 6 мая 2021 для Стрельцов
Ваш путь в этот день будет усеян мелкими неудачами. Пусть они вас не смущают и не пугают. И уж тем более не заставляют остановиться. Помните, когда бывает самая тёмная ночь?..
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 6 мая 2021 для Козерогов
Вас кто-то или что-то в этот день может разочаровать. А все из-за ваших ожиданий. Понизьте немного планку, иначе вас окончательно перестанет радовать все вокруг.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 6 мая 2021 для Водолеев
Этот день может пройти вяло и лениво, если вы не возьмёте себя в руки. Именно это призывают вас сделать звёзды и напоминают о том, что у вас куча задач. И эта куча ждёт, когда вы уже к ней приступите.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 6 мая 2021 для Рыб
Это будет эффективный день. Особенно если вы не будете игнорировать советы окружающих. Прислушайтесь - среди них есть по-настоящему дельные.